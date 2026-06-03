Thêm Đại kiện tướng phải chia điểm sao trẻ cờ vua Việt Nam Phạm Trần Gia Phúc

Kỳ thủ 17 tuổi Phạm Trần Gia Phúc bất bại cả 6 ván ở giải cờ vua cá nhân châu Á

Ở ván 6 nội dung mở rộng, giải cờ vua cá nhân châu Á diễn ra hôm nay, Phạm Trần Gia Phúc (elo 2.450) chạm trán với Đại kiện tướng người Uzbekistan Abdisalimov Abdimalik (elo 2.530). Đây cũng là Đại kiện tướng thứ ba liên tiếp mà Kiện tướng Phạm Trần Gia Phúc đối đầu tại giải.

Phạm Trần Gia Phúc là kỳ thủ Việt Nam thi đấu ấn tượng nhất tại giải cờ vua cá nhân châu Á 2026 tính đến ván 6 hôm nay ẢNH: LÂM MINH CHÂU

Theo đánh giá của HLV kỳ cựu Lâm Minh Châu, với thể thức thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sĩ, ván đấu thứ 6 trở đi rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến thành tích chung cuộc của các kỳ thủ. Đáng khen cho Phạm Trần Gia Phúc khi anh giữ được bản lĩnh thi đấu vững vàng, cầm hòa được Abdisalimov Abdimalik ở ván 6 này.

Bất bại sau 6 ván, trong đó có 3 ván thắng, 3 ván hòa, Phạm Trần Gia Phúc đạt 4,5 điểm. Kỳ thủ Tsydypov Zhamsaran thi đấu trong màu áo FIDE dẫn đầu bảng xếp hạng với 5,5 điểm. Xếp trên Gia Phúc còn có Xiao Tong (Trung Quốc, 5 điểm), Khubukshanov Erdem (FIDE, 5 điểm). Cơ hội cạnh tranh tốp 5 chung cuộc cùng tấm vé tham dự World Cup cờ vua 2027 vẫn còn sáng sủa với Phạm Trần Gia Phúc. Tài năng 17 tuổi cờ vua Việt Nam được kỳ vọng chơi bùng nổ ở 3 ván đấu còn lại của giải cờ vua cá nhân vô địch châu Á 2026.







