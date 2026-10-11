Đạo diễn trăm tỉ thành thủ lĩnh xuất sắc nhất 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Huỳnh Lập được vinh danh là Thủ lĩnh xuất sắc nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai. Đây được xem là một bất ngờ ở chương trình khi người chiến thắng không nằm trong danh sách 17 "anh tài" thành đoàn ẢNH: NVCC

Huỳnh Lập là một trong những "anh tài" gây chú ý nhất ở đêm trao giải Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 phát sóng tối 10.10 khi không có cơ hội gia nhập Gia tộc anh tài toàn năng song lại được vinh danh ở hạng mục Thủ lĩnh xuất sắc nhất ( X-Leader).

Anh nói mình hoàn toàn bất ngờ với kết quả này. Nghệ sĩ thừa nhận khi biết tiêu chí bước vào Gia tộc anh tài toàn năng được tổng hợp từ điểm hỏa lực, anh từng nghĩ mình khó có cơ hội góp mặt trong đội hình ra mắt. Dù vậy, đạo diễn trẻ hạnh phúc khi những nỗ lực của các thành viên được khán giả đón nhận. Nam diễn viên cũng xem việc được làm việc cùng những nghệ sĩ tài năng là may mắn lớn nhất của mình trong suốt chương trình.

Nhắc đến chuỗi giữ vai trò thủ lĩnh qua các công diễn, Huỳnh Lập cho biết mình chỉ nhận cúp thay cho đồng đội. "Nếu như không có sự tin tưởng của anh em thì sẽ không có chuỗi thủ lĩnh và không có chuỗi thủ lĩnh thì tôi sẽ không có được chiếc cúp hôm nay", anh bộc bạch. Nam diễn viên còn chia sẻ niềm vui với mẹ và tri ân những người đứng sau sân khấu đã góp phần tạo nên các tiết mục, giúp nghệ sĩ tỏa sáng.

Hành trình đột phá ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Huỳnh Lập chào sân Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với tiết mục Làm được nha. Anh khoe giọng hát, rap fast-flow, khéo léo phối hợp điệu múa khăn thương hiệu ẢNH: NSX

Nghệ sĩ có tiết mục nhóm đầu tiên - Mắt nai cha cha cha, kết hợp ăn ý với Đại Nghĩa, Mew Amazing ẢNH: NSX

Từ một diễn viên - đạo diễn được yêu thích qua những web-drama, phim điện ảnh hài hước, đầy tính giải trí, Huỳnh Lập liên tục khiến khán giả bất ngờ với những màn thể hiện ấn tượng ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Vượt xa khả năng của một nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, anh chứng minh sự đa tài khi thể hiện khả năng hát, trình diễn đa dạng, dàn dựng sân khấu… qua những vòng tranh tranh tài căng thẳng của chương trình.

Xuyên suốt mùa thi 2026, Huỳnh Lập đảm nhận vai trò thủ lĩnh ở cả 5 công diễn lẫn công diễn chung kết. Trong đó, nghệ sĩ sinh năm 1993 đã 4 lần dẫn dắt đồng đội chiến thắng, 1 lần đoạt danh hiệu chiến tướng. Màn thể hiện xuất sắc ở những vòng thi cũng đưa anh được vinh danh trên "con đường danh vọng" 5 lần. Đạo diễn Nhà gia tiên cũng góp phần không nhỏ đưa nhiều thành viên trong đội góp mặt trong Gia tộc anh tài toàn năng.

Huỳnh Lập, Thái VG, Thái Lê Minh Hiếu làm mới bài hát tuổi thơ Nhong nhong nhong với câu chuyện xúc động về tình cha con ẢNH: NSX

Tuy nhiên, cuộc đua của Huỳnh Lập ở Anh trai vượt ngàn chông gai không phải lúc nào cũng toàn chiến thắng. Điểm hỏa lực cá nhân của "cây hài" này luôn thuộc nhóm thấp nhất chương trình, khiến nhiều người hâm mộ ví von nam nghệ sĩ đang "chơi game một mạng". Vì chỉ cần đội không đạt kết quả đủ cao, anh phải đối mặt với nguy cơ rời chương trình. Dù vị trí liên tục bị "đe dọa", Huỳnh Lập vẫn luôn chọn hướng đi táo bạo khi liên tục đảm nhận vai trò đội trưởng. Từ đó, áp lực thành tích cá nhân luôn gắn liền với trách nhiệm dành cho cả một tập thể mà mình dẫn dắt.

Huỳnh Lập ghi điểm với khán giả qua khả năng kết nối, dẫn dắt các thành viên. Anh tận dụng thế mạnh của một đạo diễn, diễn viên để tạo nên những yếu tố phía sau sân khấu: ý tưởng kể chuyện, kịch bản, dàn dựng sân khấu, cách xây dựng tổng thể tiết mục sao cho độc đáo, thu hút khán giả. Cùng với đó, nam nghệ sĩ chú ý đến thế mạnh của các thành viên, giúp họ phát huy lợi thế ở từng tiết mục cạnh tranh.

Huỳnh Lập cùng đồng đội trong tiết mục Trên đất mình ở công diễn 4. Màn trình diễn kết hợp làn điệu Lý đất giồng, cải lương với hip hop đồng thời quy tụ các nghệ sĩ đờn ca tài tử và gây ấn tượng với điệu nhảy từ thế võ cổ truyền “roi Thái Sơn” ẢNH: NSX

Nam nghệ sĩ biến hóa đa dạng trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 ẢNH: NVCC

Những đóng góp ấy ở phía sau sân khấu của Huỳnh Lập luôn được các "anh tài" đồng hành nhìn nhận và trân trọng. Câu nói của rapper Thái VG - một trong những "anh lớn" của chương trình, rằng anh muốn về đội của Huỳnh Lập phần nào cho thấy cách các nghệ sĩ tin tưởng vào khả năng của vị thủ lĩnh này.

'Mùa hè rực rỡ' của Huỳnh Lập

Huỳnh Lập vừa chịu áp lực làm thủ lĩnh ở Anh trai vượt ngàn chông gai, vừa gấp rút hoàn thành phim điện ảnh mới nhất ẢNH: NVCC

Trong khi các "anh tài" chia sẻ về "mùa hè rực rỡ" của họ với hành trình đáng nhớ ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 thì với Huỳnh Lập, thành công ở mùa hè vừa qua không chỉ gói gọn trong show thực tế ăn khách này. Ngoài bận rộn với chương trình, nam đạo diễn 9X còn ra mắt phim điện ảnh Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Tác phẩm ra mắt tháng 8 vừa qua, đem về doanh thu hơn 207 tỉ đồng (theo thống kê từ Box Office Vietnam). Với thành tích ấn tượng này, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đang nằm trong top 3 phim ăn khách nhất rạp Việt năm 2026.

Hai hành trình diễn ra song song tạo nên một mùa hè gần như không có khoảng nghỉ với Huỳnh Lập. Tại buổi ra mắt Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, nam đạo diễn từng thừa nhận bản thân gặp "khủng hoảng" khi vừa thi Anh trai vượt ngàn chông gai, vừa cùng ê kíp hoàn thiện bộ phim.

Khoảng thời gian căng thẳng vừa qua giúp Huỳnh Lập nhìn nhận rõ hơn về áp lực lẫn cơ hội khi đảm nhận hai vai trò cùng lúc ẢNH: NVCC

Huỳnh Lập đùa rằng khoảng thời gian đó mình phải "sống hai cuộc đời": một là đạo diễn Huỳnh Lập, một là "anh tài" Huỳnh Lập. Quá trình ghi hình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, anh liên tục cầm điện thoại ở hậu trường để kiểm tra, duyệt các file nhạc, âm thanh, kỹ xảo… để kịp thời góp ý, chỉnh sửa hoàn thiện với đội ngũ làm phim. Nghệ sĩ cho biết vì lịch làm việc dày đặc, anh phải luôn tận dụng những khoảng nghỉ ở hậu trường show thực tế để hoàn thành những khâu còn lại cho bộ phim.

"Tôi cũng không hiểu lý do vì sao mình có thể làm được hết những việc đó. Giai đoạn đó tôi rất khủng hoảng vì tiếp nhận quá nhiều thông tin xung quanh… Tôi chỉ cố gắng làm thật tốt những gì mình có thể làm", đạo diễn 33 tuổi thừa nhận.