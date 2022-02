TP.HCM: Đạp xe người khác văng vào cột điện, 2 người tử vong

Ngày 6.2, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, ngụ P.Long Thạnh, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Trước đó, tối 3.2 (mùng 3 tết), Nguyễn Thanh Huy chạy xe máy trên đường tại Q.Bình Tân (TP.HCM) thì xảy ra va quẹt xe với anh L.V.N (21 tuổi, cư trú Q.Bình Tân) đang điều khiển xe máy chở theo T.N.G.B (13 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng).

Sau va quẹt, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đến đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) khi 2 xe đang chạy với tốc độ cao, Huy dùng chân đạp vào xe anh N. khiến phương tiện của nạn nhân ngã va vào trụ điện bên đường. Hậu quả, anh N. tử vong tại chỗ, B. chết khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.





Sau khi gây án, Huy chạy khỏi hiện trường, về An Giang lẩn trốn. Tiếp nhận thông tin hỗ trợ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TX.Tân Châu, An Giang phối hợp với Công an P.Long Thạnh và Long Hưng, TX.Tân Châu truy xét nhanh nhân thân, lai lịch Nguyễn Thanh Huy. Qua đó, công an đã phát hiện bắt giữ Huy khi người này đang lẩn trốn tại địa phương.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Thanh Huy sau đó được bàn giao cho Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.