Đầu Khương Duy vượt Gia Phúc trên bảng xếp hạng giải cờ vua cá nhân châu Á

Đầu Khương Duy bứt phá mạnh mẽ

Ở ván 7 giải cờ vua cá nhân châu Á kết thúc tối qua (4.6), Đầu Khương Duy (elo 2.521) đánh bại kỳ thủ Trung Quốc Xu Junwei (elo 2.352). Trong khi đó Phạm Trần Gia Phúc (elo 2.450) để thua hạt giống số 1 Yu Yangyi (Trung Quốc, elo 2.714). Kết quả trên khiến Gia Phúc vẫn 4,5 điểm, xếp hạng 17 còn Khương Duy đạt 5 điểm, vươn lên hạng 13.

Kỳ thủ Đầu Khương Duy tăng tốc mạnh mẽ ở giải cờ vua cá nhân châu Á 2026 ẢNH: FIDE

Hành trình của kỳ thủ Đầu Khương Duy và Phạm Trần Gia Phúc tại giải cờ vua cá nhân châu Á 2026 tính đến lúc này khá thú vị. Gia Phúc có loạt trận khởi đầu tốt, nằm ở nhóm đầu bảng xếp hạng nên liên tiếp chạm trán với các Đại kiện tướng. 4 đối thủ liên tiếp của kỳ thủ TP.HCM ở các ván 4, 5, 6, 7 đều là Đại kiện tướng. Trước các đối thủ được đánh giá cao hơn này, Gia Phúc có thành tích khá tốt với 1 thắng, 2 hòa, 1 thua.

Trong khi đó tài năng 15 tuổi Đầu Khương Duy "nóng máy chậm" khi hòa 3, thắng 1 trong 4 ván đầu. Do nằm ở phía nửa sau của bảng xếp hạng nên kỳ thủ này chưa chạm trán với Đại kiện tướng nào trong 7 ván đã qua. Còn rất trẻ nhưng Khương Duy tạo ấn tượng bởi trước bất kỳ đối thủ nào, anh đều có được sự tập trung cao độ, bền bỉ.

Ở ván 8 diễn ra hôm nay, Phạm Trần Gia Phúc tiếp tục đối đầu với Đại kiện tướng khác là Peng Xiongjian (elo 2.518). Đầu Khương Duy cũng lần đầu chạm trán Đại kiện tướng ở giải là Najer Evgeniy (FIDE). Đây tiếp tục là cơ hội để 2 tài năng trẻ cờ vua Việt Nam trui rèn bản lĩnh ở giải cờ vua cá nhân châu Á vốn thu hút nhiều đối thủ mạnh.