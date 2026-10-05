Dat Bike đoạt giải 'Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh' tại Better Choice Awards

Sự kiện đánh dấu bước ghi nhận cho công nghệ sạc tích hợp (Integrated Charger) đã được đăng ký bảo hộ sáng chế và thương mại hóa trên dòng xe ERA, nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng người tiêu dùng và hội đồng thẩm định nhờ tính thực tiễn và chuyển đổi xanh bền vững.

Trong hành trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, trải nghiệm sử dụng hàng ngày là một trong những yếu tố quyết định khả năng gắn bó lâu dài của người dùng với xe điện. Với công nghệ Sạc tích hợp, Dat Bike không chỉ đơn giản hóa thao tác sạc mà còn mở rộng sự tự do và chủ động trong mỗi hành trình.

Việc vượt qua các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt của hội đồng thẩm định tại giải thưởng cũng là sự ghi nhận cho hướng đi mà Dat Bike kiên trì theo đuổi: làm chủ công nghệ R&D từ gốc để nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày cho người Việt.

Từ thay đổi trong cách sạc đến trải nghiệm sử dụng xe máy điện và tác động môi trường tích cực

Trong quá trình sử dụng xe máy điện, sự thuận tiện không chỉ nằm ở khả năng di chuyển mà còn ở cách người dùng chủ động nạp năng lượng cho chiếc xe. Với công nghệ Sạc tích hợp, việc sạc trở nên đơn giản và linh hoạt hơn khi người dùng chỉ cần kéo dây sạc được bố trí sẵn trên xe và cắm trực tiếp vào nguồn điện dân dụng 220V tại nơi phù hợp, thay vì phải mang theo bộ sạc rời. Khi kết hợp với khả năng di chuyển đường dài, hiệu năng vận hành và không gian chứa đồ rộng rãi trên xe máy điện Dat Bike, công nghệ Sạc tích hợp góp phần tạo nên trải nghiệm liền mạch, khi người dùng có thể chủ động về cách sạc, thời điểm sạc và hành trình của mình.

Không chỉ đơn giản hóa thao tác sử dụng, Sạc tích hợp còn giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho xe. Cụ thể, xe mất khoảng 2 giờ 15 phút để sạc đầy ở chế độ sạc nhanh và 3 giờ 30 phút ở chế độ tiêu chuẩn cho quãng đường di chuyển 200km. Bên cạnh đó, tính năng Boost cho phép bổ sung khoảng 30km quãng đường chỉ sau 15 phút sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển thông thường trong ngày hoặc những trường hợp cần bổ sung năng lượng nhanh. Đây cũng là cách Dat Bike tiếp cận bài toán chuyển đổi xanh từ những nhu cầu rất thực tế trong đời sống - khi một công nghệ mới không chỉ cần tạo ra sự khác biệt về thông số, mà còn phải tạo ra giá trị rõ ràng trong từng lần sử dụng.

Việc tích hợp mạch sạc trực tiếp vào bên trong cụm động cơ của xe máy điện hai bánh là giải pháp sáng tạo đã được Dat Bike nộp hồ sơ đăng ký sáng chế. Công nghệ này chủ yếu được biết đến trên ô tô điện và chưa phổ biến trên xe máy điện hai bánh. Dat Bike là một trong những đơn vị tiên phong nghiên cứu, phát triển cũng như đưa giải pháp này lên xe máy điện và thương mại hóa trên dòng ERA. Tính đến tháng 10/2026, Dat Bike ghi nhận khoảng 20,000 đơn đặt hàng, cho thấy sự đón nhận của người dùng đối với một cách tiếp cận mới trong trải nghiệm sạc xe máy điện.

Bên cạnh trải nghiệm thuận tiện, Sạc tích hợp còn mang lại những tác động tích cực đối với môi trường. Khi đưa hệ thống sạc trở thành một phần liền mạch của chiếc xe, Dat Bike có thể tinh gọn đáng kể các linh kiện nhựa và điện tử, đồng thời loại bỏ các linh kiện chuyển động như quạt - một trong những bộ phận có khả năng hao mòn, hư hỏng cao theo thời gian. Việc giảm số lượng linh kiện và các điểm có nguy cơ hỏng hóc không chỉ góp phần nâng cao độ bền, giảm nhu cầu thay thế và bảo dưỡng mà còn hạn chế phát sinh rác thải điện tử trong suốt vòng đời sản phẩm.

Đây là một trong những yếu tố giúp Dat Bike nhận giải thưởng "Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh" tại Better Choice Awards 2026, với hơn 48.000 lượt bình chọn từ người dùng cùng đánh giá cao của hội đồng thẩm định.

Ông Phạm Đức Nam Trung - Phó tổng giám đốc Xe máy điện Dat Bike chia sẻ: "Giải thưởng là niềm tự hào và là lời khẳng định cho hướng đi mà Dat Bike kiên trì theo đuổi. Chúng tôi tin rằng, để người dùng thực sự chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, chiếc xe không chỉ cần thân thiện với môi trường mà còn phải đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, tiện lợi hơn, vận hành bền bỉ và mang lại sự an tâm trong mỗi hành trình. Trong thời gian tới, Dat Bike đặt mục tiêu tiếp tục nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi, mở rộng hệ thống phân phối và dịch vụ sau bán hàng, hướng tới mỗi chiếc xe máy điện khi lăn bánh không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển của người Việt cũng như đem lại sự yên tâm, mà còn góp phần giảm tác động đến môi trường."

Công nghệ được kế thừa để tiếp tục mở rộng giới hạn

Sạc tích hợp là kết quả của quá trình Dat Bike liên tục hoàn thiện công nghệ qua từng thế hệ sản phẩm. Với năng lực R&D, tỷ lệ nội địa hóa tới 90% và hoạt động sản xuất trực tiếp tại Việt Nam, Dat Bike có thể chủ động phát triển công nghệ song hành cùng từng dòng xe, từ khả năng vận hành, quãng đường đến các tiện ích sử dụng. Mỗi thế hệ sản phẩm vì vậy không chỉ kế thừa những thành quả từ thế hệ trước mà còn tạo nền tảng cho những cải tiến tiếp theo, giúp Dat Bike từng bước mở rộng lựa chọn xe máy điện và nâng cao trải nghiệm di chuyển cho người dùng Việt.

Trong chặng đường sắp tới, việc tiếp tục hoàn thiện công nghệ, sản phẩm và hệ thống hỗ trợ người dùng sẽ là những yếu tố góp phần đưa xe máy điện đến gần hơn với các nhu cầu di chuyển thường ngày, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam và trên thế giới.