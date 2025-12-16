Nữ diễn viên được tỉ phú 'chống lưng', buộc Dương Mịch phải đóng vai phụ

Dù được đầu tư với số tiền khủng, nhưng giấc mơ chinh phục Hollywood của Thi Dư Phi cuối cùng lại trở thành một trong những thất bại điện ảnh tốn kém và tai tiếng nhất Trung Quốc, theo Kbizoom hôm 15.12.

Nữ diễn viên mang tham vọng lớn nhưng nhận kết cục thảm hại

Khán giả châu Á biết đến Thi Dư Phi nhiều nhất qua bộ phim cung đấu đình đám Diên Hi Công Lược (2018), mặc dù cô chỉ đảm nhận vai Chi Lan - cung nữ hầu cận Cao Quý phi. Tuy nhiên, trước đó, nữ diễn viên từng gây chú ý khi bất ngờ được chọn làm nữ chính của một dự án điện ảnh xuyên lục địa được quảng bá rầm rộ. Trái với kỳ vọng về một cú bứt phá ngoạn mục, tác phẩm này lại nhanh chóng bị liệt vào danh sách những "thảm họa" điện ảnh bị chế giễu nhiều nhất.

Thi Dư Phi từng gây xôn xao khi được chọn làm nữ chính trong dự án điện ảnh có chi phí đầu tư khủng The Mermaid Empire Ảnh: 163

Thời điểm đó, Thi Dư Phi được cho là có mối quan hệ tình cảm với Khương Hồng Vũ, một đại gia bất động sản đam mê điện ảnh. Dưới sự hậu thuẫn của bạn trai, cô trở thành trung tâm của dự án trị giá khoảng 130 triệu USD mang tên The Mermaid Empire (Đế quốc nhân ngư). Dù không có kinh nghiệm làm phim, Khương Hồng Vũ vẫn nuôi tham vọng đưa tác phẩm này ra mắt tại 160 thị trường trên toàn cầu, sẵn sàng đổ hàng tỉ nhân dân tệ để hiện thực hóa giấc mơ.

Dương Mịch chỉ "làm nền" cho Thi Dư Phi trong The Mermaid Empire Ảnh: 163

Ông mời nhiều tên tuổi Hollywood tham gia dự án, trong đó có đạo diễn Irvin Kershner của Star Wars và đạo diễn Pitoff từng thực hiện Catwoman. Trong bộ phim được kỳ vọng là "bom tấn" này, Thi Dư Phi được giao vai nữ chính, trong khi các diễn viên nổi tiếng như Dương Mịch, "ảnh đế" Hồ Quân và Tô Hữu Bằng chỉ đảm nhận vai phụ.

Không tiếc tiền, Khương Hồng Vũ còn sắp xếp xe sang đưa đón bạn gái mỗi ngày và yêu cầu đội ngũ kỹ xảo thiết kế hiệu ứng CGI riêng biệt chỉ dành cho nhân vật người cá do Thi Dư Phi thủ vai.

Tạo hình gây tranh cãi khiến khán giả bật cười của dàn diễn viên trong phim Ảnh: 163

Tuy nhiên, quá trình sản xuất nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Sự can thiệp quá sâu của nhà đầu tư vào khâu sáng tạo khiến nhiều mâu thuẫn nảy sinh với ê kíp Hollywood, dẫn đến việc các chuyên gia hàng đầu lần lượt rời bỏ dự án. Bộ phim thay tới bốn đạo diễn trước khi chính thức bấm máy vào năm 2010, kéo theo việc kinh phí bị đội lên gấp đôi.

Hậu trường ghi nhận nhiều vấn đề nghiêm trọng như bối cảnh thiếu an toàn, diễn viên quần chúng thiếu chuyên nghiệp, công tác hóa trang kém chất lượng gây dị ứng cho diễn viên, trong khi nhân sự đoàn phim liên tục thay đổi. Nam diễn viên chính Steve Polites thậm chí được cho là đã bị dị ứng nặng do quy trình trang điểm không đảm bảo.

Khi đoạn trailer đầu tiên được công bố vào năm 2012, bộ phim ngay lập tức trở thành đề tài chế giễu trên mạng. Khán giả so sánh hình ảnh trong phim với các yêu quái trong Tây Du Ký, đồng thời chê bai dự án là rẻ tiền và đáng xấu hổ. Giới phê bình cũng không nương tay khi gọi The Mermaid Empire là dự án điện ảnh lãng phí và tệ hại nhất Trung Quốc.

Cái tên Thi Dư Phi được khán giả nhớ đến nhiều nhất qua vai nha hoàn trong Diên Hi Công Lược, cùng sự việc cô bị đuổi khỏi thảm đỏ Cannes 2019 Ảnh: Kbizoom

Sau đó không lâu, nguồn vốn đầu tư bị cắt đứt do Khương Hồng Vũ gặp khó khăn trong kinh doanh. Nỗ lực gây quỹ từ cộng đồng nhằm cứu vãn dự án chỉ thu về khoảng 300 USD trên mục tiêu 1 triệu USD. Cho đến nay, The Mermaid Empire vẫn chưa từng được phát hành, trở thành một "thảm họa bị xếp kho" kéo dài gần 15 năm.

Về phần Thi Dư Phi, sự nghiệp từng được kỳ vọng rực rỡ của cô cũng dần lụi tàn. Dù từng tuyên bố có thể vượt qua Chương Tử Di và Củng Lợi mà không cần dựa dẫm vào đàn ông, nữ diễn viên vẫn không tạo được dấu ấn sau thất bại này.

Trong phim điện ảnh Chúng ta của sau này do Châu Đông Vũ và Tỉnh Bách Nhiên đảm nhiệm vai chính, Thi Dư Phi cũng diễn một vai nhưng ngay cả tên nhân vật cũng không có, chỉ là một vai quần chúng bình thường chẳng ai nhớ mặt điểm tên.

Hiện tại, sau khi đổi nghệ danh, cô chỉ xuất hiện trong các vai phụ nhỏ, hoàn toàn trái ngược với thời điểm từng khiến Dương Mịch phải đứng sau ánh hào quang của mình.