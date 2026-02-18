Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Khám phá

Đảo hoa sao nhái ở Cà Mau thu hút khách ngày Tết Bính Ngọ

Gia Bách
Gia Bách
18/02/2026 08:12 GMT+7

Tết Bính Ngọ 2026, đảo hoa sao nhái rộng hơn 2,5 ha tại khu đô thị ở phường Tân Thành (Cà Mau) thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng hơn khi đảo hoa sao nhái rộng hơn 2,5 ha trong khu đô thị ở phường Tân Thành (Cà Mau) trở thành điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.

- Ảnh 1.

Đảo hoa nằm giữa không gian đô thị và được bao quanh bởi hồ nước. Vườn hoa phủ kín hàng chục gam màu hồng nhạt, hồng đậm, đỏ nhung, trắng và vàng...

ẢNH: G.B

- Ảnh 2.

Điểm nhấn là các lối đi ghép từ hàng nghìn viên gạch hình trái tim, được sơn đồng điệu với màu cánh hoa, tạo nên tổng thể hài hòa, thuận tiện cho khách tham quan và chụp ảnh

ẢNH: G.B

- Ảnh 3.

Mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến tham quan, lưu lại khoảnh khắc đầu xuân

ẢNH: G.B

- Ảnh 4.

Đến tham quan, chụp ảnh ở đảo hoa cùng gia đình, em Phạm Ánh Thy (15 tuổi, ở phường Tân Thành) cho biết không gian rộng lớn giữa khu đô thị mang lại cảm giác bình yên, trở thành điểm nhấn đặc biệt khi xuân về

ẢNH: G.B

- Ảnh 5.

Đảo hoa đẹp, nhiều màu sắc, là điểm check-in lý tưởng cho nhiều bạn trẻ

ẢNH: G.B

- Ảnh 6.

Đội thi công chăm sóc, hoàn thiện đảo hoa sao nhái phục vụ người dân vui xuân

ẢNH: G.B

- Ảnh 7.

Đảo hoa được gieo hơn 50 kg hạt giống hoa sao nhái, chủ yếu là màu hồng, với thời gian từ gieo đến nở khoảng một tháng. Hiện, hàng chục nhân công chăm sóc vườn mỗi ngày để duy trì cảnh quan

ẢNH: G.B

- Ảnh 8.

Theo đại diện chủ đầu tư, đảo hoa được thực hiện như món quà đầu xuân gửi đến cư dân và người dân Cà Mau, đồng thời tạo thêm không gian xanh, điểm tham quan và check-in miễn phí

ẢNH: G.B

Theo đơn vị thực hiện, khi bắt đầu triển khai, khu đất còn nhiễm mặn, nhiều lau sậy nên việc trồng hoa gặp không ít khó khăn. Với mong muốn tạo điểm vui xuân miễn phí cho cộng đồng, đội ngũ đã cải tạo đất, gieo trồng và chăm sóc để kịp phục vụ người dân. Việc cải tạo được khởi động từ đầu tháng 12.2025, gồm nhổ lau sậy, đắp đất, làm đường đi và lắp hệ thống điện, hoàn thành sau hơn hai tháng để kịp đón khách dịp Tết Bính Ngọ.

Xem thêm bình luận