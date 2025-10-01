Dương Mịch khiến Triệu Lệ Dĩnh 'thua thảm' nhờ EQ đỉnh cao

Hai minh tinh nổi bật của thế hệ 8X là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh luôn trở thành tâm điểm bàn luận mỗi lần xuất hiện. Dưới ống kính truyền thông và sự dõi theo sát sao của người hâm mộ, sự khác biệt giữa hai nữ diễn viên ngày càng rõ rệt.

Trong khi Dương Mịch ngày càng khẳng định vị thế nhờ khả năng xử lý tình huống khéo léo và EQ cao, thì Triệu Lệ Dĩnh lại có phần chậm nhịp, nhất là ở khía cạnh xây dựng quan hệ và sự gần gũi với công chúng, tờ 163 nhận định.

Một người khéo xây dựng hình ảnh, một người nhiều lần lộ lỗi sai

Trong một hoạt động thương hiệu gần đây, Dương Mịch xuất hiện rạng rỡ trong bộ váy thanh lịch. Không chỉ ghi điểm bằng thần thái tự tin, cô còn khéo léo hòa mình vào bầu không khí sự kiện: lúc dí dỏm pha trò, khi nghiêm túc chia sẻ, khiến không gian trở nên sôi động và thân thiện.

Không chỉ được yêu mến vì khả năng diễn xuất, Dương Mịch còn chinh phục công chúng nhờ EQ đỉnh cao Ảnh: Instagram yangmimimi912

Trong một buổi phỏng vấn phát sóng trên đài truyền hình quốc gia, Dương Mịch thẳng thắn nói về áp lực đặt lên người mẹ trong xã hội hiện đại. Cô cho biết: "Chúng ta thường gán quá nhiều trọng trách cho người mẹ, như thể họ phải cân bằng mọi thứ một cách hoàn hảo. Việc thừa nhận mình không hoàn hảo không phải là dũng cảm, mà là bình thường".

Phát ngôn này thu hút sự chú ý bởi nó không chỉ phản ánh vai trò của cô trong cuộc sống gia đình, mà còn cho thấy khả năng tự nhận thức và mềm mỏng trong giao tiếp. Việc Dương Mịch sử dụng cách nói chân thành, có chừng mực, tạo cảm giác gần gũi với công chúng và giảm áp lực kỳ vọng về sự hoàn hảo trong mắt người hâm mộ.

Mỗi khi được hỏi về "đối thủ" trong làng giải trí, Dương Mịch luôn lựa chọn cách dùng từ tinh tế, nhấn mạnh vào ưu điểm của người khác thay vì tạo ra đối đầu. Cách ứng xử khéo léo này không chỉ giúp cô tránh những hiềm khích không đáng có mà còn khẳng định hình ảnh của một nghệ sĩ chuyên nghiệp và bản lĩnh.

Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh từng nhiều lần bị gắn mác "EQ thấp" vì cách xử lý tình huống không khéo léo. Tháng 5.2025, khi quảng bá phim Tại nhân gian, cô công khai chỉ trích một trang tin tức hàng đầu Trung Quốc, khiến dư luận cho rằng cô quá bốc đồng trước truyền thông.

Ở một lần khác, khi người hâm mộ bày tỏ mong muốn, Triệu Lệ Dĩnh đã thẳng thừng đáp lại: "Đừng than vãn nữa, trong mơ cái gì cũng có". Câu nói này nhanh chóng khiến cô vấp phải chỉ trích vì bị cho là thiếu kiềm chế, thậm chí có phần gay gắt với chính fan của mình.

Không chỉ vậy, Triệu Lệ Dĩnh còn từng gây tranh cãi khi mắc lỗi chính tả ngay trong bài đăng quảng bá cho bộ phim do chính cô đảm nhận vai chính, khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên thiếu sự chỉn chu trong việc tự quảng bá sản phẩm của mình. Ở các sự kiện, dù xuất hiện lộng lẫy, nhưng Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần để lại ấn tượng xa cách vì trả lời cụt lủn, khô khan, thiếu sự cởi mở với truyền thông và khán giả.

Khoảng cách giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh còn thể hiện rõ trên nền tảng trực tuyến. Dương Mịch thường xuyên cập nhật trạng thái, chia sẻ đời sống thường nhật, khoảnh khắc hậu trường, cũng như tương tác với người hâm mộ. Cách tiếp cận gần gũi này giúp cô duy trì sức hút và tạo dựng mối liên kết cảm xúc.

Trái lại, Triệu Lệ Dĩnh chủ yếu đăng tải thông tin công việc, hiếm khi chia sẻ những chi tiết mang tính cá nhân. Điều này khiến cô khó giữ được sự gắn kết sâu sắc với cộng đồng người hâm mộ, dù lượng fan vẫn vô cùng đông đảo.

Tuy có nhiều tác phẩm thành công nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn để lộ điểm yếu ở khả năng ứng xử và xử lý truyền thông Ảnh: Instagram zlyzhao

Ở mảng hợp đồng thương hiệu, Dương Mịch tiếp tục chứng minh sự sắc sảo. Mỗi dự án hợp tác đều được cô chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo sự đồng điệu giữa hình ảnh bản thân và thông điệp nhãn hàng. Cách thể hiện của cô trong các chiến dịch quảng bá vừa làm nổi bật sản phẩm, vừa giữ được dấu ấn cá nhân, giúp mỹ nhân phim Cung tỏa tâm ngọc trở thành gương mặt khó thay thế trong mắt các thương hiệu lớn.

Triệu Lệ Dĩnh cũng có nhiều hợp đồng quảng cáo, song cách triển khai thường bị đánh giá là thiếu sáng tạo, đôi khi mang tính hình thức "trả bài". Chính sự khác biệt này khiến cô phần nào mất lợi thế trong mắt các nhãn hàng đang tìm kiếm gương mặt đại diện giàu năng lượng và sáng tạo.

Trong ngành giải trí hiện nay, kỹ năng toàn diện ngày càng được đề cao. Diễn xuất xuất sắc vẫn là nền tảng, nhưng chưa đủ. Khả năng giao tiếp, xây dựng hình ảnh và ứng xử thông minh trước công chúng mới là yếu tố giúp nghệ sĩ giữ vững vị thế lâu dài.

Dương Mịch được xem như hình mẫu trong việc quản lý thương hiệu cá nhân: đa dạng hóa vai diễn, gắn kết với người hâm mộ, và đặc biệt là tận dụng EQ để mở rộng các mối quan hệ.

Triệu Lệ Dĩnh, dù sở hữu tinh thần cầu tiến và tài năng diễn xuất được công nhận, vẫn cần linh hoạt hơn trong việc kết nối với khán giả và đồng nghiệp. Sự tự nhiên và thoải mái trong tương tác có thể giúp cô mở ra nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp.