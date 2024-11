Đảo Ký Ức Hội An lần thứ 3 liên tiếp được World Travel Awards vinh danh

Đây là lần thứ 3 liên tiếp điểm đến Ký Ức Hội An được vinh danh tại giải thưởng danh giá này, tạo dấu ấn đặc biệt cho du lịch Việt Nam khi vượt qua danh sách đề cử gồm những tên tuổi nổi tiếng của du lịch thế giới như các công viên giải trí lớn, các khu du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á…

Bên cạnh khẳng định vị thế dẫn đầu của điểm đến trong ngành du lịch thế giới, giải thưởng của Ký Ức Hội An còn tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử của Hội An nói riêng và tinh hoa dân tộc Việt Nam nói chung trước thế giới.

Giải thưởng đặc biệt này còn tái khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng của một xu hướng giải trí mới trên thế giới: giải trí trên nền tảng văn hóa - nghệ thuật

Bà Thân Thị Thu Huyền, CEO Đảo Ký Ức Hội An chia sẻ: "Chúng tôi tạo nên sự duy nhất bắt đầu từ sự khác biệt, Đảo Ký Ức Hội An là quần thể du lịch độc bản nằm cạnh di sản văn hóa thế giới và lấy văn hóa lịch sử làm nền tảng phát triển. Các hoạt động trên Đảo Ký Ức Hội An đều xoay quanh bảo tồn Hội An, đồng thời đưa văn hóa lịch sử Việt Nam ra thế giới. Đảo Ký Ức Hội An cũng là đơn vị tiên phong việc xây dựng và phát triển nền công nghiệp văn hóa tại Việt Nam".

Dấu ấn đặc biệt tại "Oscar của ngành du lịch thế giới"

Đảo Ký Ức Hội An tọa lạc giữa sông Hoài đô thị cổ Hội An, trở thành dấu ấn trong ngành du lịch bởi kiến tạo một không gian giải trí độc đáo dựa trên những giá trị văn hóa và lịch sử của vùng đất Hội An, với 3 phân khu: Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh Ký Ức Hội An, Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An và Hoi An Memories Resort & Spa. Với diện tích hơn 10 ha, đây là quần thể du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa độc đáo, xây dựng không gian du lịch xanh, hướng đến hệ sinh thái du lịch văn hóa bền vững.

Đảo Ký Ức Hội An, quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa độc đáo giữa lòng di sản

Đặc biệt, hạt nhân của Đảo Ký Ức Hội An, chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh Ký Ức Hội An được hãng thông tấn Reuters mệnh danh là "show diễn đẹp nhất thế giới" và là một "must-see show" với 500 diễn viên chuyên nghiệp.

Tại Ký Ức Hội An, lịch sử, văn hóa của thương cảng trong quá khứ cùng vẻ đẹp say lòng của di sản Hội An được đặc tả sinh động, cuốn hút, trở thành dấu ấn mạnh mẽ đối với du khách khắp nơi trên thế giới.

Sân khấu rộng 25.000m² giữa sông Hoài với khối kiến trúc đồng nhất tái hiện chân thật thương cảng phồn thịnh của thế kỷ 16 - 17 và các hoạt động nghệ thuật đặc sắc, Đảo Ký Ức Hội An nâng tầm các hoạt động du lịch, giải trí tại Việt Nam, mang đến một định nghĩa mới về du lịch, bắt kịp xu hướng du lịch toàn cầu: du lịch bền vững dựa trên các giá trị văn hóa - lịch sử.

Đây không chỉ là niềm tự hào lớn lao đối với Đảo Ký Ức Hội An, mà còn là sự công nhận cho những đóng góp quan trọng của điểm đến trong việc phát triển và quảng bá văn hóa, lịch sử và nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

Ngoài ra, việc được vinh danh lần thứ 3 liên tiếp bởi giải thưởng được xem là "Oscar của ngành du lịch thế giới" sẽ là động lực to lớn để Đảo Ký Ức Hội An tiếp tục hoàn thiện, nỗ lực không ngừng để mang đến những trải nghiệm du lịch tuyệt vời.