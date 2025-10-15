Đảo Ký ức Hội An: Hành trình sáng tạo phát triển du lịch văn hóa Việt Nam

Giữa dòng chảy sôi động của ngành du lịch Việt Nam, mỗi điểm đến đều cần dấu ấn riêng trong lòng du khách, Ký Ức Hội An nổi bật như một minh chứng sống động cho sự kết hợp hoàn hảo giữa văn hoá, nghệ thuật và nghỉ dưỡng.

Khởi nguồn từ show diễn thực cảnh ‘Ký ức Hội An’, tác phẩm nghệ thuật được Reuter ca ngợi là một trong những ‘show diễn đẹp nhất thế giới’

Từ sân khấu ‘Ký ức Hội An’ đến hệ sinh thái trải nghiệm sống động

Đảo Ký ức Hội An không chỉ thành công trên sân khấu, mà còn phát triển mô hình tổ hợp du lịch văn hoá đa tầng trải nghiệm trên không gian cồn đảo thơ mộng giữa sông Hoài.

Trong đó, chương trình thực cảnh ‘Ký ức Hội An’ đã trở thành biểu tượng nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, kể lại hành trình 400 năm thương cảng Hội An bằng ngôn ngữ sân khấu kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại.

Công viên văn hoá chủ đề Ấn tượng Hội An tái hiện những lát cắt tinh tế của lịch sử, kiến trúc và đời sống phố Hội qua từng phân khu chủ đề.

Hoi An Memories Resort & Spa là điểm dừng chân sang trọng hòa mình giữa thiên nhiên và bản sắc văn hoá Hội An

Tại đây, không gian ẩm thực đa dạng kết nối văn hoá ẩm thực miền Trung với trải nghiệm sông nước lãng mạn, đưa du khách trở về nhịp sống chậm rãi, thi vị của một Hội An xưa.

Đảo Ký ức Hội An không chỉ kết hợp các loại hình dịch vụ du lịch, mà còn là một hệ sinh thái trải nghiệm liền mạch, nơi mỗi không gian đều kể một câu chuyện, mỗi dịch vụ đều chạm đến cảm xúc và ký ức văn hóa Việt.

Đảo Ký ức Hội An, tổ hợp du lịch văn hóa đa tầng, mang đến những giá trị trải nghiệm mới mẻ và trọn vẹn cho du khách

Dấu ấn tiên phong đưa du lịch văn hoá Việt Nam chạm chuẩn quốc tế

Trong liên tiếp 2 tháng 9, 10.2025, Ký ức Hội An vinh dự được trao 2 danh hiệu danh giá: ‘Sản phẩm du lịch sáng tạo nhất’ tại giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, với mô hình tổ hợp sáng tạo kết hợp nghệ thuật, văn hoá bản địa và ‘Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á 2025’ tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA), tôn vinh những doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng và đổi mới bền vững trong khu vực.

2 giải thưởng này không chỉ là niềm tự hào, mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực sáng tạo và tư duy phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Đảo Ký ức Hội An được vinh danh ‘Sản phẩm du lịch sáng tạo nhất’ tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Từ một dự án nghệ thuật, Ký ức Hội An đã tạo nên phương thức tiếp cận mới cho ngành du lịch văn hóa: không chỉ kể về di sản, mà còn làm di sản sống dậy trong từng trải nghiệm, để du khách có thể chạm tay trong từng khoảnh khắc chân thực nhất.

Mỗi bước chân tại Đảo Ký ức Hội An là hành trình đánh thức mọi giác quan, đưa du khách trở về với ký ức, cội nguồn. Đó chính là bản sắc riêng làm nên sức hút của Đảo Ký ức Hội An, một điểm đến biểu tượng cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nghệ thuật và du lịch, sáng tạo và bền vững.

Đảo Ký ức Hội An được APEA lựa chọn là ‘Thương hiệu truyền cảm hứng Châu Á 2025’ trong lĩnh vực Nghỉ dưỡng, Ẩm thực và Du lịch

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng trải nghiệm và cảm xúc, Ký ức Hội An không chỉ đóng vai trò tiên phong mà còn khơi nguồn cảm hứng cho các mô hình phát triển du lịch văn hóa trên khắp cả nước, minh chứng cho hành trình kiên định: kể lại câu chuyện văn hóa với ngôn ngữ sáng tạo, tạo nên sự kết nối sâu sắc giữa con người và di sản.