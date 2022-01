Rủi ro từ xe chở hàng cồng kềnh

Chứng kiến nhiều tình huống rủi ro, nguy hiểm từ các phương tiện tự chế chở hàng quá khổ phóng nhanh, vượt ẩu, bạn đọc Lê Thị Minh Vân đã gởi tới Thanh Niên những lời tâm huyết.

Chở quá khổ lại phóng nhanh, vượt ẩu

Hạn chế được một thời gian giãn cách do dịch bệnh, đến nay tình trạng các loại xe chở hàng cồng kềnh… lại xuất hiện ở khắp mọi nơi tại thành phố.

Thậm chí, tài xế của các loại phương tiện tự chế, đa phần đã cũ, thiếu đèn giao thông… này lại chạy rất nhanh, bất chấp đi ngược chiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, trở thành nỗi bất an của nhiều người khi tham gia lưu thông trên đường phố. Đặc biệt, khi thời điểm tết truyền thống đang đến, nhu cầu chở hàng của người dân vì thế cũng tăng cao hơn.

Vài tuần trước, cá nhân tôi và rất nhiều người khi đang chạy xe trên đường Phan Văn Trị giao với Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) đã hoảng hồn vì trông thấy một người đàn ông chạy xe máy chở hàng cồng kềnh, chạy với tốc độ cao trên đường. Phía sau xe máy của người đàn ông này chở một tấm thép cuộn tròn tròn nhưng không được ràng buộc chắn chắn. Thậm chí, phía trước anh ta còn vác trên vai một thanh thép dài gần cả chục mét. Chạy phía sau cách xa người đàn ông này một đoạn đường, bản thân tôi vẫn cảm thấy bất an và hồi hộp vì cứ vài ba giây, anh ta lại thắng xe gấp để tránh những người chạy xe trước. Mỗi lần như thế, anh ta lại loạng quạng tay lái và chống chân xuống đường để giữ thăng bằng. Nếu không may cuộn thép do không được ràng buộc chắn chắn hoặc thanh thép dài gần cả chục mét trên vai anh ta xảy ra va quẹt với người đi đường hoặc vướng vào đường dây điện thì chắc chắn tai nạn giao thông nghiêm trọng sẽ xảy ra.

Đương nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất tôi bắt gặp trên đường. Khi lưu thông trên vô số tuyến đường ở TP.HCM, không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh những chiếc xe ba gác, tự chế, xe máy chở số lượng hàng hóa lớn và cồng kềnh. Đặc biệt, vào những thời điểm gần tết, khi nhu cầu chuyên chở của người dân bắt đầu nhiều hơn, số lượng xe chở hàng cồng kềnh lại càng tăng cao.

Nhìn chung, các loại hàng hóa được chuyên chở trên các loại phương tiện xe tự chế, ba gác, xe tải này vô cùng đa dạng, từ thực phẩm, quần áo đến đồ gia dụng như bàn ghế, ti vi, tủ lạnh… nhưng yếu tố an toàn mới là yếu tố đáng cho chúng ta lưu tâm. Cũng bởi, hầu hết các phương tiện chở hàng đều khá cũ, không đảm bảo an toàn, lại bị “cơi nới” quá mức để chở hàng hóa càng nhiều càng tốt. Đáng nói là việc chở hàng hóa theo kích thước khá lớn, thậm chí quá mức cho phép đã khiến khả năng quan sát đường của lái xe và những người tham gia giao thông bị hạn chế. Người điều khiển phương tiện chở hàng rất dễ bị mất lái, khó có thể xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên đường, dẫn đến tai nạn cho chính bản thân họ và những người đi đường khác. Thậm chí, nhiều tài xế trên các phương tiện được gán mác là “hung thần đường phố” này còn thường xuyên chạy ẩu, lấn làn xe, đi ngược chiều… gây nên nỗi bất an và lo lắng thường trực cho người dân khi tham gia giao thông.





Chỉ vì một chút ttiện lợi

Trong thực tế thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến người chở hàng cồng kềnh gây ra va quẹt với người đi đường với hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc. Đó là chưa kể đến việc chở quá nhiều hàng cồng kềnh khi tham gia lưu thông vào giờ tan tầm sẽ dễ gây ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, gây cản trở nhu cầu đi lại của người dân.

Khi được hỏi về vấn đề làm sao để đảm bảo an toàn giao thông khi chở hàng, anh T, chủ một cửa hàng nội thất trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình), dửng dưng trả lời: “Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn chở vậy, có sao đâu. Thêm nữa, do họ chở nặng nên không lạng lách, “đánh võng” được nên đâu ảnh hưởng đến ai”.

Chị B, một người mua hàng vừa trả tiền thanh toán cho chiếc tủ quần áo và bàn học cho con, liền thuê một chiếc xe ba gác chất tất cả về nhà. “So với xe tải vận chuyển thì việc chở hàng bằng xe ba gác như thế này sẽ tiết kiệm hơn. Nhà chị ở trong hẻm nhỏ, chỉ có xe ba gác nhỏ mới chở vào được tận nơi. Chị nghĩ chỉ cần người lái cẩn thận một chút, sẽ không gây tai nạn được đâu em”- chị B giải thich.

Như vậy, chỉ vì một chút tiện lợi và chủ quan cá nhân của người mua cộng với nhu cầu mưu sinh của người bán và người vận chuyển nên họ sẵn sàng bất chấp nguy hiểm. Thực tế cho thấy đã có rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra khi tài xế bị hàng hóa, đồ dùng cồng kềnh che khuất tầm nhìn. Song, những chuyến xe chở hàng cồng kềnh từ các phương tiện giao thông cũ, tự phát này vẫn tồn tại hằng ngày trên khắp các nẻo đường ở TP.HCM.

Thiết nghĩ, hành động chở hàng cồng kềnh trên các phương tiện xe tự chế, xe máy, xe ba gác… luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho cộng đồng khi tham gia lưu thông. Dẫu rằng cuộc sống mưu sinh còn nhiều khó khăn và vất vả nhưng đó không phải là lý do chính đáng để chở hàng cồng kềnh, vi phạm luật giao thông đường bộ. Cũng bởi đây là hành vi nguy hiểm, xem thường tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người lưu thông trên đường phố. Bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền, đội ngũ công an TP.HCM cần tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý các vi phạm này, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn.