Đào Trọng Khánh - một nhà thơ làm phim

"L ÀM BÀI THƠ BẰNG HÌNH ẢNH ĐIỆN ẢNH"

NSƯT Đinh Xuân Dũng vẫn nhớ thời kỳ những năm 1980 đi làm phim với NSND Đào Trọng Khánh. Khi đó, ông Dũng là nhà quay phim mới ra trường, còn ông Khánh đã là một nhà làm phim tài liệu có tên tuổi. Ông Dũng đã quay 2 phim của ông Khánh là phim 1/50 giây cuộc đời và Giữ trong tầm mắt. Phim đầu về nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh và chiếc máy ảnh cổ lỗ với tốc độ ghi hình 1/50 giây. Bộ phim tiếp theo Giữ trong tầm mắt mở rộng những câu chuyện từ cụ Võ An Ninh ra đời sống. "Chúng tôi quay ở Sa Pa cảnh bác Võ An Ninh nằm chờ chụp ảnh ở thảm cỏ. Ông Khánh yêu cầu tôi đi một cú máy làm sao như một tia nắng mặt trời. Nó thành một tia rọi xuống, theo tia nắng đó rồi đến chỗ bác Võ An Ninh đang núp trong cỏ lau để chụp hình. Cú máy không quá dài, nhưng nó gây ấn tượng. Hay lần quay ở hòn Trống Mái (Sầm Sơn, Thanh Hóa), ông ấy đề nghị tôi đi cú máy làm sao như hai hòn này hôn nhau, làm sao để cảm giác hai hòn đó di động, hôn nhau, mặt trời bị kẹp vào giữa", ông Dũng kể.

Với ông Dũng, NSND Đào Trọng Khánh là một người làm phim tài liệu nhạy bén khi gợi ý hình ảnh, và hình ảnh cũng rất thơ. "Tôi đi quay với ông ấy, thấy rõ ông muốn làm một bài thơ bằng hình ảnh điện ảnh. Ông là nhà thơ, là bạn thân của Lưu Quang Vũ, nên lời bình của ông rất là thơ", ông Dũng nói. Phim đầu tiên của ông Dũng làm với ông Khánh sau đó được 2 giải Bông Sen vàng tại liên hoan phim 1985.

Ông Đào Trọng Khánh quay nhiều phim tài liệu. Ông cho rằng điện ảnh tài liệu cần con mắt nhìn lịch sử cũng như nhịp điệu cuộc sống và cả trái tim. Vì thế, ông dấn thân và làm những bộ phim sau này xem lại chính ông vẫn xúc động như Cuộc hủy diệt, Đường ra trận… Sau này ông tâm sự: "Có nhân vật là những người cùng sống hôm qua, cùng trú ẩn chung hầm với mình; thế mà, hôm sau ra trận địa pháo, trong chớp mắt, họ trở thành người ở mãi mãi trong phim! Nhịp điệu cuộc sống của dân tộc có một thời bi hùng như thế!".

Cũng với cách tìm nhịp điệu đời sống như thế, ông Khánh cũng là người làm phim về khoán nông nghiệp sớm. Thậm chí, ông là người đầu tiên làm phim đề tài khoán nông nghiệp. Ông cho biết mình làm phim "khoán chui" vì hiểu biết đời sống những người nông dân sát biển ở Hải Phòng quê hương mình.

Trinh Nguyễn