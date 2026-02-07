Đào thất thốn bất ngờ 'đổ bộ' đến xứ Thanh

Những ngày qua, tại chợ hoa xuân tổ chức ở quảng trường Lam Sơn (P.Hạc Thành, Thanh Hóa), người dân bất ngờ bởi năm nay ở Thanh Hóa xuất hiện rất nhiều đào thất thốn - một loại đào quý hiếm và rất kén người chơi.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi lại về những cây đào thất thốn có giá trị cao đang bày bán, cho thuê tại Quảng trường Lam Sơn:

Thị trường hoa, cây cảnh dịp tết Nguyên đán 2026 xuất hiện hàng trăm cây đào thất thốn bày bán ở quảng trường Lam Sơn (P.Hạc Thành, Thanh Hóa) ẢNH: MINH HẢI

Chủ gian hàng đào thất thốn cho biết năm nay ông huy động hàng trăm cây đào thất thốn từ vườn đào của gia đình ở tỉnh Sơn La và các vườn đào khác về bày bán, cho thuê để phục vụ nhu cầu "chơi tết" của người dân Thanh Hóa ẢNH: MINH HẢI

Một cây đào thất thốn có tuổi đời gần 20 năm được ra giá cho thuê (không bán) khoảng 20 triệu đồng trong thời gian khoảng 20 ngày dịp tết Nguyên đán ẢNH: MINH HẢI

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua ở tỉnh Thanh Hóa quy tụ nhiều đào thất thốn như hiện nay, thu hút sự quan tâm của người dân ẢNH: MINH HẢI

Chủ gian hàng cho biết, ông phân thành 2 loại cho thuê và bán. Với những cây đào thất thốn có tuổi đời từ 3 - 6 năm thì bán với giá dao động từ 2 - 3 triệu đồng/cây, loại có tuổi đời từ 7 - 20 năm chỉ cho thuê, không bán ẢNH: MINH HẢI

Một gốc đào thất thốn có tuổi đời khoảng 20 năm ẢNH: MINH HẢI

Thất thốn là loại đào quý, để có cây đào cao từ 1 - 2 m phải mất công chăm sóc hàng chục năm trời ẢNH: MINH HẢI

Nhiều người dân Thanh Hóa tỏ ra bất ngờ khi xem hàng trăm cây đào thất thốn khoe sắc dịp tết Nguyên đán ẢNH: MINH HẢI

Hoa đào thất thốn bung nở ẢNH: MINH HẢI

Loại đào thất thốn nhiều năm tuổi người chủ chỉ cho thuê để lấy tiền chứ không bán. Một phần người chủ sợ nếu bán, cây đào sau đó không được chăm sóc chuyên nghiệp làm mất đi giá trị của cây. ẢNH: MINH HẢI