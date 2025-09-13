Triệu Lệ Dĩnh bị chê thiếu chuyên nghiệp

Sohu đưa tin ngày 12.9, theo nhiều bình luận trực tiếp trong buổi phát sóng, khán giả tập trung phàn nàn Triệu Lệ Dĩnh ở 3 điểm chính: biểu cảm kém tự nhiên, trò chuyện ít và thiếu hiểu biết về sản phẩm.

Thái độ hời hợt khiến khán giả ngán ngẩm

Xuất hiện khoảng 20 phút trong buổi livestream, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng ban đầu với mái tóc dài suôn mượt và phong cách trang điểm nhẹ nhàng, được đánh giá phù hợp hơn so với kiểu tóc nhuộm hồng trước đây. Thế nhưng, ngay khi cất lời chào hỏi và giới thiệu bản thân, cô đã bị soi phải nhìn vào máy nhắc chữ. Đáng chú ý, ngay cả khi nhắc đến bộ phim Tạo thành giả do mình đóng chính và đang chờ phát sóng, nữ diễn viên cũng liên tục liếc nhìn phần kịch bản trên màn hình.

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi livestream mới đây cùng Lý Giai Kỳ để giới thiệu sản phẩm mà cô làm đại sứ Ảnh: Weibo Triệu Lệ Dĩnh

Việc thường xuyên dựa vào máy nhắc chữ trong một chương trình phát sóng trực tiếp khiến khán giả nhận định cô chưa chuyên nghiệp. Thêm vào đó, suốt buổi, Triệu Lệ Dĩnh ít cười, giọng điệu đều đều và hiếm khi chủ động trò chuyện. Khi Lý Giai Kỳ "thao thao bất tuyệt", cô lại ngồi nhìn quanh hoặc có lúc lơ đãng, mất tập trung.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, cũng có người bênh vực Triệu Lệ Dĩnh, cho rằng cô vốn là người hướng nội nên khó có thể hoạt ngôn như Lý Giai Kỳ. Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết thời điểm đó, nữ diễn viên đang bị cảm, có triệu chứng sốt nhẹ và đau họng, nên trạng thái không được tốt.

Tuy nhiên, nhiều blogger nhận xét rằng lý do này chưa đủ thuyết phục. Bởi lẽ, với tư cách đại sứ thương hiệu, việc tham gia livestream quảng bá sản phẩm là trách nhiệm trong công việc. "Đã nhận lời và nhận thù lao thì cần nghiêm túc hoàn thành, nếu không phù hợp thì hoàn toàn có thể từ chối ngay từ đầu", một ý kiến thẳng thắn chỉ ra.

Một số fan cho rằng Triệu Lệ Dĩnh bị ốm nên trạng thái không tốt, nhưng dư luận vẫn nổ ra tranh cãi Ảnh: Weibo Triệu Lệ Dĩnh

Điểm bị chê nhiều nhất là Triệu Lệ Dĩnh chưa đầu tư tìm hiểu sản phẩm. Khi giới thiệu dòng sản phẩm mới, cô chỉ đọc vội phần chữ hiển thị trên màn hình, thậm chí nhiều lần lúng túng. Trong phần quảng bá sản phẩm kem đánh răng, dù đã có kịch bản viết sẵn, cô vẫn đọc sai sót, ngập ngừng và phải chờ Lý Giai Kỳ gợi ý mới biết cách trả lời.

Khán giả hiểu rằng không phải ngôi sao nào cũng thường xuyên sử dụng sản phẩm mình làm gương mặt đại diện, nhưng cách thể hiện quá hời hợt dễ tạo cảm giác phản cảm, lừa dối khách hàng.

Đây không phải lần đầu Triệu Lệ Dĩnh bị cho là không hợp với những hoạt động ngoài đóng phim. Trước đó, cô từng bị chê "thiếu duyên" với các chương trình giải trí thực tế. Lần này, hình ảnh trong livestream càng củng cố quan điểm rằng nữ diễn viên không phù hợp với hình thức bán hàng trực tuyến vốn đòi hỏi nhiều năng lượng, sự hoạt ngôn và linh hoạt.

Nhiều khán giả khuyên rằng nếu không thực sự yêu thích công việc này, Triệu Lệ Dĩnh nên hạn chế tham gia livestream bán hàng để tránh những ồn ào không đáng có Ảnh: Weibo Triệu Lệ Dĩnh

Một số blogger cho rằng, khi sự nghiệp và tên tuổi đã vững vàng, nhiều ngôi sao không còn quá để tâm tới việc giữ hình ảnh trọn vẹn trong mọi tình huống. Tuy nhiên, việc xuất hiện thiếu đầu tư trong các hoạt động quảng bá có thể ảnh hưởng đến thiện cảm của khán giả và hình ảnh thương hiệu mà họ đại diện.

Triệu Lệ Dĩnh, sinh năm 1987, chuẩn bị bước sang tuổi 38. Là một trong những nữ diễn viên được công nhận về khả năng diễn xuất, cô từng giành nhiều giải thưởng lớn trong sự nghiệp. Thế nhưng, những lần lúng túng, thiếu chuẩn bị khi tham gia các hoạt động bên lề đang khiến cô vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.