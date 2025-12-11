Những bức ảnh em bé đắt giá nhất mọi thời đại của sao Hollywood

Từ con của cặp đôi quyền lực Angelina Jolie - Brad Pitt đến cặp song sinh nhà Jennifer Lopez và Marc Anthony. Dưới đây là những bức ảnh em bé đắt đỏ nhất mọi thời đại do Page Six tổng hợp và đăng tải hôm 10.12.
Knox và Vivienne Jolie-Pitt - 14 triệu USD
Khi Angelina Jolie và Brad Pitt chào đón cặp song sinh Knox và Vivienne vào tháng 7.2008, truyền thông thế giới lập tức nhảy vào cuộc săn lùng bức ảnh đầu tiên của hai bé.
Theo nguồn tin của Today thời điểm đó, People và Hello! đã "bắt tay" thực hiện thương vụ chung trị giá 14 triệu USD để có được loạt ảnh độc quyền.
Chỉ 3 tuần sau khi chào đời, Knox và Vivienne đã cùng bố mẹ xuất hiện trên trang bìa People số tháng 8.2008. Angelina Jolie và Brad Pitt sau đó được cho là đã quyên toàn bộ số tiền này cho hoạt động từ thiện.
Max và Emme Muniz - 6 triệu USD
Jennifer Lopez và chồng cũ Marc Anthony đón cặp song sinh Max và Emme vào tháng 2.2008.
People được cho là đã chi khoảng 4 đến 6 triệu USD để có được loạt ảnh đầu tiên. Tuy nhiên, đại diện của tạp chí sau đó cho biết con số này đã bị thổi phồng, theo Forbes.
Shiloh Jolie - 4 triệu USD
Shiloh Jolie - con gái đầu lòng của cặp đôi biểu tượng Hollywood - Angelina Jolie và Brad Pitt, chào đời vào tháng 5.2006.
ABC News cho hay People đã trả khoảng 4 triệu USD để đăng tải bức ảnh đầu tiên của bé. Trang bìa tạp chí lúc đó cho thấy khoảnh khắc Angelina Jolie, Brad Pitt và bé Shiloh cùng nằm cạnh nhau - một hình ảnh đầy ấm áp và hạnh phúc của gia đình nhỏ quyền lực nhất làng giải trí thời điểm đó.
Levi Alves McConaughey - 3 triệu USD
Vợ chồng diễn viên Matthew McConaughey và người mẫu gốc Brazil Camila Alves chào đón con trai Levi vào tháng 7.2008.
TMZ đưa tin cặp đôi nhận 3 triệu USD để xuất hiện cùng con trên trang bìa số tháng 8.2008.
Pax Thiên Jolie-Pitt - 2 triệu USD
Khi Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi Pax Thiên vào năm 2007, họ tiếp tục ký một thương vụ trị giá 2 triệu USD để People đăng tải ảnh đầu tiên của con trai.
Bức ảnh trang bìa tháng 3.2007 ghi lại khoảnh khắc Angelina Jolie bế Pax Thiên, trong khi Brad Pitt không xuất hiện trong khung hình.
Dannielynn Birkhead - 2 triệu USD
Con gái Dannielynn của cựu người mẫu Playboy đình đám Anna Nicole Smith và nhiếp ảnh gia Larry Birkhead chào đời vào tháng 9.2006.
Sau khi Anna Nicole Smith qua đời vào tháng 2.2007 vì sốc thuốc, Larry Birkhead ký hợp đồng bán loạt ảnh đầu tiên của con gái cho OK! với giá 2 triệu USD. Hai cha con cùng xuất hiện trên trang bìa tháng 4.2007.
Max Bratman - 1,5 triệu USD
Danh ca Christina Aguilera và chồng cũ Jordan Bratman đón con trai đầu lòng Max Bratman vào tháng 1.2008.
ABC News đưa tin People đã trả 1,5 triệu USD để có được loạt ảnh mẹ con Christina Aguilera trên bìa tạp chí số tháng 2.2008.
Honor Marie Warren - 1,5 triệu USD
Tháng 6.2008, "thiên thần bóng tối" Jessica Alba và chồng cũ - nhà sản xuất phim Cash Warren thông báo đã hạ sinh thành công bé gái Honor Marie Warren.
TMZ cho biết nữ diễn viên 8X nhận 1,5 triệu USD từ OK! để xuất hiện cùng con trên trang bìa. Cash Warren không tham gia buổi chụp.
