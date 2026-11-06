Đập tan hy vọng tái hợp, Dương Mịch và Đường Yên từ chối 'hàn gắn tình bạn'

Thông tin chương trình tạp kỹ Hậu hội hữu kỳ mời Dương Mịch và Đường Yên cùng xuất hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, cả hai nữ diễn viên đều không có ý định tham gia chương trình nếu phải xuất hiện cùng người còn lại.

Tình bạn từng khiến showbiz Hoa ngữ ngưỡng mộ

Dương Mịch và Đường Yên lần đầu quen biết khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình Tiên kiếm kỳ hiệp 3 vào năm 2009. Tình bạn giữa hai người từng được xem là một trong những mối quan hệ thân thiết và được chú ý nhất làng giải trí Hoa ngữ. Trong đám cưới của Dương Mịch tại Bali (Indonesia) năm 2014, Đường Yên là phù dâu duy nhất hoạt động trong giới giải trí. Dương Mịch thậm chí còn đích thân trao bó hoa cưới cho người bạn thân với lời chúc cô sớm tìm được tình yêu đích thực. Khoảnh khắc xúc động này từng khiến người hâm mộ tin rằng tình bạn của hai nữ diễn viên có thể vượt qua thử thách của thời gian, ngay cả khi cả hai phải cạnh tranh trong môi trường giải trí khắc nghiệt.

Tiên kiếm kỳ hiệp 3 là bộ phim giúp Dương Mịch và Đường Yên trở thành những người bạn thân thiết. Tác phẩm lên sóng năm 2009 còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa và Lưu Thi Thi Ảnh: Chụp màn hình phim Tiên kiếm kỳ hiệp 3

Khoảng năm 2015, sự nghiệp của Dương Mịch và Đường Yên đều bước vào giai đoạn đỉnh cao. Tuy nhiên, do theo đuổi những định hướng khá tương đồng, hai nữ diễn viên thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh. Những cuộc tranh luận giữa các nhóm người hâm mộ càng khiến mối quan hệ của họ trở thành tâm điểm chú ý.

Một số dự án được cho là từng ưu tiên Đường Yên, trong khi Dương Mịch ban đầu cũng được liên hệ thử vai cho những bộ phim như Thợ săn tiền thưởng và Ma thổi đèn: Chín tầng tháp quỷ. Cùng thời điểm, cả hai còn lần lượt đảm nhận nhân vật Triệu Mặc Sênh trong hai phiên bản truyền hình và điện ảnh của Bên nhau trọn đời. Việc liên tục có những vai diễn và cơ hội nghề nghiệp tương đồng được cho là một trong những yếu tố có thể khiến tình bạn giữa họ dần rạn nứt.

Ngoài ra, từng xuất hiện những thông tin liên quan đến bộ phim Người tình kim cương. Trong tác phẩm này, Đường Yên đảm nhận vai nữ chính, trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba dù chỉ đóng vai phụ lại nhận được sự chú ý đáng kể. Khi đó, "mỹ nhân Tân Cương" là đàn em cùng công ty quản lý với Dương Mịch và bắt đầu được đàn chị tích cực nâng đỡ trong sự nghiệp.

Nhiều năm xa cách, hy vọng tái hợp mong manh

Từ năm 2016, những lần tương tác công khai giữa Dương Mịch và Đường Yên dần trở nên thưa thớt. Khi Đường Yên tổ chức hôn lễ với La Tấn tại Vienna (Áo) vào năm 2018, Dương Mịch không thể tham dự vì lịch trình công việc nhưng vẫn gửi lời chúc mừng. Kể từ đó, hai nữ diễn viên gần như không còn tương tác công khai, ngay cả khi cùng xuất hiện trên một thảm đỏ hay chung sân khấu tại các sự kiện lớn.

Hậu hội hữu kỳ là chương trình tạp kỹ mới của Đài truyền hình Hồ Nam, hướng đến việc kết nối lại những người từng thân thiết và hàn gắn các mối quan hệ đã phai nhạt theo thời gian. Chính vì vậy, khả năng Dương Mịch và Đường Yên cùng xuất hiện trong chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Trên nhiều diễn đàn trực tuyến, hai nữ diễn viên liên tục nằm trong nhóm những khách mời được khán giả mong chờ nhất trong các cuộc bình chọn.