Những bức ảnh em bé đắt giá nhất mọi thời đại của sao Hollywood

Từ con của cặp đôi quyền lực Angelina Jolie - Brad Pitt đến cặp song sinh nhà Jennifer Lopez và Marc Anthony. Dưới đây là những bức ảnh em bé đắt đỏ nhất mọi thời đại do Page Six tổng hợp và đăng tải hôm 10.12.

Knox và Vivienne Jolie-Pitt - 14 triệu USD

Khoảnh khắc vợ chồng Angelina Jolie - Brad Pitt bên hai con song sinh là bức ảnh con của người nổi tiếng đắt giá nhất mọi thời đại Ảnh: People

Khi Angelina Jolie và Brad Pitt chào đón cặp song sinh Knox và Vivienne vào tháng 7.2008, truyền thông thế giới lập tức nhảy vào cuộc săn lùng bức ảnh đầu tiên của hai bé.

Theo nguồn tin của Today thời điểm đó, People và Hello! đã "bắt tay" thực hiện thương vụ chung trị giá 14 triệu USD để có được loạt ảnh độc quyền.

Truyền thông đưa tin, cặp đôi cũ đã quyên góp 14 triệu USD bán ảnh cho tổ chức từ thiện Ảnh: Splash News

Chỉ 3 tuần sau khi chào đời, Knox và Vivienne đã cùng bố mẹ xuất hiện trên trang bìa People số tháng 8.2008. Angelina Jolie và Brad Pitt sau đó được cho là đã quyên toàn bộ số tiền này cho hoạt động từ thiện.

Max và Emme Muniz - 6 triệu USD

Jennifer Lopez và chồng cũ Marc Anthony đón cặp song sinh Max và Emme vào tháng 2.2008.

Giọng ca On the floor đã nhận được 6 triệu USD khi xuất hiện cùng hai con song sinh trên trang bìa tạp chí People Ảnh: People

People được cho là đã chi khoảng 4 đến 6 triệu USD để có được loạt ảnh đầu tiên. Tuy nhiên, đại diện của tạp chí sau đó cho biết con số này đã bị thổi phồng, theo Forbes.

Shiloh Jolie - 4 triệu USD

Shiloh Jolie - con gái đầu lòng của cặp đôi biểu tượng Hollywood - Angelina Jolie và Brad Pitt, chào đời vào tháng 5.2006.

Shiloh Jolie, con đầu lòng của Angelina Jolie và Brad Pitt, từng gây bão truyền thông với bộ ảnh đầu đời được trả tới 4 triệu USD Ảnh: REUTERS

ABC News cho hay People đã trả khoảng 4 triệu USD để đăng tải bức ảnh đầu tiên của bé. Trang bìa tạp chí lúc đó cho thấy khoảnh khắc Angelina Jolie, Brad Pitt và bé Shiloh cùng nằm cạnh nhau - một hình ảnh đầy ấm áp và hạnh phúc của gia đình nhỏ quyền lực nhất làng giải trí thời điểm đó.

Levi Alves McConaughey - 3 triệu USD

Vợ chồng diễn viên Matthew McConaughey và người mẫu gốc Brazil Camila Alves chào đón con trai Levi vào tháng 7.2008.

Trong danh sách các sao từng bán ảnh con với giá khủng, Matthew McConaughey và Camila Alves là cặp đôi hiếm hoi vẫn hạnh phúc bên nhau đến thời điểm hiện tại Ảnh: OK!

TMZ đưa tin cặp đôi nhận 3 triệu USD để xuất hiện cùng con trên trang bìa số tháng 8.2008.

Pax Thiên Jolie-Pitt - 2 triệu USD

Khi Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi Pax Thiên vào năm 2007, họ tiếp tục ký một thương vụ trị giá 2 triệu USD để People đăng tải ảnh đầu tiên của con trai.

Khoảnh khắc đầu tiên Pax Thiên công khai trước truyền thông thế giới có giá 2 triệu USD. Cậu bé được vợ chồng Angelina Jolie nhận nuôi từ Việt Nam Ảnh: People

Bức ảnh trang bìa tháng 3.2007 ghi lại khoảnh khắc Angelina Jolie bế Pax Thiên, trong khi Brad Pitt không xuất hiện trong khung hình.

Dannielynn Birkhead - 2 triệu USD

Con gái Dannielynn của cựu người mẫu Playboy đình đám Anna Nicole Smith và nhiếp ảnh gia Larry Birkhead chào đời vào tháng 9.2006.

Sau khi mẹ đột ngột qua đời, bức ảnh cô bé Dannielynn - con gái của cố người mẫu Anna Nicole Smith được mua với giá 2 triệu USD Ảnh: OK!

Sau khi Anna Nicole Smith qua đời vào tháng 2.2007 vì sốc thuốc, Larry Birkhead ký hợp đồng bán loạt ảnh đầu tiên của con gái cho OK! với giá 2 triệu USD. Hai cha con cùng xuất hiện trên trang bìa tháng 4.2007.

Max Bratman - 1,5 triệu USD

Danh ca Christina Aguilera và chồng cũ Jordan Bratman đón con trai đầu lòng Max Bratman vào tháng 1.2008.

Christina Aguilera và con trai Max Bratman xuất hiện trên bìa tạp chí People với giá 1,5 triệu USD Ảnh: People

ABC News đưa tin People đã trả 1,5 triệu USD để có được loạt ảnh mẹ con Christina Aguilera trên bìa tạp chí số tháng 2.2008.

Honor Marie Warren - 1,5 triệu USD

Tháng 6.2008, "thiên thần bóng tối" Jessica Alba và chồng cũ - nhà sản xuất phim Cash Warren thông báo đã hạ sinh thành công bé gái Honor Marie Warren.

Con gái của Jessica Alba - Honor Marie Warren, lần đầu xuất hiện trên trang bìa tạp chí vào năm 2008 Ảnh: OK!

TMZ cho biết nữ diễn viên 8X nhận 1,5 triệu USD từ OK! để xuất hiện cùng con trên trang bìa. Cash Warren không tham gia buổi chụp.