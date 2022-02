Đạp xe văng vào cột điện, 2 người tử vong: Va chạm giao thông sau khi nhậu

Ngày 7.2, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã bàn giao hồ sơ cùng nghi phạm Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, ngụ P.Long Thạnh, TX.Tân Châu, An Giang) cho Công an TP.HCM để điều tra về hành vi “giết người”. Nguyễn Thanh Huy chính là nghi phạm đạp xe máy của anh L.V.N. (21 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) văng vào cột điện khiến anh N. và cháu N.G.B (13 tuổi, quê TP.Hải Phòng, tạm trú Q.Tân Phú) tử vong đêm mùng 3 tết.

18 giờ truy xét

Theo điều tra, tối 3.2 (tức mùng 3 tết), anh N. điều khiển xe máy chở cháu B. lưu thông trên đường Tân Kỳ - Tân Quý hướng về đường Bình Long (Q.Bình Tân).

Khi đến trước một căn nhà trên đường Tân Kỳ - Tân Quý (Q.Bình Tân), một nam thanh niên chạy xe máy dùng chân đạp ngã xe anh N. văng vào trụ điện bằng bê tông. Hậu quả, anh N. tử vong tại hiện trường, cháu B. tử vong tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định cả hai nạn nhân N. và B. tử vong do đa chấn thương.

Rà soát, trích xuất camera an ninh trên địa bàn, công an phát hiện người liên quan vụ việc là nam giới, khoảng 30 tuổi, chạy xe máy màu đỏ (không rõ biển số) di chuyển từ Q.Tân Phú vào đường Lê Văn Quới (Q.Bình Tân).

Sau đó, người này truy đuổi hai nạn nhân đến trước nhà số 929 Tân Kỳ - Tân Quý thì xảy ra vụ việc trên. Nghi phạm sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 16 giờ ngày 4.2 (sau 18 giờ truy xét ), lực lượng chức năng đã phát hiện nghi phạm chạy xe máy BS 51R1 - 2131 có họ tên là Nguyễn Thanh Huy nên tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, khi công an đến nơi ở của Huy thì người này đã bỏ trốn, để lại xe máy tại phòng trọ.





Truy đuổi nạn nhân qua nhiều tuyến đường

Tiếp tục phối hợp Công an TX.Tân Châu (An Giang) tiến hành rà soát, kiểm tra nhà của nghi phạm Huy tại P.Long Thạnh, TX.Tân Châu nhưng không phát hiện Huy.

Rà soát các mối quan hệ của Huy, lực lượng chức năng phát hiện người này đang trốn tại nhà bà ngoại ở TX.Tân Châu nên đưa về làm việc.

Qua đấu tranh, nghi phạm Huy khai nhận vào khoảng 22 giờ 30 ngày 3.2, sau khi nhậu xong, Huy chạy xe máy BS 51R1 - 2131 trên đường Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân) thì xảy ra va chạm xe máy.

Huy truy đuổi hai nạn nhân qua nhiều tuyến đường, khi đến trước nhà số 929 Tân Kỳ - Tân Quý (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), Huy dùng tay phải nắm phía sau xe nhưng không được nên tiếp tục truy đuổi và dùng chân phải đạp vào phía sau xe máy của anh N. làm nạn nhân té ngã va vào trụ điện bê tông.

Sau đó Huy quay đầu xe, chạy về nơi trọ trên đường Lê Văn Quới (Q.Bình Tân) để ngủ. Đến khoảng 12 giờ ngày 4.2, Huy bỏ về quê tại Long Hưng, TX.Tân Châu. Xe máy Huy để tại nơi ở trọ.

Nhận thấy hành vi của Huy có dấu hiệu của tội “Giết người” theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, Công an Q.Bình Tân đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm cho Công an TP.HCM để điều tra xử lý theo thẩm quyền.