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Giáo dục

Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT 2026

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
Bộ GD-ĐT vừa công bố đáp án chính thức của tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đáp án chính thức của các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 như sau:

Ngữ văn                                                             

Toán 

Tiếng Anh

Lịch sử

Vật lý

Sinh học

Địa lý

Giáo dục kinh tế và Pháp luật 

Công nghệ công nghiệp; Công nghệ nông nghiệp; tin học

Tiếng Pháp; Tiếng Đức; Tiếng Pháp; Tiếng Nga; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn.

Hiện các địa phương đang khẩn trương chấm thi các môn tốt nghiệp THPT. Trong đó duy nhất môn ngữ văn là môn tự luận.

Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT 2026- Ảnh 1.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026

ẢNH: TUẤN MINH

Dự kiến đúng 8 giờ ngày 1.7, Bộ GD-ĐT cùng các hội đồng thi trên cả nước sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Chia sẻ về vấn đề chấm thi, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, khẳng định lãnh đạo Bộ đã có những chỉ đạo để việc chấm thi đảm bảo khách quan, công bằng toàn diện. 

"Bộ đã yêu cầu các tỉnh chấm thi môn ngữ văn phải cập nhật báo cáo tiến độ và kết quả từng buổi chấm thi. Nếu thấy có hiện tượng bất thường như túi bài đó hôm đó chấm nhiều điểm cao quá hoặc nhiều điểm thấp thì phải cho kiểm tra lại", ông Thưởng nêu.

Ông Thưởng cũng cho biết thêm, Bộ đã có quyết định thành lập ban chấm thẩm tra đột xuất bất cứ hội đồng nào và điều này đã được quán triệt trong hội nghị giám đốc sở. "Hướng tới kết quả phải đảm bảo khách quan công bằng nhất có thể", ông Thưởng nhấn mạnh.

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