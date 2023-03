Đáp trả Nga, Mỹ ngừng trao đổi dữ liệu hạt nhân

Báo The Hill dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 28.3 gọi đây là phản ứng của Mỹ đối với việc Nga đình chỉ việc tham gia hiệp ước New START, thỏa thuận hạt nhân cuối cùng còn lại giữa hai nước.



Theo ông Kirby, Mỹ cho rằng Nga đã không tuân thủ đầy đủ New START và từ chối chia sẻ dữ liệu mà hai bên đã thống nhất sẽ chia sẻ mỗi 6 tháng. Do đó, Mỹ được phép giữ lại bản cập nhật dữ liệu mỗi 2 năm của nước này nhằm đáp trả động thái của Nga.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby REUTERS

Bản cập nhật dữ liệu mỗi 2 năm mà Mỹ và Nga thống nhất bao gồm thông tin về các phương tiện vận chuyển chiến lược, bệ phóng và đầu đạn hạt nhân được triển khai. Nó cũng bao gồm dữ liệu phân tích số lượng đầu đạn được triển khai trên không, trên biển và trên bộ.

Ông Kirby nói: "Theo luật pháp quốc tế, Mỹ có quyền đáp trả những vi phạm của Nga đối với Hiệp ước New START bằng cách thực hiện các biện pháp đối phó tương đương và có thể thay đổi nhằm đưa Nga quay lại tuân thủ các nghĩa vụ".

Cùng ngày 28.3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow hiện không còn liên lạc với Washington về hiệp ước New START.

Theo Reuters, Mỹ và Nga nắm giữ gần 90% số đầu đạn hạt nhân của thế giới, một con số đủ để hủy diệt hành tinh nhiều lần. Chính vì thế, New START được xây dựng nhằm đặt ra hạn chế đối với số lượng thiết bị hạt nhân Nga và Mỹ triển khai trên thế giới. Theo các điều khoản của thỏa thuận, Moscow và Washington được phép triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 tên lửa và máy bay ném bom trên đất liền và trên tàu ngầm.

