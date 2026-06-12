'Đạo diễn trăm tỉ' Nguyễn Quang Dũng, Lê Thiện Viễn 'tiếp lửa' làm phim đến sinh viên

Chiều 12.6, tại Đại học Duy Tân (TP.Đà Nẵng), cinetour "Một ý tưởng - Một bộ phim: Kể câu chuyện Việt chạm tới màn ảnh rộng" chính thức mở màn hành trình quảng bá Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức.

Sự kiện thu hút gần 500 sinh viên, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực điện ảnh, truyền thông và sáng tạo nội dung. Điểm nhấn của chương trình là buổi đối thoại cởi mở giữa sinh viên với 3 đạo diễn thuộc 3 thế hệ làm phim khác nhau.

Các đạo diễn giao lưu với hơn 500 sinh viên Đại học Duy Tân - Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Tại chương trình, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – người đứng sau hàng loạt tác phẩm ăn khách như Mỹ nhân kế, Tháng năm rực rỡ, Đất rừng phương Nam, đã mang đến những chia sẻ chân thành về hành trình biến một ý tưởng nhỏ thành tác phẩm điện ảnh có sức sống với công chúng.

Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, trong thời đại công nghệ số, người trẻ có nhiều lợi thế hơn bao giờ hết khi bắt đầu làm phim. Một chiếc điện thoại thông minh, một câu chuyện đủ chân thật và góc nhìn riêng cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình sáng tạo.

Chương trình mở màn với những tiết mục văn nghệ sôi nổi ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khi đó, đạo diễn Lê Thiện Viễn – người từng được biết đến với danh xưng "phù thủy hình ảnh" – chia sẻ những kinh nghiệm trong việc cân bằng giữa cái tôi nghệ thuật và nhu cầu tiếp nhận của khán giả đại chúng. Theo anh, người làm phim trẻ thường dễ mắc phải "cái bẫy tham lam", cố gắng đưa quá nhiều thông điệp vào một tác phẩm mà quên đi việc tìm ra chi tiết đắt giá nhất để chạm đến cảm xúc người xem.

Là đại diện cho thế hệ làm phim trẻ tại miền Trung, đạo diễn Thái Bảo Long, chủ nhân giải Kịch bản xuất sắc nhất tại Cuộc thi phim ngắn Việt Nam – Vietnamese 2025 với tác phẩm Điều ngọt ngào ở lại, đã kể lại hành trình nhiều thử thách của bản thân và ê kíp. Từ những ý tưởng ban đầu, những lần chỉnh sửa kịch bản đến quá trình hiện thực hóa tác phẩm, tất cả đều là bài học quý giá cho những người trẻ đang ấp ủ giấc mơ điện ảnh.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Thường trực Báo Thanh Niên (bìa trái) trao hoa đến TS Nguyễn Gia Như, Phó giám đốc Đại học Duy Tân

ẢNH: HUY ĐẠT

'Thắp lửa' tự tin để sinh viên kể câu chuyện của riêng mình

Một trong những khoảnh khắc sôi động nhất của chương trình là khi các đạo diễn trực tiếp lựa chọn những ý tưởng phim được viết trên các tờ giấy ghi chú của sinh viên Duy Tân. Những câu chuyện về gia đình, tuổi trẻ, bản sắc vùng miền hay các vấn đề xã hội đương đại cho thấy sự phong phú trong góc nhìn của thế hệ sáng tạo mới.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (thứ 2 từ phải sang) tham gia chia sẻ tại chương trình ẢNH: HUY ĐẠT

Không dừng lại ở việc truyền đạt kỹ năng làm nghề, cinetour còn gửi đi thông điệp rằng điện ảnh không phải là sân chơi dành riêng cho những người có điều kiện hay sống ở các trung tâm lớn. Với sự sáng tạo, lòng kiên trì và khả năng khai thác chất liệu từ chính đời sống xung quanh, bất kỳ người trẻ nào cũng có thể kể câu chuyện Việt theo cách riêng của mình.

Từ một ý tưởng viết vội trên trang giấy, một thước phim quay bằng điện thoại cho đến giấc mơ chinh phục màn ảnh rộng, hành trình ấy có thể bắt đầu ngay từ giảng đường. Và với những cuộc gặp gỡ như cinetour tại Đại học Duy Tân, ngọn lửa điện ảnh trong các bạn trẻ miền Trung đã được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Thường trực Báo Thanh Niên, cho rằng những bộ phim vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh đều bắt đầu bằng một ý tưởng. Những đạo diễn huyền thoại đều khởi đầu sự nghiệp lừng lẫy của mình từ một giấc mơ.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Thường trực Báo Thanh Niên phát biểu tại chương trình ẢNH: HUY ĐẠT

Đó chính là lý do Báo Thanh Niên tổ chức và duy trì cuộc thi phim ngắn Vietnamese đến nay đã là mùa thứ 3. Ban tổ chức mong muốn tạo ra một không gian để những người trẻ yêu điện ảnh tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ và phát triển các ý tưởng. Không cần những máy quay chuyên nghiệp, ê kíp đông người hay nguồn kinh phí lớn, điều quan trọng nhất là các bạn đủ tự tin để kể câu chuyện của riêng mình.

"Trong hành trình này, chúng tôi vui mừng có sự đồng hành của các chuyên gia trong ngành, các đạo diễn nổi tiếng, mà trong buổi Cinetour hôm nay là các anh Nguyễn Quang Dũng và Lê Thiện Viễn. Với chủ đề "Một ý tưởng – Một bộ phim: Kể câu chuyện Việt chạm tới màn ảnh rộng", chúng tôi hy vọng các bạn trẻ không chỉ được nghe kinh nghiệm thực chiến từ các đạo diễn, nhà làm phim, mà còn tìm thấy động lực để bắt đầu hành trình sáng tạo", nhà báo Hải Thành chia sẻ.