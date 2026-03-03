7 năm sau ly hôn, Dương Mịch ngày càng bản lĩnh và tỏa sáng rực rỡ

Kbizoom đưa tin ngày 3.3, ở tuổi 40, Dương Mịch xuất hiện giữa ánh đèn dày đặc của truyền thông quốc tế tại Tuần lễ thời trang Milan, tiếp tục giành danh hiệu Nữ hoàng Weibo và chính thức được xác nhận là nữ chính trong dự án điện ảnh mới do đạo diễn Trương Nghệ Mưu thực hiện. Khoảng cách danh tiếng giữa cô và chồng cũ giờ đây không còn là những lời đồn đoán, mà đã trở thành một thực tế nghiệt ngã.

Hành trình khẳng định bản thân sau đổ vỡ hôn nhân

Từ những vai diễn tạo dấu ấn trong Tiên kiếm kỳ hiệp 3 và Cung tỏa tâm ngọc cho đến chuỗi dự án điện ảnh, truyền hình dày đặc sau này, sự nghiệp của Dương Mịch chưa từng đi theo một đường thẳng dễ đoán. Điều khiến giới chuyên môn nể phục ở nữ diễn viên sinh năm 1986 là khả năng liên tục làm mới bản thân. Sau khi ly hôn vào tháng 12.2018, thay vì chững lại trước áp lực dư luận, cô tăng tốc và bứt phá. Những tác phẩm như Bạo phong nhãn, Ám sát tiểu thuyết gia, Hồ yêu tiểu hồng nương và đặc biệt là Sinh vạn vật cho thấy bước chuyển mình rõ rệt, từ hình tượng "ngôi sao lưu lượng" sang một diễn viên chú trọng chiều sâu diễn xuất.

Dương Mịch xuất hiện nổi bật tại Tuần lễ thời trang Milan 2026 ẢNH: WEIBO DƯƠNG MỊCH

Vai diễn trong Sinh vạn vật được xem là bước ngoặt quan trọng. Hóa thân thành một người phụ nữ nông thôn, Dương Mịch xuất hiện trên màn ảnh với gương mặt gần như không trang điểm và dành 3 tháng học các kỹ năng canh tác trước khi bấm máy. Vai diễn này giúp cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất - mảng phim truyền hình tại Giải thưởng Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Kỳ tỉnh thành lần thứ 10, đánh dấu sự chuyển dịch từ một ngôi sao thương mại sang một diễn viên được ghi nhận bởi thực lực và sự tận hiến.

Cùng thời điểm đó, cô được công bố là nữ chính của Kinh trập vô thanh do Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Với một nữ diễn viên từng viết trên blog năm 22 tuổi rằng chỉ cần được đứng phía sau đạo diễn Trương Nghệ Mưu cũng đã mãn nguyện, sự hợp tác này chính là giấc mơ kéo dài 18 năm của Dương Mịch và giờ đã trở thành hiện thực. Trong giới điện ảnh, lựa chọn này được xem như lời khẳng định đanh thép cho sức ảnh hưởng của cô.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn mạnh mẽ với màn chuyển mình trong Sinh vạn vật, không chỉ chinh phục khán giả mà còn nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn ẢNH: WEIBO DƯƠNG MỊCH

Song song với diễn xuất, thời trang trở thành lĩnh vực khác nơi Dương Mịch khẳng định tầm ảnh hưởng. Với vai trò đại sứ toàn cầu của Prada, xuất hiện trên trang bìa Vogue đầu năm 2026 và là một trong số ít nữ diễn viên 2 lần xuất hiện trên trang bìa của cả 5 tạp chí thời trang lớn tại Trung Quốc, cô đã nâng tầm hình ảnh từ ngôi sao nội địa lên biểu tượng có sức ảnh hưởng quốc tế.

Nếu Tuần lễ thời trang Milan cho thấy sức hút toàn cầu, thì một phát ngôn trong buổi phỏng vấn với Vogue lại phản ánh vị thế hiện tại của Dương Mịch. Khi được hỏi có lo lắng việc làm mất lòng người khác hay không, cô trả lời: "Đã là năm 2026 rồi, tôi sẽ sống theo cách mình chọn". Câu nói nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, được xem như tuyên ngôn từ chối áp lực phải làm hài lòng tất cả. Đó không chỉ là sự bền bỉ của một ngôi sao hàng đầu, mà còn là sự tự tin của một người phụ nữ đã đi qua thăng trầm, đổ vỡ hôn nhân và tái sinh.

Sau nhiều năm hoạt động bền bỉ, Dương Mịch từng bước khẳng định năng lực diễn xuất, từ "ngôi sao lưu lượng" vươn lên thành một diễn viên hàng đầu ẢNH: WEIBO DƯƠNG MỊCH

Trong khi đó, sự nghiệp của Lưu Khải Uy có phần trầm lắng hơn. Nam diễn viên chuyển hướng sang sân khấu và thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình, không còn giữ vị trí trung tâm của giải trí đại chúng. Sự tương phản giữa hai người ngày càng rõ nét: một người tiếp tục mở ra những cột mốc mới, người còn lại lặng lẽ rời xa nghệ thuật đỉnh cao.

Tuy nhiên, điều làm thay đổi sâu sắc cách công chúng nhìn nhận Dương Mịch không chỉ nằm ở giải thưởng hay hợp đồng quảng cáo. Năm 2025, cô được cho là đã bay tới Hồng Kông để mừng sinh nhật con gái, gác lại lịch trình dày đặc để dành thời gian tại Disneyland. Giữa vòng xoáy danh tiếng, cô vẫn duy trì vai trò một người mẹ tận tâm nhưng kín tiếng.

7 năm đủ dài để xóa nhòa những định kiến cũ. Từng bị soi xét và đánh giá qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, Dương Mịch nay tái xuất như biểu tượng của sự tự chủ, một diễn viên dung hòa sức mạnh thương mại và khát vọng nghệ thuật.