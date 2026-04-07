Kinh tế Doanh nghiệp

Đặt mua 3 trực thăng Airbus H225

Mai Khanh
07/04/2026 14:46 GMT+7

Hai công ty thành viên của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) là Công ty Trực thăng miền Nam (VNH South) và Công ty Trực thăng miền Bắc (VNH North) đã đặt mua 3 trực thăng Airbus H225.

Những chiếc trực thăng mới này sẽ hỗ trợ việc tiếp tục mở rộng các hoạt động khai thác năng lượng ngoài khơi, đồng thời từng bước thay thế các máy bay cũ trong đội bay hiện có của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH).

Trực thăng H225 của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam

Đơn đặt hàng này tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác tin cậy kéo dài hơn 40 năm giữa Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) và Airbus Helicopters, đồng thời thể hiện chiến lược lâu dài của Tổng công ty trong việc hiện đại hóa và tăng cường năng lực trực thăng hạng nặng.

Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) khẳng định hiệu quả của trực thăng H225 trong các nhiệm vụ ngoài khơi, đáp ứng tốt các yêu cầu về độ tin cậy, hiệu suất và an toàn. Trong thời gian tới, VNH định hướng đưa H225 trở thành máy bay chủ lực của đội bay, qua đó hiện đại hóa hoạt động, đồng thời nâng cao năng lực và tăng tính linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

Những chiếc trực thăng H225 mới sẽ gia nhập đội bay Airbus hiện có của VNH, gồm các trực thăng Super Puma và H155, nhằm phục vụ hoạt động vận chuyển năng lượng ngoài khơi, các nhiệm vụ bay chuyên dụng, tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động vận tải khác.

Là thành viên mới nhất thuộc dòng trực thăng Super Puma, H225 được đánh giá cao nhờ khả năng hoạt động hiệu quả trong những điều kiện khắc nghiệt, cùng tầm bay xa và tải trọng vượt trội. Máy bay được trang bị hệ thống điện tử hàng không và điều khiển tự động tiên tiến giúp nâng cao mức độ an toàn đồng thời giảm tải công việc cho phi công.

Hiện có hơn 360 trực thăng H225 và H225M đang được khai thác trên toàn cầu, với tổng thời gian bay tích lũy vượt 1 triệu giờ. Các quốc gia khai thác những mẫu trực thăng này nhằm phục vụ các nhiệm vụ quân sự gồm Brazil, Pháp, Hungary, Indonesia, Iraq, Kuwait, Malaysia, Mexico, Hà Lan, Singapore và Thái Lan.

Tin liên quan

Tại trụ sở Airbus Helicopters ở Marignane (Pháp), hãng sản xuất máy bay Airbus và Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) vừa tổ chức kỷ niệm một cột mốc quan trọng khi đội máy bay trực thăng Super Puma đạt 75.000 giờ bay, trong đó có 25.000 giờ bay của đội bay H225.

Khám phá thêm chủ đề

máy bay trực thăng Airbus Việt Nam Máy bay trực thăng
