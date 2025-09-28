Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Mua bán điện trực tiếp qua lưới riêng tự thỏa thuận giá

Nguyên Nga
Nguyên Nga
28/09/2025 13:20 GMT+7

Đó là một trong những nội dung mới trong dự thảo Nghị quyết về các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 của Quốc hội, do Bộ Công thương đang lấy ý kiến.

Cụ thể, Bộ Công thương đã có đề xuất, nếu mua bán qua lưới điện kết nối riêng, bên bán và bên mua có thể tự thỏa thuận giá, miễn đảm bảo thu hồi chi phí phát điện, đầu tư, vận hành.

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng đề xuất mở rộng đối tượng tham gia. Gồm các đơn vị bán lẻ điện trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... sẽ được tham gia mua bán trực tiếp.

Điều này mở đường để nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu/cụm công nghiệp được gián tiếp hưởng cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua đơn vị bán lẻ điện.

Đề xuất mua bán điện trực tiếp: Mở rộng đối tượng, tự đàm phán giá - Ảnh 1.

Điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Về quy mô khách hàng lớn, Bộ Công thương cũng đề xuất linh hoạt hơn, sẽ quy định cụ thể ngưỡng "khách hàng lớn" để được tham gia, thay vì áp dụng cứng theo ngưỡng công suất hoặc sản lượng điện tiêu thụ nhất định.

Cơ chế mua bán điện trực tiếp theo Nghị định 57/2025 ban hành từ tháng 3 năm nay, Nghị quyết được kỳ vọng là cú hích lớn cho thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam, giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn điện xanh và giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, ngay sau khi được ban hành, Nghị định đã vướng mắc nhiều khiến không thể triển khai và cơ quan quản lý cũng chưa thể ban hành các hướng dẫn thực hiện. Đặc biệt, tuy cho mua bán điện trực tiếp, nhưng khung giá lại theo quy định. Bên cạnh đó là các bất cập về chi phí, quy trình triển khai, trách nhiệm các bên... đều không có hướng dẫn cụ thể nào.

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết cũng tập trung vào một số cơ chế đặc thù, để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án, bảo đảm triển khai ngay. Bao gồm điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện; đầu tư xây dựng dự án điện lực; phát triển điện gió ngoài khơi; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu năng lượng.

Dự thảo này được soạn thảo sau khi Thủ tướng giao Bộ Công thương xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 theo chủ trương, định hướng tại Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị.

Tin liên quan

Thí điểm giá bán điện 2 thành phần với hơn 6.200 khách hàng lớn từ tháng 10

Thí điểm giá bán điện 2 thành phần với hơn 6.200 khách hàng lớn từ tháng 10

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có chỉ đạo các tổng công ty điện lực, Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin chuẩn bị triển khai giá bán lẻ điện 2 thành phần. Dự kiến, áp dụng "thí điểm trên giấy" với những khách hàng sử dụng trung bình từ 200.000kWh/tháng trở lên.

Vì sao doanh nghiệp chưa mặn mà mua bán điện trực tiếp?

Khám phá thêm chủ đề

mua bán điện điện mặt trời điện tái tạo dự thảo nghị quyết cơ chế mua bán điện trực tiếp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận