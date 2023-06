Đạo diễn Trần Vi Mỹ tiết lộ màn trình diễn gây sốt của Trần Hùng Huy

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đang trở thành cái tên gây bão với màn trình diễn Always remember us this way và Cô đơn trên sofa tối 4.6 vừa qua. Hiện các bài viết liên quan đến 'tổng tài' này là chủ đề âm nhạc hot nhất mạng xã hội.