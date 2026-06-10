Đổi tên sống ẩn dật suốt 20 năm, người cáo buộc Michael Jackson giờ ra sao?

Tháng 6.2026 đánh dấu 20 năm kể từ khi Michael Jackson được tuyên bố trắng án sau phiên tòa kéo dài bốn tháng, trong đó ông bị cáo buộc lạm dụng và xâm hại tình dục trẻ em. Tâm điểm của vụ kiện là Gavin Arvizo, một cậu bé 13 tuổi vào thời điểm đó, người cáo buộc Jackson đã lạm dụng tình dục cậu.

Trước khi cáo buộc Michael Jackson, Gavin và các anh chị em của anh được sống cuộc sống xa hoa tại Neverland. Mối quan hệ giữa Gavin và nam ca sĩ thân thiết đến mức Gavin từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu nổi tiếng năm 2003 Living with Michael Jackson của nhà báo Martin Bashir, với cảnh quay cậu bé nắm tay và tựa đầu vào vai nam ca sĩ.

Tuy nhiên, chính những hình ảnh thân mật quá mức được phát sóng trên truyền hình này đã làm dấy lên những nghi ngại sâu sắc từ các cơ quan bảo vệ trẻ em và gia đình Arvizo, trở thành ngòi nổ cho các cuộc điều tra pháp lý sau đó. Cuối cùng, vào năm 2005, Gavin Arvizo cáo buộc ngôi sao ca nhạc có hành vi xâm hại tình dục đối với mình.

Gavin Arvizo và Michael Jackson trong phim Living with Michael Jackson ẢNH: CẮT TỪ PHIM LIVING WITH MICHAEL JACKSON

Thay đổi tên và biến mất khỏi truyền thông

Theo ghi nhận từ People, kể từ khi Michael Jackson được tuyên trắng án vào tháng 6.2005, Gavin Arvizo cùng gia đình đã ngay lập tức rút lui để bảo vệ quyền riêng tư. Gavin Arvizo chưa từng thực hiện bất kỳ cuộc phỏng vấn độc quyền nào, không viết hồi ký chia sẻ góc khuất và cũng từ chối việc xuất hiện trong các bộ phim tài liệu về cố nghệ sĩ, bao gồm cả tác phẩm gây bão Leaving Neverland vào năm 2019.

Ở độ tuổi ngoài 35, Gavin Arvizo hiện đang xây dựng một cuộc sống mới tại bang California, Mỹ. Theo People, anh đã chủ động thay đổi danh tính và sử dụng một cái tên khác để né tránh sự dòm ngó của dư luận cũng như sự quấy rối từ những người hâm mộ quá khích của Michael Jackson.

Hiện tại, Gavin có một công việc ổn định hoàn toàn không liên quan đến ngành giải trí và đã lập gia đình. Những người quen biết anh ở thời điểm hiện tại mô tả anh là một người đàn ông trầm tính, lịch thiệp. Anh sống kín tiếng và hầu như không bao giờ nhắc lại chương quá khứ đen tối của cuộc đời mình với bất kỳ ai.

Theo cập nhật từ People, đầu năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ của một loạt phim tài liệu mới lật lại vụ án năm xưa, tiêu biểu như Michael Jackson: The trial và Michael Jackson: The verdict trên nền tảng phát trực tuyến Netflix. Các tác phẩm này đào sâu vào những cuốn băng ghi âm chưa từng công bố và các tình tiết pháp lý phức tạp xung quanh phiên tòa năm 2005, một lần nữa thổi bùng lên những cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội.