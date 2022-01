Tình hình Covid-19 hôm nay 4.1: Thanh kiểm tra nhiều nơi liên quan Công ty Việt Á

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Thanh tra việc mua kit xét nghiệm Covid-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội và TP.HCM. Thanh tra Chính phủ vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021. Báo cáo này cho biết, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 3 cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, UBND TP.Hà Nội và UBND TP.HCM. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022, trong đó có nội dung thanh tra liên quan việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai các cuộc thanh tra này ngay trong quý 1.2022.

Trước đó, phản ánh của dư luận xã hội cũng như kết quả điều tra ban đầu một số vụ việc của Bộ Công an và công an các địa phương cho thấy có sự lợi dụng vào tình hình cấp bách của dịch bệnh Covid-19 để trục lợi thông qua hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế tại nhiều địa phương, đơn vị. Gần đây nhất, Bộ Công an phát hiện vụ mua bán kit xét nghiệm Covid-19 liên quan đến Công ty CP Công nghệ Việt Á. Công ty CP Công nghệ Việt Á hiện đang cung cấp kit xét nghiệm Covid-19 cho 62/63 tỉnh, thành trong cả nước.

Bộ Công an làm việc với 6 cán bộ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Phước. Chiều 4.1, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết có ít nhất 6 cán bộ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Phước đã được các lực lượng thuộc Bộ Công an mời làm việc. Cụ thể, ngoài bác sĩ Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc CDC Bình Phước còn có thêm 5 người khác cùng cơ quan này cũng được mời làm việc gồm kế toán trưởng, 3 cán bộ khoa dược và 1 cán bộ khoa xét nghiệm. Cũng theo nguồn tin trên, sau khi các lực lượng thuộc Bộ Công an làm việc tại CDC Bình Phước vào chiều 3.1, niêm phong một số tài liệu và mang đi, đến hôm nay, các hoạt động tại cơ quan này vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa trong năm 2021, CDC Bình Phước đã mua từ Công ty Việt Á 87.392 kit test Covid-19 và 47.900 kit test tách chiết với tổng số tiền hơn 41,5 tỉ đồng. Cũng trong năm 2021, CDC Bình Phước mua máy xét nghiệm Realtime - PCR và máy tách chiết tự động DNA/RNA của Công ty Việt Á với tổng kinh phí 2,75 tỉ đồng. Trao đổi với báo chí cũng như thông tin công khai trên đài truyền hình địa phương, ông Nguyễn Văn Sáu thừa nhận có việc nhận quà của Công ty Việt Á.

Bạc Liêu thanh tra việc mua sắm vật tư y tế, kit test Covid-19 của Công ty Việt Á. Chiều 4.1, bà Bùi Thanh Nguyên, Chánh thanh tra tỉnh Bạc Liêu, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh quyết định thành lập đoàn thanh tra toàn diện việc mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, test Covid-19 trong năm 2021. Thời gian thanh tra trong vòng 70 ngày. Các đơn vị thanh tra gồm: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu, các bệnh viện và Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đặc biệt, trong đó có thanh tra việc CDC Bạc Liêu mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á.

Trong hơn 164 tỉ đồng mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, test nhanh kháng nguyên Covid-19, tỉnh Bạc Liêu đã chi đến 45 tỉ đồng để mua 100.000 bộ kit test Covid-19, với giá 450.000 đồng/bộ, của Công ty Việt Á. Trả lời PV Thanh Niên, ông Trần Vĩnh An, Giám đốc CDC Bạc Liêu, xác nhận đơn vị đã nhiều lần mua sinh phẩm xét nghiệm PCR của Công ty Việt Á nhưng với số tiền khoảng 5 tỉ đồng.





Lãnh đạo Quảng Nam nói về việc mượn máy xét nghiệm của Công ty Việt Á. Sáng nay 4.1, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo thông báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Nhiều vấn đề được phóng viên báo chí đặt ra, trong đó đề cập đến việc có hay không tỉnh Quảng Nam chỉ mượn máy xét nghiệm của Công ty CP Công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á). Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Thuận, phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết ngành y tế không mua kit test xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á. Trước năm 2021, có mượn máy xét nghiệm của công ty này để sử dụng và đến đầu năm 2021 đã trả lại.

Phát biểu kết luận, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho biết về việc tỉnh Quảng Nam mượn máy xét nghiệm của Công ty Việt Á, tỉnh đã chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. Theo ông Tân, năm 2021 tỉnh không mua kit test xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á mà chỉ mượn máy xét nghiệm xong rồi trả. “Trong quá trình sử dụng máy xét nghiệm của Công ty Việt Á, kit test được nhà tài trợ hỗ trợ. Tỉnh đưa ra đấu thầu kit test công khai, đơn vị nào trúng thầu sẽ được thông báo”, ông Tân khẳng định.

Hải Phòng và Hải Dương đều đã có ca nhiễm biến chủng Omicron. Sáng 4.1, CDC Hải Dương cho biết, trong số những bệnh nhân mới nhiễm Covid-19 ở Hải Dương có người nhiễm do chủng Omicron gây ra. Đó là bệnh nhân nữ sinh năm 1982, ở P.Kỳ Bá (TP.Thái Bình), lao động tại Ucraina, nhập cảnh qua Đức và trở về Việt Nam ngày 21.12.2021 tại sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Xét nghiệm mẫu đơn vào ngày 24.12.2021 của bệnh nhân khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương, ngày 2.1 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính và được xuất viện.

Tại TP.Hải Phòng, cơ quan chức năng xác định có một ca nhiễm Covid-19 do chủng Omicron gây ra. Bệnh nhân cũng là người nhập cảnh và đã được cách ly ngay khi xuống sân bay. Thông tin cụ thể về ca nhiễm hiện chưa được Sở Y tế TP.Hải Phòng công bố.