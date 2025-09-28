Thí điểm giá bán điện 2 thành phần với hơn 6.200 khách hàng lớn từ tháng 10

Cụ thể, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các tổng công ty điện lực thực hiện "thí điểm trên giấy" giá bán điện 2 thành phần với khách hàng sử dụng điện phục vụ sản xuất có sản lượng điện trong vòng 12 tháng liền kề trung bình từ 200.000 kWh/tháng trở lên, dựa trên tổng sản lượng của các điểm đo có tỷ lệ 100% sản xuất.

Nhiệm vụ của các tổng công ty điện lực là rà soát, cập nhật danh sách khách hàng sử dụng điện lớn áp dụng tham gia "thí điểm trên giấy" giá bán lẻ điện 2 thành phần.



Theo tính toán, tổng số khách hàng nằm trong diện sẽ áp dụng thí điểm giá hai thành phần là 6.254 khách hàng.

Từ tháng 10, các khách hàng sử dụng điện lớn có thể được phát thí điểm hóa đơn giá điện 2 thành phần ẢNH: NG.NGA

"Hệ thống đo đếm của khách hàng đảm bảo đo đếm đủ 2 thành phần điện năng và công suất để có thể tham gia thí điểm trên giấy hóa đơn giá điện 2 thành phần kể từ kỳ hóa đơn tháng 10.2025", công văn của EVN nêu và yêu cầu việc rà soát trên website/ app CSKH của các tổng công ty điện lực và công ty điện lực đảm bảo công tác thông báo "thí điểm trên giấy" hóa đơn giá bán lẻ điện 2 thành phần đối với các khách hàng thuộc đối tượng tham gia.

Đối với Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin, Tập đoàn cũng yêu cầu rà soát danh sách khách hàng sử dụng điện lớn để áp dụng giá bán lẻ điện 2 thành phần; xây dựng hệ thống tính toán hóa đơn điện "thí điểm trên giấy" giá điện 2 thành phần trên phần mềm CMIS bảo đảm hoạt động ổn định, tin cậy. Trong giai đoạn tính toán thử trên giấy, dự kiến từ kỳ hóa đơn tháng 10.2025, phải không làm ảnh hưởng đến việc phát hành hóa đơn bình thường cho khách hàng. Ngoài ra, xây dựng bổ sung thông báo và bảng kê chi tiết tiền điện "thí điểm trên giấy" tiền điện cho khách hàng 2 thành phần; chuẩn bị hiệu chỉnh hiển thị hóa đơn tiền điện và bảng kê chi tiết phù hợp để triển khai chính thức giá điện 2 thành phần, hoàn thành trước ngày 30.11.2025.



Trước đó, đầu tháng 9, lấy ý kiến các bộ, ngành dự thảo quyết định quy định về lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện 2 thành phần, Bộ Công thương đưa lộ trình theo 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2025 - tháng 6.2026 là khảo sát, cập nhật dữ liệu đối với khách hàng sản xuất được áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp theo quy định tại Nghị định 57 của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn.

Giai đoạn 2 từ tháng 1 - 6.2026 mới truyền thông và thí điểm trên giấy với giá bán điện 2 thành phần. Trong đó, chỉ phát hóa đơn song song, không áp dụng thanh toán thực tế đối với toàn bộ khách hàng.

Giai đoạn 3 từ tháng 7.2026 - 7.2027 mới chính thức thử nghiệm triển khai thanh toán thực tế theo biểu giá bán lẻ điện 2 thành phần cho các đối tượng khách hàng được lựa chọn.

Giai đoạn 4 từ tháng 8.2027 sẽ tiến hành đánh giá và mở rộng triển khai cho đối tượng khách hàng mới, nếu có. Giai đoạn này cũng có thể lấy ý kiến, điều chỉnh cơ chế và biểu giá nếu cần thiết.



