Sao trẻ Gia Phúc cầm hòa Đại kiện tướng người Ấn Độ tại giải cờ vua châu Á

Cơ hội vẫn trong tay Phạm Trần Gia Phúc

Ở ván 5 nội dung mở rộng, giải cờ vua cá nhân châu Á diễn ra hôm nay, Phạm Trần Gia Phúc (elo 2.450) chạm trán với Đại kiện tướng người Ấn Độ Pranav Anand (elo 2.596). Đây là kỳ thủ có elo cao nhất trong số 5 đối thủ Phạm Trần Gia Phúc chạm trán từ đầu giải.

Phạm Trần Gia Phúc thi đấu ấn tượng ở giải cờ vua cá nhân châu Á 2026 ẢNH: ASIAN CHESS

Phạm Trần Gia Phúc vẫn giữ được phong độ cao khi bất phân thắng bại với Pranav Anand sau những nước đấu trí cân não. Với việc cầm hòa được kỳ thủ Ấn Độ, tài năng 17 tuổi cờ vua Việt Nam giữ được thành tích bất bại (3 ván thắng, 2 ván hòa), đạt 4 điểm và tạm xếp ở nhóm 2, sau kỳ thủ dẫn đầu Tsydypov Zhamsaran (FIDE) với 4,5 điểm. Cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch cũng như thứ hạng cao vẫn còn nguyên vẹn với kỳ thủ TP.HCM Phạm Trần Gia Phúc.

Kỳ thủ 15 tuổi Đầu Khương Duy cũng giữ được thành tích bất bại (1 ván thắng, 4 ván hòa), đạt 3 điểm và tạm xếp hạng 53. Trong khi đó ở bảng nữ, kỳ thủ Lương Phương Hạnh thi đấu sa sút, thua liên tiếp 3 ván, chỉ có vỏn vẹn 2 điểm và rơi xuống hạng 69. Có cùng 2 điểm nhưng xếp hạng 73 là kỳ thủ Nguyễn Thanh Thủy Tiên.

Giải cờ vua cá nhân châu Á 2026 diễn ra với 9 ván theo hệ Thụy Sĩ. 5 kỳ thủ có thứ hạng cao nhất ở bảng mở rộng cùng kỳ thủ vô địch bảng nữ sẽ giành quyền tham dự World Cup cờ vua 2027.







