Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Đào thất thốn bất ngờ 'đổ bộ' đến xứ Thanh

Minh Hải
Minh Hải
07/02/2026 11:19 GMT+7

Hàng trăm cây đào thất thốn nhiều năm tuổi xuất hiện tại chợ hoa xuân ở Thanh Hóa trong dịp tết Nguyên đán gây bất ngờ với người dân. Nhiều cây đào cổ người chủ chỉ cho thuê, nhất quyết không bán.

Những ngày qua, tại chợ hoa xuân tổ chức ở quảng trường Lam Sơn (P.Hạc Thành, Thanh Hóa), người dân bất ngờ bởi năm nay ở Thanh Hóa xuất hiện rất nhiều đào thất thốn - một loại đào quý hiếm và rất kén người chơi.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi lại về những cây đào thất thốn có giá trị cao đang bày bán, cho thuê tại Quảng trường Lam Sơn:

Đào thất thốn 'đổ bộ' đến xứ Thanh - Ảnh 1.

Thị trường hoa, cây cảnh dịp tết Nguyên đán 2026 xuất hiện hàng trăm cây đào thất thốn bày bán ở quảng trường Lam Sơn (P.Hạc Thành, Thanh Hóa)

ẢNH: MINH HẢI

Đào thất thốn 'đổ bộ' đến xứ Thanh - Ảnh 2.

Chủ gian hàng đào thất thốn cho biết năm nay ông huy động hàng trăm cây đào thất thốn từ vườn đào của gia đình ở tỉnh Sơn La và các vườn đào khác về bày bán, cho thuê để phục vụ nhu cầu "chơi tết" của người dân Thanh Hóa

ẢNH: MINH HẢI

Đào thất thốn 'đổ bộ' đến xứ Thanh - Ảnh 3.

Một cây đào thất thốn có tuổi đời gần 20 năm được ra giá cho thuê (không bán) khoảng 20 triệu đồng trong thời gian khoảng 20 ngày dịp tết Nguyên đán

ẢNH: MINH HẢI

Đào thất thốn 'đổ bộ' đến xứ Thanh - Ảnh 4.

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua ở tỉnh Thanh Hóa quy tụ nhiều đào thất thốn như hiện nay, thu hút sự quan tâm của người dân

ẢNH: MINH HẢI

Đào thất thốn 'đổ bộ' đến xứ Thanh - Ảnh 5.
Đào thất thốn 'đổ bộ' đến xứ Thanh - Ảnh 6.
Đào thất thốn 'đổ bộ' đến xứ Thanh - Ảnh 7.

Chủ gian hàng cho biết, ông phân thành 2 loại cho thuê và bán. Với những cây đào thất thốn có tuổi đời từ 3 - 6 năm thì bán với giá dao động từ 2 - 3 triệu đồng/cây, loại có tuổi đời từ 7 - 20 năm chỉ cho thuê, không bán

ẢNH: MINH HẢI

Đào thất thốn 'đổ bộ' đến xứ Thanh - Ảnh 8.

Một gốc đào thất thốn có tuổi đời khoảng 20 năm

ẢNH: MINH HẢI

Đào thất thốn 'đổ bộ' đến xứ Thanh - Ảnh 9.

Thất thốn là loại đào quý, để có cây đào cao từ 1 - 2 m phải mất công chăm sóc hàng chục năm trời

ẢNH: MINH HẢI

Đào thất thốn 'đổ bộ' đến xứ Thanh - Ảnh 10.

Nhiều người dân Thanh Hóa tỏ ra bất ngờ khi xem hàng trăm cây đào thất thốn khoe sắc dịp tết Nguyên đán

ẢNH: MINH HẢI

Đào thất thốn 'đổ bộ' đến xứ Thanh - Ảnh 11.

Hoa đào thất thốn bung nở

ẢNH: MINH HẢI

Đào thất thốn 'đổ bộ' đến xứ Thanh - Ảnh 12.

Loại đào thất thốn nhiều năm tuổi người chủ chỉ cho thuê để lấy tiền chứ không bán. Một phần người chủ sợ nếu bán, cây đào sau đó không được chăm sóc chuyên nghiệp làm mất đi giá trị của cây.

ẢNH: MINH HẢI

Đào thất thốn 'đổ bộ' đến xứ Thanh - Ảnh 13.

Nhiều cây đào thất thốn cho giá thuê đến hàng trăm triệu đồng

ẢNH: MINH HẢI

 

Tin liên quan

Cận cảnh cặp đào thất thốn 400 triệu, chờ đại gia thuê về chơi tết

Cận cảnh cặp đào thất thốn 400 triệu, chờ đại gia thuê về chơi tết

Giữa hàng nghìn cây đào đang được bày bán trên phố dịp cận tết, một cặp đào thất thốn trồng trên gỗ lũa mang tên 'dáng rừng' thu hút sự chú ý bởi dáng thế uốn lượn tự nhiên kết hợp tinh tế giữa đào cổ thụ và gỗ lũa Tây Bắc.

Khám phá thêm chủ đề

đào thất thốn Tết Nguyên đán Thanh Hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận