Đào tạo y khoa VN hướng đến tiêu chuẩn thế giới

Tiêu chuẩn để được nộp đơn vào bác sĩ nội trú của Mỹ

Liên đoàn Giáo dục y tế thế giới (World Federation for Medical Education - WFME) và Quỹ vì sự tiến bộ của nghiên cứu và giáo dục y tế quốc tế (Foundation for Advancement of International Medical Education and Research - FAIMER) đã lập danh sách trường y toàn cầu và cung cấp thông tin về các cơ sở đào tạo y khoa ở các quốc gia.

Theo danh sách này trước đây thì người tốt nghiệp y khoa của 12 trường VN được phép thi chuyển đổi bằng và tham gia hành nghề tại Mỹ, Canada và Úc.

Đó là các trường ĐH: Y Dược TP.HCM, Y Hà Nội, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Y Dược Cần Thơ, Y Dược Hải Phòng, Y Dược Huế, Tân Tạo, Tây Nguyên, Y Dược Thái Bình, Y Dược Thái Nguyên, Học viện Quân y VN và VinUni.

Theo đó, BS tốt nghiệp từ các trường ĐH trên của VN sẽ được thi USMLE để tham gia chương trình BSNT của Mỹ và lấy chứng chỉ ECFMG để được hành nghề BSNT tại quốc gia này.

Thời gian qua, một số BS VN (tốt nghiệp các trường như Y Dược TP.HCM, Y Hà Nội, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tân Tạo...) đã thi USMLE và đạt điểm để được tham gia chương trình đào tạo BSNT của Mỹ, sau đó có chứng chỉ hành nghề tại Mỹ.

Tuy nhiên, ECFMG có thông báo bắt đầu từ năm 2024, SV tốt nghiệp y khoa ngoài nước Mỹ muốn thi USMLE để học nội trú và lấy chứng chỉ ECFMG hành nghề BSNT của Mỹ thì phải tốt nghiệp từ một trường ĐH sử dụng các tiêu chuẩn được chấp nhận toàn cầu của WFME hoặc từ chương trình đào tạo BSNT đạt kiểm định ACGME-I). Như vậy, chiếu theo quy định này, hiện nay mới có 3 chương trình của VinUni đáp ứng yêu cầu.