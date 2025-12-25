Đạp xe xuyên lục địa tưởng nhớ cha, gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Sáng 25.12, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (P.Điện Bàn Đông, TP.Đà Nẵng) đã phối hợp với Tổ chức Giọt Nước (Pháp) cùng Quỹ minh bạch yêu Gò Nổi tổ chức chương trình "Hành trình mang giọt nước về Việt Nam" nhằm tổng kết hành trình đạp xe gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo và lan tỏa nhận thức cộng đồng về phòng, chống ung thư.

Ông Marino Juan, VĐV xe đạp người Tây Ban Nha chia sẻ về hành trình đạp xe xuyên lục địa của mình ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sự kiện có sự tham dự của ông Marino Juan, VĐV xe đạp người Tây Ban Nha – người khởi xướng hành trình đạp xe xuyên lục địa vì cộng đồng. Tại đây, hành trình đạp xe một mình xuyên qua 20 quốc gia trong suốt 11 tháng của ông Marino chính thức khép lại.

Hành trình mang thông điệp xuyên suốt về tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư, căn bệnh hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được chẩn đoán kịp thời. Không chỉ là thử thách thể lực, chuyến đi còn được xem là hành trình của lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội không biên giới.

Dịp này, ban tổ chức đã trao hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, em Nguyễn Thị Kim Lan (mồ côi vì mẹ ung thư gan, cha mắc bệnh về mắt, bà nội già yếu) và chị Phan Thị Bích Lực (chồng mất sớm, một mình nuôi bốn con) mỗi người được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Ngoài ra, Quỹ "Mang giọt nước về Việt Nam" cũng hỗ trợ 54 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Văn để sửa chữa nhà ở.

Quỹ "Mang giọt nước về Việt Nam" cũng hỗ trợ 54 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Văn để sửa chữa nhà ở ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đáng chú ý, ông Marino Juan đã quyết định trao tặng chiếc xe đạp cùng toàn bộ hành trang của chuyến đi cho Quỹ minh bạch yêu Gò Nổi để tổ chức đấu giá gây quỹ. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để mua ca nô và áo phao cứu hộ hỗ trợ người dân, với mục tiêu huy động tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Chia sẻ tại chương trình, VĐV Marino Juan cho biết, ông bắt đầu chuyến đi xuyên châu lục với một động lực rất riêng, đó là tưởng nhớ người cha đã qua đời vì bệnh ung thư. Trên quãng đường hàng chục nghìn km, ông đạp xe không chỉ để chinh phục giới hạn bản thân, mà còn để kể câu chuyện về sự sống – về tầm soát ung thư sớm, về lối sống lành mạnh, nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng.