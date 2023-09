Đặt cọc iPhone 15... coi chừng bị lừa đảo

Chỉ cần tìm kiếm từ khóa "đặt cọc iPhone 15" trên Facebook sẽ xuất hiện hàng loạt kết quả. Nhiều fanpage đã đưa bảng giá dự kiến từ 30 – 55 triệu đồng/sản phẩm, tùy phiên bản, cấu hình…



Theo thông tin từ các bài viết, khi đặt cọc iPhone 15 sẽ nhận nhiều ưu đãi như: trở thành một trong những người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu dòng điện thoại "trái táo cắn dở" đời mới nhất, được kèm bộ quà tặng công nghệ giá trị cao… Ngoài ra, nếu không nhận hàng đúng thời gian sẽ được hoàn tiền 100%.

Trên Facebook có nhiều bài viết nhận đặt cọc iPhone 15 CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi giới thiệu những mẫu điện thoại iPhone thế hệ mới (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max – PV), chủ fanpage T.H. nói với người viết: "Giá thấp nhất là 32 triệu đồng. Giá cao nhất là 55 triệu đồng. Bên mình nhận đặt cọc 5 triệu đồng với mỗi sản phẩm bất kỳ".

Cũng theo người này, mình nhận đặt cọc iPhone 15 trước ngày 23.9, đồng thời khẳng định chắc nịch: "Nếu đặt cọc, bạn sẽ nhận được hàng trước ngày 5.10".

Còn khi liên hệ với đại diện nhiều fanpage khác, có nơi yêu cầu cần phải đặt cọc ít nhất 10 triệu đồng/sản phẩm. Nhưng cũng có nhiều nơi cho rằng phải chuyển khoản đặt cọc 50% giá trị sản phẩm (từ 16 – 27,5 triệu đồng). Đáng ngạc nhiên, có một số fanpage chỉ yêu cầu khách đặt cọc iPhone 15 với mức giá từ 1 – 2 triệu đồng.

Dù đưa ra những mức giá khác nhau, nhưng tất cả fanpage đăng dịch vụ đặt cọc iPhone 15 đều buộc khách phải cung cấp nhiều thông tin cá nhân như: số điện thoại, email, địa chỉ nơi ở hoặc làm việc, số CCCD…

Một bài viết trên Facebook nhận đặt cọc iPhone 15 CHỤP MÀN HÌNH





Cần cảnh giác

Anh Nguyễn Minh Quốc Hải (38 tuổi), ngụ tại TP.HCM, đang là giám đốc một công ty thương mại điện tử. Đơn vị này là đại lý ủy quyền chính thức của Apple. Anh Hải cho biết tình trạng rao tin đặt cọc iPhone thường xuyên diễn ra trước khi Apple ra mắt những dòng sản phẩm mới.

"Từ giữa tháng 8, khi mà sự kiện ra mắt iPhone 15 chưa diễn ra, chỉ có những phong thanh là Apple trình làng loại A, B, C… thì các fanpage đã "đi trước đón đầu", cam kết với khách đặt cọc là có máy vào tháng 10, đồng thời "chốt" luôn giá bán từng sản phẩm. Theo tôi, không thể tin vào những bài viết nhận đặt cọc iPhone như thế vì tiềm ẩn nhiều rủi ro", anh Hải nói.

Anh Hải khuyến cáo: "Đừng vì tâm lý nóng lòng muốn sở hữu các mẫu điện thoại iPhone thế hệ mới mà vội vàng tin tưởng vào những bài viết nhận đặt cọc iPhone 15 từ các fanpage. Bởi có thể vô tình biến bản thân trở thành nạn nhân của chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà một số kẻ xấu giăng ra. Ngoài ra, đặt cọc mua iPhone 15 xách tay sau này có thể gặp những khó khăn trong việc bảo hành nếu sản phẩm bị lỗi. Thiết nghĩ, chỉ nên theo dõi vào những địa chỉ đối tác ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam để biết chính xác hình ảnh, cấu hình của sản phẩm cũng như hạn chế rủi ro".

Công an TP.Hà Nội đề nghị cần cảnh giác khi đặt cọc mua điện thoại iPhone 15 CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây, vào ngày 14.9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội đã khuyến cáo cần cảnh giác khi đặt cọc mua điện thoại iPhone 15.

"Khi người mua đồng ý và đặt cọc tiền, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như: tên, địa chỉ, số điện thoại, số CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng… và đặt cọc trước một số tiền. Người đặt mua iPhone không chỉ bị thiệt hại về tài sản mà còn bị rò rỉ thông tin cá nhân tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng để mua bán thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, vay tiền qua các app online…", bài viết cảnh giác nêu.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội cũng đề nghị cần thận trọng khi quyết định đặt cọc mua mẫu iPhone mới ở thời điểm này. Trước khi đặt mua, nên tìm hiểu và chờ đợi thông tin chính thức từ hãng Apple hoặc từ các đại lý phân phối của Apple tại Việt Nam. Khi đặt mua mẫu iPhone 15 mới, cần kiểm tra tính xác thực của trang website, email… tránh việc cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để kịp thời giải quyết theo quy định.