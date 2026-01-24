Đào 'rồng bay, phượng múa' được đeo khóa chống trộm

Ghi nhận tại các điểm bán đào tết trên đường Lê Văn Lương (P.Đại Mỗ, Hà Nội), đào long phụng bắt đầu được các nhà vườn bày bán, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Những gốc đào long phụng đẹp được gia đình ông Bùi Văn Chức đeo xích, khóa bảo vệ đề phòng bị cắt trộm

ẢNH: PHAN HẬU

Giá một cành đào long phụng khá cao so với loại đào tròn truyền thống. Nếu là loại nhỏ, giá bán khoảng 400.000 - 500.000 đồng/cành, loại to giá 1 - 2 triệu/cành, riêng những cành hoặc cây to, gốc già trồng sẵn trong chậu giá bán lên tới vài triệu đồng.

Ông Bùi Văn Chức, chủ vườn ở làng đào Ngọc Trục (P.Đại Mỗ, Hà Nội), cho biết đào long phụng xuất hiện trên thị trường khoảng 7 - 8 năm nay và số người chơi dòng đào này mỗi năm một nhiều hơn nên hàng làm ra rất dễ bán.

Đào long phụng một thân chính có dáng long và thân phụ dáng phượng, uốn lượn rất đẹp mắt ẢNH: PHAN HẬU

Gọi là đào long phụng vì nó được tạo tác uốn cong bay bổng theo dáng rồng bay, phượng múa nhìn rất nghệ thuật, đẹp mắt.

Đây cũng là thế cây biểu tượng cho sự quyền quý, thịnh vượng và hạnh phúc viên mãn. Theo đó, một gốc, cành đào long phụng mang ý nghĩa gia đình đoàn tụ, vạn sự như ý trong năm mới.

Ông Bùi Văn Chức, một trong số những người tiên phong làm đào long phụng ở làng đào Ngọc Trục, P.Đại Mỗ, Hà Nội ẢNH: PHAN HẬU

Có nhiều năm chuyên làm dòng đào này, ông Chức chia sẻ, một cây đào được gọi là dáng long phụng thường có cấu trúc thân chính (dáng long) thường là gốc, cành lớn. Thân được uốn lượn theo hình chữ S hoặc hình rồng uốn khúc. Còn các cành phụ (dáng phụng) là cành tán được uốn xòe ra như cánh phượng đang múa hoặc bay lượn xung quanh thân rồng.

Để phục vụ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhà vườn gia đình ông Chức cung ứng ra thị trường khoảng 200 - 300 cành đào. Giá bán buôn tại vườn loại cành nhỏ là 500.000 đồng, loại cành to từ 1,7 - 1,8 triệu đồng.

Đào long phụng có giá bán rất cao nên những chủ vườn phải xích, khóa bảo vệ cây đẹp ẢNH: PHAN HẬU

Trong số đó, ông Chức có khoảng vài chục cành to, đẹp đã có khách chốt mua buôn. Riêng số đào này, gia đình ông Chức phải cuốn xích xắt, móc khóa để giữ cây đề phòng bị cắt trộm.

Cành đào long phụng phải uốn trong 8 tháng

Cũng theo ông Chức, so với loại đào tròn truyền thống, giá đào long phụng cao gấp 3 - 4 lần vì để làm hoàn thiện một sản phẩm đòi hỏi rất nhiều công sức.

Đầu tiên, nhà vườn phải chọn lọc được những cây khỏe, có sức phát triển tốt. Bởi, trong quá trình sinh trưởng, đào long phụng phải trải qua rất nhiều lần uốn tạo dáng, nếu là cây yếu dễ bị chột, chết hoặc không phát triển được theo dáng mong muốn.

Ở làng đào Ngọc Trục, nhiều nhà vườn đầu tư vào dòng đào long phụng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp tết Nguyên đán hàng năm ẢNH: PHAN HẬU

"Nếu làm đào tròn chỉ gò tán là xong, còn đào long phụng thì liên tục phải uốn, nắn buộc tán cây trong khoảng 8 tháng để hoàn thiện một cây, cành đào", ông Chức nói.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại làng đào Ngọc Trục, nhiều vườn đào long phụng đã được khách đặt mua đến 70 - 80%, phần còn lại được các chủ vườn cắt bán dọc hai bên đường Lê Văn Lương.

Một vườn đào long phụng nở sớm đã bán gần hết cây. Những cây được buộc dây đỏ, đánh dấu đã có khách đặt mua. ẢNH: PHAN HẬU

Những ngày cuối tuần, các nhà vườn đón khách trực tiếp xuống vườn xem, chọn mua cây. Theo các chủ vườn dự báo, từ khoảng ngày 15 tháng chạp trở đi, thị trường đào tết sẽ bước vào thời điểm sôi động, nhộn nhịp nhất khi người dân bắt đầu mua sắm tết.