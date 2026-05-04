Sức khỏe

Đạp xe mỗi ngày: Thói quen đơn giản giúp tim khỏe, đường huyết ổn định

Nguyễn Vy
04/05/2026 07:16 GMT+7

Đạp xe mỗi ngày là thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, từ cải thiện tim mạch, ổn định đường huyết đến hỗ trợ giữ dáng nếu duy trì đều đặn.

Việc chăm sóc sức khỏe không đòi hỏi những thay đổi lớn hay phương pháp phức tạp. Những lựa chọn đơn giản, dễ thực hiện thường mang lại hiệu quả rõ rệt nếu duy trì đều đặn mỗi ngày.

Theo đó, đạp xe là hoạt động đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích nếu duy trì thường xuyên, theo trang NDTV (Ấn Độ). Thói quen này không đòi hỏi cường độ cao nhưng vẫn giúp cơ thể cải thiện sức khỏe theo thời gian.

Hỗ trợ tim mạch hoạt động hiệu quả hơn

Khi đạp xe, cơ thể kích hoạt cơ dép ở bắp chân - nhóm cơ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tuần hoàn máu. Khi cơ này co bóp, máu được đẩy ngược về tim dễ dàng hơn, giúp quá trình lưu thông diễn ra trơn tru và ổn định.

Nhờ đó, tim có thể hoạt động hiệu quả hơn mà không phải chịu áp lực lớn. Khi duy trì đều đặn, tim dần thích nghi với nhịp vận động của cơ thể, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch theo hướng bền vững. Đây là lợi ích không thể thấy ngay nhưng sẽ tích lũy rõ rệt theo thời gian.

Bà Deepsikha Jain, chuyên gia dinh dưỡng tại Ấn Độ, cho biết việc kích hoạt cơ dép thông qua đạp xe giúp hỗ trợ tuần hoàn máu tự nhiên, góp phần duy trì hoạt động ổn định của hệ tim mạch khi duy trì thói quen đều đặn.

Giúp kiểm soát đường huyết

Đạp xe tác động trực tiếp đến các nhóm cơ ở chân. Khi vận động, các cơ này sử dụng năng lượng từ glucose trong máu, giúp cơ thể hấp thụ đường hiệu quả hơn và hạn chế tình trạng dư thừa.

Khi duy trì thói quen đạp xe, cơ thể tăng khả năng phản ứng với insulin, từ đó giúp mức đường huyết ổn định hơn. Việc vận động liên tục cũng giúp các cơ hoạt động hiệu quả trong việc hấp thụ glucose, góp phần duy trì cân bằng đường huyết theo hướng tích cực.

Tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ giữ dáng

Đạp xe thuộc nhóm bài tập sức bền, giúp cơ thể vận động liên tục trong một khoảng thời gian nhất định. Khi duy trì nhịp đạp ổn định, cơ thể đốt cháy calo đều đặn mà không gây áp lực quá lớn.

Về lâu dài, hoạt động này giúp cải thiện tốc độ trao đổi chất, từ đó cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và hạn chế tích lũy mỡ thừa.

Bà Deepsikha Jain nhấn mạnh rằng đạp xe không cần cường độ cao để đạt hiệu quả. Yếu tố quan trọng nhất là sự đều đặn. Khi duy trì thói quen này mỗi ngày, cơ thể sẽ dần thích nghi và cải thiện theo hướng tích cực.

