Tuyên truyền giao thông qua câu hò, điệu lý

Sáng 29.12, Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH) phối hợp với Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức lễ tổng kết chương trình “Đi an toàn - về hạnh phúc”. Trong khuôn khổ chương trình, cuộc thi "Thính giả với an toàn giao thông" lần thứ 7 được phát thanh trực tiếp trên Kênh Giao thông - Đô thị FM 95.6Mhz.

Giải nhất năm nay được trao cho ông Nguyễn Văn Tám, quê Hậu Giang, thể loại liên khúc lý hò vè với tác phẩm "Hợp lực đồng tâm" sáng tác về chủ đề an toàn giao thông.

"Thông qua những điệu lý, tôi muốn góp phần nhỏ trong việc tuyên truyền, chuyển biến ý thức đối với lĩnh vực an toàn giao thông", ông Tám chia sẻ trong lễ nhận giải.





Theo Ban tổ chức, cuộc thi diễn ra trong thời điểm khó khăn, cả nước thực hiện giãn cách xã hội nhưng thu hút đông đảo người tham gia, từ các anh công nhân, các chị nội trợ, các bác nông dân, đến các thầy cô giáo, cán bộ hưu trí, công chức viên chức... Từ tháng 7.2021 đến giữa tháng 12.2021, Ban tổ chức nhận được 109 tác phẩm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Tường, nguyên Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM nhận định, lĩnh vực tuyên truyền an toàn giao thông hết sức quan trọng đối với thành phố. Các cuộc thi như trên đã tạo một sân chơi về văn hóa an toàn giao thông. Bình thường việc tuyên truyền an toàn giao thông rất khô cứng nhưng đưa lĩnh vực văn hóa văn nghệ sẽ truyền tải nội dung, chuyển biến ý thức tác động mạnh mẽ đến các lái xe, góp phần nâng cao ý thức của các tài xế khi tham gia giao thông.

Ban tổ chức đã chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Tất cả các tác phẩm từ vòng chung kết đều được dàn dựng công phu và phát trên làn sóng FM95.6 MHz (VOH) để tuyên truyền đến thính giả về “An toàn giao thông và phòng chống Covid-19”.