Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Những bức ảnh em bé đắt giá nhất mọi thời đại của sao Hollywood

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
11/12/2025 15:15 GMT+7

Trong nhiều năm qua, các tờ báo và tạp chí danh tiếng đã không ngần ngại chi những khoản tiền khổng lồ để giành quyền đăng tải và sở hữu những tấm ảnh đầu tiên của con cái các ngôi sao nổi tiếng.

Từ con của cặp đôi quyền lực Angelina Jolie - Brad Pitt đến cặp song sinh nhà Jennifer Lopez và Marc Anthony. Dưới đây là những bức ảnh em bé đắt đỏ nhất mọi thời đại do Page Six tổng hợp và đăng tải hôm 10.12.

Knox và Vivienne Jolie-Pitt - 14 triệu USD

Những bức ảnh em bé đắt giá nhất mọi thời đại của các sao Hollywood - Ảnh 1.

Khoảnh khắc vợ chồng Angelina Jolie - Brad Pitt bên hai con song sinh là bức ảnh con của người nổi tiếng đắt giá nhất mọi thời đại

Ảnh: People

Khi Angelina Jolie và Brad Pitt chào đón cặp song sinh Knox và Vivienne vào tháng 7.2008, truyền thông thế giới lập tức nhảy vào cuộc săn lùng bức ảnh đầu tiên của hai bé.

Theo nguồn tin của Today thời điểm đó, PeopleHello! đã "bắt tay" thực hiện thương vụ chung trị giá 14 triệu USD để có được loạt ảnh độc quyền.

Những bức ảnh em bé đắt giá nhất mọi thời đại của các sao Hollywood - Ảnh 2.

Truyền thông đưa tin, cặp đôi cũ đã quyên góp 14 triệu USD bán ảnh cho tổ chức từ thiện

Ảnh: Splash News

Chỉ 3 tuần sau khi chào đời, Knox và Vivienne đã cùng bố mẹ xuất hiện trên trang bìa People số tháng 8.2008. Angelina Jolie và Brad Pitt sau đó được cho là đã quyên toàn bộ số tiền này cho hoạt động từ thiện.

Max và Emme Muniz - 6 triệu USD

Jennifer Lopez và chồng cũ Marc Anthony đón cặp song sinh Max và Emme vào tháng 2.2008.

Những bức ảnh em bé đắt giá nhất mọi thời đại của các sao Hollywood - Ảnh 3.

Giọng ca On the floor đã nhận được 6 triệu USD khi xuất hiện cùng hai con song sinh trên trang bìa tạp chí People

Ảnh: People

People được cho là đã chi khoảng 4 đến 6 triệu USD để có được loạt ảnh đầu tiên. Tuy nhiên, đại diện của tạp chí sau đó cho biết con số này đã bị thổi phồng, theo Forbes.

Shiloh Jolie - 4 triệu USD

Shiloh Jolie - con gái đầu lòng của cặp đôi biểu tượng Hollywood - Angelina Jolie và Brad Pitt, chào đời vào tháng 5.2006.

Những bức ảnh em bé đắt giá nhất mọi thời đại của các sao Hollywood - Ảnh 4.

Shiloh Jolie, con đầu lòng của Angelina Jolie và Brad Pitt, từng gây bão truyền thông với bộ ảnh đầu đời được trả tới 4 triệu USD

Ảnh: REUTERS

ABC News cho hay People đã trả khoảng 4 triệu USD để đăng tải bức ảnh đầu tiên của bé. Trang bìa tạp chí lúc đó cho thấy khoảnh khắc Angelina Jolie, Brad Pitt và bé Shiloh cùng nằm cạnh nhau - một hình ảnh đầy ấm áp và hạnh phúc của gia đình nhỏ quyền lực nhất làng giải trí thời điểm đó.

Levi Alves McConaughey - 3 triệu USD

Vợ chồng diễn viên Matthew McConaughey và người mẫu gốc Brazil Camila Alves chào đón con trai Levi vào tháng 7.2008.

Những bức ảnh em bé đắt giá nhất mọi thời đại của các sao Hollywood - Ảnh 5.

Trong danh sách các sao từng bán ảnh con với giá khủng, Matthew McConaughey và Camila Alves là cặp đôi hiếm hoi vẫn hạnh phúc bên nhau đến thời điểm hiện tại

Ảnh: OK!

TMZ đưa tin cặp đôi nhận 3 triệu USD để xuất hiện cùng con trên trang bìa số tháng 8.2008.

Pax Thiên Jolie-Pitt - 2 triệu USD

Khi Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi Pax Thiên vào năm 2007, họ tiếp tục ký một thương vụ trị giá 2 triệu USD để People đăng tải ảnh đầu tiên của con trai.

Những bức ảnh em bé đắt giá nhất mọi thời đại của các sao Hollywood - Ảnh 6.

Khoảnh khắc đầu tiên Pax Thiên công khai trước truyền thông thế giới có giá 2 triệu USD. Cậu bé được vợ chồng Angelina Jolie nhận nuôi từ Việt Nam

Ảnh: People

Bức ảnh trang bìa tháng 3.2007 ghi lại khoảnh khắc Angelina Jolie bế Pax Thiên, trong khi Brad Pitt không xuất hiện trong khung hình.

Dannielynn Birkhead - 2 triệu USD

Con gái Dannielynn của cựu người mẫu Playboy đình đám Anna Nicole Smith và nhiếp ảnh gia Larry Birkhead chào đời vào tháng 9.2006.

Những bức ảnh em bé đắt giá nhất mọi thời đại của các sao Hollywood - Ảnh 7.

Sau khi mẹ đột ngột qua đời, bức ảnh cô bé Dannielynn - con gái của cố người mẫu Anna Nicole Smith được mua với giá 2 triệu USD

Ảnh: OK!

Sau khi Anna Nicole Smith qua đời vào tháng 2.2007 vì sốc thuốc, Larry Birkhead ký hợp đồng bán loạt ảnh đầu tiên của con gái cho OK! với giá 2 triệu USD. Hai cha con cùng xuất hiện trên trang bìa tháng 4.2007.

Max Bratman - 1,5 triệu USD

Danh ca Christina Aguilera và chồng cũ Jordan Bratman đón con trai đầu lòng Max Bratman vào tháng 1.2008.

Những bức ảnh em bé đắt giá nhất mọi thời đại của các sao Hollywood - Ảnh 8.

Christina Aguilera và con trai Max Bratman xuất hiện trên bìa tạp chí People với giá 1,5 triệu USD

Ảnh: People

ABC News đưa tin People đã trả 1,5 triệu USD để có được loạt ảnh mẹ con Christina Aguilera trên bìa tạp chí số tháng 2.2008.

Honor Marie Warren - 1,5 triệu USD

Tháng 6.2008, "thiên thần bóng tối" Jessica Alba và chồng cũ - nhà sản xuất phim Cash Warren thông báo đã hạ sinh thành công bé gái Honor Marie Warren.

Những bức ảnh em bé đắt giá nhất mọi thời đại của các sao Hollywood - Ảnh 9.

Con gái của Jessica Alba - Honor Marie Warren, lần đầu xuất hiện trên trang bìa tạp chí vào năm 2008

Ảnh: OK!

TMZ cho biết nữ diễn viên 8X nhận 1,5 triệu USD từ OK! để xuất hiện cùng con trên trang bìa. Cash Warren không tham gia buổi chụp.

Tin liên quan

Meghan Markle gây bất ngờ khi trở lại diễn xuất sau nhiều năm rời Hollywood

Meghan Markle gây bất ngờ khi trở lại diễn xuất sau nhiều năm rời Hollywood

Sau 8 năm rời xa màn ảnh để tập trung cho cuộc sống hoàng gia, Meghan Markle - Nữ công tước xứ Sussex được cho là sẽ chính thức trở lại với điện ảnh qua một dự án phim mới của Amazon MGM Studios.

Hollywood bắt đầu 'chán ghét' Hoàng tử Harry - Meghan Markle?

Khám phá thêm chủ đề

Hollywood Jolie-Pitt Cash Warren Knox và Vivienne Jolie-Pitt Max và Emme Muniz
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận