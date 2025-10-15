Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đào tạo 25.000 - 35.000 kỹ sư, chuyên gia năng lượng hạt nhân, tái tạo...

Nguyên Nga
Nguyên Nga
15/10/2025 19:13 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 328 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo chương trình, đến năm 2030, tổng cung năng lượng sơ cấp dự kiến đạt 150 - 170 triệu tấn dầu quy đổi, tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng khoảng 120 - 130 triệu tấn dầu quy đổi. Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ đạt khoảng 8 - 10% và mức giảm phát thải khí nhà kính từ 15 - 35% so với kịch bản phát triển bình thường.

Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai, giám sát, đánh giá thực hiện, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường giám sát chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển năng lượng; bảo đảm an ninh năng lượng đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Đồng thời, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng; có cơ chế ưu tiên cho việc chủ động phát triển năng lượng trong nước, giảm phụ thuộc nhập khẩu, triển khai xây dựng và hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia tích hợp khí, khí hóa lỏng, điện, lọc, hóa dầu, năng lượng tái tạo tại các địa phương có lợi thế, đồng bộ với chính sách về khai thác, bao tiêu sản lượng, giá khí tự nhiên trong nước...

Đào tạo 25.000 - 35.000 kỹ sư, chuyên gia năng lượng hạt nhân, tái tạo...- Ảnh 1.

Chương trình hành động cũng đặt ra việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng trọng điểm

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Song song đó là phải tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng trọng điểm; tăng cường dự trữ năng lượng chiến lược, lưu trữ năng lượng; xây dựng ngành năng lượng và phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị năng lượng; phát triển hạ tầng năng lượng hiện đại, thông minh, bền vững, kết nối khu vực và quốc tế hiệu quả...

Chương trình cũng yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện linh hoạt cam kết quốc tế về giảm phát thải; quy định cụ thể các chỉ tiêu bắt buộc về tiết kiệm năng lượng cho từng ngành, lĩnh vực và địa phương; từng bước loại bỏ thiết bị, máy móc, phương tiện hiệu suất sử dụng năng lượng thấp, phát thải môi trường cao; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới, hiệu suất cao...

Các bộ, ngành, địa phương cơ cấu lại và khuyến khích phát triển các ngành sử dụng năng lượng hiệu quả, ban hành chỉ tiêu bắt buộc về tiết kiệm năng lượng theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ mới; có phương án cho các nhà máy nhiệt điện than chuyển đổi nhiên liệu sang sử dụng khí tự nhiên, nhiên liệu sinh khối, hydrogen, amoniac...

Đặc biệt, chương trình đề ra việc nghiên cứu áp dụng chính sách thuế carbon thích hợp đối với việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch; quy định tiêu chuẩn hạn mức phát thải carbon...

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến và chuyển đổi số trong toàn chuỗi khai thác, sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng năng lượng; phát triển hệ thống lưới điện và quản lý năng lượng thông minh trong công nghiệp, giao thông và xây dựng...

Đặt mục tiêu đào tạo 25.000 - 35.000 kỹ sư, chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, ưu tiên ngành năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo và năng lượng mới. Có chính sách ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao và thu hút chuyên gia là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo và năng lượng mới...

