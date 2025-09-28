Mua bán điện trực tiếp qua lưới riêng tự thỏa thuận giá

Cụ thể, Bộ Công thương đã có đề xuất, nếu mua bán qua lưới điện kết nối riêng, bên bán và bên mua có thể tự thỏa thuận giá, miễn đảm bảo thu hồi chi phí phát điện, đầu tư, vận hành.

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng đề xuất mở rộng đối tượng tham gia. Gồm các đơn vị bán lẻ điện trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... sẽ được tham gia mua bán trực tiếp.

Điều này mở đường để nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu/cụm công nghiệp được gián tiếp hưởng cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua đơn vị bán lẻ điện.

Điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Về quy mô khách hàng lớn, Bộ Công thương cũng đề xuất linh hoạt hơn, sẽ quy định cụ thể ngưỡng "khách hàng lớn" để được tham gia, thay vì áp dụng cứng theo ngưỡng công suất hoặc sản lượng điện tiêu thụ nhất định.

Cơ chế mua bán điện trực tiếp theo Nghị định 57/2025 ban hành từ tháng 3 năm nay, Nghị quyết được kỳ vọng là cú hích lớn cho thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam, giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn điện xanh và giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, ngay sau khi được ban hành, Nghị định đã vướng mắc nhiều khiến không thể triển khai và cơ quan quản lý cũng chưa thể ban hành các hướng dẫn thực hiện. Đặc biệt, tuy cho mua bán điện trực tiếp, nhưng khung giá lại theo quy định. Bên cạnh đó là các bất cập về chi phí, quy trình triển khai, trách nhiệm các bên... đều không có hướng dẫn cụ thể nào.

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết cũng tập trung vào một số cơ chế đặc thù, để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án, bảo đảm triển khai ngay. Bao gồm điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện; đầu tư xây dựng dự án điện lực; phát triển điện gió ngoài khơi; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu năng lượng.

Dự thảo này được soạn thảo sau khi Thủ tướng giao Bộ Công thương xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 theo chủ trương, định hướng tại Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị.