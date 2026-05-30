Lương Phương Hạnh 'bay cao' tại giải cờ vua cá nhân châu Á tại Mông Cổ

Lương Phương Hạnh toàn thắng 2 ván giải cờ vua cá nhân châu Á

Trước khi đến với giải cờ vua cá nhân châu Á 2026, Lương Phương Hạnh (cùng với Phạm Lê Thảo Nguyên) được chú ý khi liên quan đến việc không có tên trong danh sách Liên đoàn Cờ Việt Nam chọn tham dự Olympiad vì đăng ký muộn 3 giờ thông qua nhóm chat lập ra vào cuối tuần. Sự việc vẫn chưa ngã ngũ khi Cục TDTT Việt Nam yêu cầu Liên đoàn Cờ Việt Nam phải tiến hành lại các bước tuyển chọn theo đúng quy trình.

Kỳ thủ Lương Phương Hạnh khởi đầu tốt ở giải cờ vua cá nhân châu Á 2026 ẢNH: PHAN TÚ

Nhà đương kim vô địch cờ tiêu chuẩn quốc gia Lương Phương Hạnh cùng với Nguyễn Thanh Thủy Tiên là 2 đại diện của cờ vua nữ Việt Nam tranh tài ở giải cờ vua cá nhân châu Á 2026. Giải đấu có sự góp mặt của nhiều kỳ thủ mạnh từ Trung Quốc, Nga, Uzbekistan, Ấn Độ... Trong đó kỳ thủ vô địch sẽ giành quyền tham dự World Cup cờ vua năm 2027.

Với elo 2.282, Lương Phương Hạnh xuất phát ở vị trí thứ 22 (xét theo elo) trong tổng số 102 kỳ thủ tranh tài ở nội dung của nữ. Ở ván 1, Lương Phương Hạnh đánh bại Liew Tze Yu (Singapore). Ở ván 2 diễn ra hôm nay, nữ kỳ thủ thuộc đơn vị Cần Thơ vượt qua đối thủ được đánh giá cao là Mohota Nisha (Ấn Độ). Thành tích này giúp Lương Phương Hạnh nằm trong tốp 1 với 16 kỳ thủ toàn thắng cả 2 ván. Đây là thành tích rất đáng khích lệ với kỳ thủ 43 tuổi này.

Kỳ thủ 15 tuổi Đầu Khương Duy ra sân chơi lớn giải cá nhân châu Á ẢNH: LIÊN ĐOÀN CỜ VIỆT NAM

Ở bảng mở rộng, cờ vua Việt Nam cử lực lượng trẻ tranh tài và cũng đang có kết quả khá ấn tượng. Kỳ thủ 15 tuổi Đầu Khương Duy (elo 2.521) sau trận ra quân hòa với Fedosov Alexander (Nga, elo 2.263) đã có được chiến thắng ở ván 2 trước Yang Zilong (Trung Quốc, elo 2.347). Phạm Trần Gia Phúc cũng bất bại (1 thắng, 1 hòa) sau 2 ván. Có đến 5 kỳ thủ xuất sắc ở bảng mở rộng giành vé tham dự World Cup cờ vua 2027 nên cơ hội mở ra với nhiều kỳ thủ. Với Đầu Khương Duy, anh hướng đến mục tiêu quan trọng khác là lấy chuẩn Đại kiện tướng thứ ba để hoàn tất điều kiện để được phong danh hiệu Đại kiện tướng.











