Kỳ thủ trẻ Việt Nam gây bất ngờ ở giải cờ vua cá nhân châu Á 2026

Phạm Trần Gia Phúc thắng đối thủ mạnh ở giải cờ vua cá nhân châu Á 2026

Phạm Trần Gia Phúc (elo 2.450), xuất phát ở vị trí thứ 42 trong tổng số 143 kỳ thủ tranh tài ở nội dung mở rộng tại giải cờ vua cá nhân vô địch châu Á 2026, cạnh tranh với các đối thủ mạnh từ Trung Quốc, Ấn Độ, Uzbekistan và những kỳ thủ thi đấu trong màu áo của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE).

Kỳ thủ 17 tuổi Phạm Trần Gia Phúc thi đấu ấn tượng, nằm trong tốp dẫn đầu giải cờ vua cá nhân châu Á 2026 tại Mông Cổ ẢNH: LÂM MINH CHÂU

Ở ván đấu mở màn, Phạm Trần Gia Phúc vượt qua kỳ thủ chủ nhà Todmunkh Turbat (elo 2.031). Đến ván 2, kỳ thủ TP.HCM chia điểm với Zozek Salah (Iraq, elo 2.239). Tại ván 3, Phạm Trần Gia Phúc đối đầu kỳ thủ chủ nhà Mông Cổ khác là Ulziikhishig Khishigbat (elo 2.376) và giành chiến thắng.

Tại ván 4 kết thúc tối 1.6, tài năng 17 tuổi cờ vua Việt Nam chạm trán Đại kiện tướng Vetokhin Savva (FIDE, elo 2.552). Trong lần đầu đụng độ 1 Đại kiện tướng tại giải cờ vua cá nhân châu Á, Phạm Trần Gia Phúc đã tỏa sáng, giành chiến thắng. Kết quả này giúp kỳ thủ 17 tuổi của cờ vua Việt Nam bất bại (3 ván thắng, 1 ván hòa), đạt 3,5 điểm và trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 kỳ thủ khác có cùng điểm.

Khó khăn chờ đón Phạm Trần Gia Phúc ở ván 5 khi chạm trán với Đại kiện tướng người Ấn Độ Pranav Anand (elo 2.596). Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để anh thể hiện khả năng của mình. Với Gia Phúc bên cạnh nỗ lực đạt thành tích cao, anh còn có mục tiêu săn chuẩn cùng cột mốc elo 2.500 nhằm được phong danh hiệu Đại kiện tướng. Trước đó kỳ thủ 17 tuổi có niềm đam mê đặc biệt với cờ vua đã đi tập huấn, thi đấu nhiều nơi như Hungary, Mỹ...

Cũng tại bảng mở rộng giải cờ vua cá nhân châu Á, tài năng 15 tuổi Đầu Khương Duy đang có 2,5 điểm sau 3 ván hòa, 1 ván thắng và tạm xếp hạng 52. Tại bảng nữ, kỳ thủ Lương Phương Hạnh nhận 2 thất bại liên tiếp ở ván 3 và 4 nên tụt xuống hạng 49 với 2 điểm. Giải cờ vua cá nhân châu Á 2026 diễn ra với 9 ván theo hệ Thụy Sĩ. 5 kỳ thủ có thứ hạng cao nhất ở bảng mở rộng cùng kỳ thủ vô địch bảng nữ sẽ giành quyền tham dự World Cup cờ vua 2027.



