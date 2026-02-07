Đào thất thốn bất ngờ 'đổ bộ' đến xứ Thanh

Hàng trăm cây đào thất thốn nhiều năm tuổi xuất hiện tại chợ hoa xuân ở Thanh Hóa trong dịp tết Nguyên đán gây bất ngờ với người dân. Nhiều cây đào cổ người chủ chỉ cho thuê, nhất quyết không bán.
Những ngày qua, tại chợ hoa xuân tổ chức ở quảng trường Lam Sơn (P.Hạc Thành, Thanh Hóa), người dân bất ngờ bởi năm nay ở Thanh Hóa xuất hiện rất nhiều đào thất thốn - một loại đào quý hiếm và rất kén người chơi.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi lại về những cây đào thất thốn có giá trị cao đang bày bán, cho thuê tại Quảng trường Lam Sơn:
Chủ gian hàng cho biết, ông phân thành 2 loại cho thuê và bán. Với những cây đào thất thốn có tuổi đời từ 3 - 6 năm thì bán với giá dao động từ 2 - 3 triệu đồng/cây, loại có tuổi đời từ 7 - 20 năm chỉ cho thuê, không bán
