Đào Nhật Tân được mùa, giá giảm nhẹ

Người bán đông hơn người mua

Còn chưa đầy 1 tháng nữa đến tết Nguyên đán Nhâm Dần, trên các chợ online, đào Nhật Tân cành mini, đào tròn, đào vọt… đều đã sẵn hàng phục vụ nhu cầu khách chơi đào sớm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sức mua giảm, thị trường đào, quất trước tết không sôi động như những năm trước.

Chị Thanh Nga, chuyên bán hoa online than thở: “Năm nay đào Nhật Tân rất đẹp, nhiều nụ, hoa to, thắm nhưng bán chậm lắm. Cành đào dáng huyền to mọi năm rất đắt hàng, tôi bán tầm 1,7 - 3 triệu đồng/cành, năm nay hạ giá xuống 1,2 - 1,5 triệu đồng. Loại đào mini, đào cành tầm trung giá trên dưới 1 triệu may ra còn có hy vọng bán chạy vào dịp tết”.

Khảo sát trên chợ mạng, cành đào mini đang bán từ 80.000 - 150.000 đồng/cành, đào dáng tròn từ 200.000 đến 1 triệu đồng/cành, đào dáng huyền từ 350.000 đến 3 triệu đồng/cành. Chị Tạ Nguyệt, chuyên bán sỉ đào Nhật Tân, cho hay: “Tầm này mọi năm buôn bán sôi động lắm rồi, dân buôn các tỉnh thường đặt từ trước tết 2 tháng, nhưng năm nay họ khá thận trọng, nghe ngóng tình hình dịch bệnh mới quyết định đặt tiền. Tâm lý người bán cũng không dám ôm cành to nhiều tiền vì sợ lỗ. Vậy nên, tôi cứ “đánh” đào mini, đào cành bé cho chắc ăn”.

Theo chị Nguyệt, ngoài ảnh hưởng của Covid-19, một trong những lý do đào năm nay được mùa nhưng giá giảm là do các nhà vườn ở một số vùng lân cận Hà Nội như Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Sơn La… cũng trồng đào Nhật Tân bán. “Tuy hoa không thể đẹp bằng đào Nhật Tân chính hiệu nhưng giá cả mềm hơn rất nhiều. Do đó, dân buôn các tỉnh thường đánh hàng này về bán, thay vì mua đào Nhật Tân như trước kia”, chị Nguyệt nói.

Tại chợ hoa Quảng An, đào phai, đào bích, cánh đơn, cánh kép được bày bán đầy chợ, giá từ 150.000 - 250.000 đồng/cành nhỏ, cành to có giá tiền triệu, nhưng người bán đông hơn người mua. Chị Thanh, một người có gần 10 năm bán đào tại chợ Quảng Bá, cho hay: “Tôi bắt đầu bán từ trước lễ Noel, đào tuyển được từ các vườn đào tuốt lá sớm, phục vụ khách chơi trước tết. Mỗi ngày tôi chỉ bán được 5 - 7 cành, chậm hơn nhiều so với trước đây”.





Không chỉ đào, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An còn bán rất nhiều cành lê, mận từ Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn chuyển về, giá từ 500.000 đến 2 triệu đồng/cành. “Tôi thấy hoa đào, mận bán nhiều nên ghé vào khảo giá xem thế nào. Giá khá cao nên tôi chỉ chọn cành bé mua về chơi cho có không khí”, chị Hồng Loan (nhà ở Thụy Khuê, Q.Tây Hồ) chia sẻ.

Giá đào tết có thể giảm

Tại các vườn đào Nhật Tân, nhiều chủ vườn đã tuốt xong lá, vun gốc, tưới nước, đánh sang chậu... để cây đào phát triển tốt đúng vào dịp tết. Năm nay, mẫu mã kiểu dáng vẫn không thay đổi nhiều như các năm trước. Ngoài dáng đào tròn truyền thống, dáng đào huyền khá phù hợp với các gia đình nhỏ sống ở chung cư. Ngoài ra, một số nhà vườn thử nghiệm tạo dáng thêm đào bon sai để bàn.

Mặc dù thời tiết khá thuận lợi, song điều lo lắng nhất của các nhà vườn hiện nay là sức mua giảm sút khiến giá đào tết giảm. Chị Hoàng Hằng, chủ 4 vườn đào ở Nhật Tân, bộc bạch: “Mỗi vườn tôi đầu tư từ 200 - 250 triệu đồng, dự kiến thu về khoảng 300 - 350 triệu đồng, so với năm trước lãi không nhiều bởi năm nay dù thời tiết thuận lợi, nhưng giá cả đầu vào như phân bón, thuê nhân công đều tăng, vườn chấp nhận bán bằng giá năm ngoái, nếu tính trượt giá thì năm nay còn rẻ hơn. Tôi bán buôn 2/3 vườn, còn 1/3 vườn để bán lẻ. Tranh thủ bán sớm còn được giá, cận tết sợ giá sẽ giảm nhiều”.

Để thích ứng với thị trường và dịch bệnh, năm nay, nhiều chủ vườn đào Nhật Tân cũng đẩy mạnh sang hình thức bán hàng trực tuyến qua zalo, facebook... Khách hàng sẽ không phải ra vườn chọn đào, chỉ cần đưa ra yêu cầu, các nhà vườn sẽ chụp ảnh gửi qua zalo, facebook, sau đó giao hàng tận nơi. Ông Đỗ Đức Chiến, chủ vườn đào Nhật Tân, cho hay: “Thị trường đào cũng đang bị ảnh hưởng chung của Covid-19. Tuần trước, tôi bắt đầu đánh hàng đi các tỉnh và nước ngoài. Khách hàng có thể yên tâm vì chất lượng đào khá đẹp, được bọc kỹ trước khi vận chuyển. Hiện chưa thể nói trước giá đào tết cụ thể sẽ là bao nhiêu bởi còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, tình hình dịch bệnh, nhưng có thể nói sẽ rẻ hơn hoặc bằng năm ngoái”.

Theo nhận định chung của những người trồng đào và bán đào, giá đào tết năm nay có thể sẽ giảm 1/3 so với năm ngoái.