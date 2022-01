Báo Thanh Niên mở 'Diễn đàn văn hóa giao thông'

Thưa quý vị độc giả

Ngày 24.11, Hội nghị văn hóa toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức tại phòng họp Diên Hồng trong tòa nhà Quốc hội, được nhiều chuyên gia văn hóa đặt tên "Hội nghị Diên Hồng về văn hóa" bởi tầm quan trọng của nó.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành sự quan tâm đặc biệt với hội nghị lần này cho thấy quan điểm xuyên suốt của Đảng là rất coi trọng lĩnh vực văn hóa, đặt ngang hàng với lĩnh vực kinh tế, chính trị. Hội nghị cũng được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong việc khắc phục những hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong văn hóa để xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đó là những con người Việt Nam gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại, phát triển toàn diện, yêu nước, tự hào dân tộc, có đạo đức mạnh mẽ, biết thượng tôn pháp luật…

Để hưởng ứng và lan tỏa tinh thần của Hội nghị, từ ngày 5.1, Báo Thanh Niênmở "Diễn đàn văn hóa giao thông" với mục tiêu góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn và văn minh. Việc xây dựng văn hóa giao thông trước mắt sẽ có tác dụng hạn chế ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông trong điều kiện hạ tầng giao thông trong nước chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội. Về lâu dài, sẽ giúp nâng cao hiểu biết luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của tất cả người dân trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.





Để "Diễn đàn văn hóa giao thông" đạt hiệu quả cao nhất, chúng tôi rất mong quý độc giả, bạn đọc trên toàn quốc tham gia đóng góp bằng cách gởi bài, hình ảnh đẹp, tích cực cũng như những mặt hạn chế, tiêu cực về các sự việc, hiện tượng, vấn đề liên quan đến việc chấp hành pháp luật về giao thông cũng như các hành vi, thói quen, văn hóa để cùng chung tay xây dựng một nền văn minh giao thông tại Việt Nam.

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả.