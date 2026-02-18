Đảo hoa sao nhái ở Cà Mau thu hút khách ngày Tết Bính Ngọ

Tết Bính Ngọ 2026, đảo hoa sao nhái rộng hơn 2,5 ha tại khu đô thị ở phường Tân Thành (Cà Mau) thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.
Theo đơn vị thực hiện, khi bắt đầu triển khai, khu đất còn nhiễm mặn, nhiều lau sậy nên việc trồng hoa gặp không ít khó khăn. Với mong muốn tạo điểm vui xuân miễn phí cho cộng đồng, đội ngũ đã cải tạo đất, gieo trồng và chăm sóc để kịp phục vụ người dân. Việc cải tạo được khởi động từ đầu tháng 12.2025, gồm nhổ lau sậy, đắp đất, làm đường đi và lắp hệ thống điện, hoàn thành sau hơn hai tháng để kịp đón khách dịp Tết Bính Ngọ.
