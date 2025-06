Đặt quyền lợi của thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 lên hàng đầu

Chiều 9.6, đoàn kiểm tra số 2 của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Lê Tấn Dũng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Vĩnh Long.

Báo cáo với đoàn công tác, bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long, cho biết kỳ thi năm nay, tỉnh có 11.730 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh bố trí 30 điểm thi với 523 phòng thi và 1.914 người làm công tác coi thi.

Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: NAM LONG

Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long cũng cho biết các công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất, in sao đề thi, vận chuyển đề thi đến điểm thi, chấm thi...

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Vĩnh Long huy động 1.000 đoàn viên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi tại 30 điểm thi. Các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ đưa đón thí sinh từ nhà đến điểm thi và ngược lại đối với những em không có phương tiện đi lại hoặc phương tiện di chuyển bị hư hỏng giữa đường.

Đoàn kiểm tra đến thăm, động viên học sinh đang ôn thi tại Trường THPT Lưu Văn Liệt ẢNH: NAM LONG

Sở GD-ĐT Vĩnh Long đã có văn bản phối hợp với các địa phương chỉ đạo các bến đò, bến phà ưu tiên phục vụ đưa rước thí sinh. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị, thành phố hỗ trợ thí sinh đến điểm thi khi có tình huống thiên tai xảy ra...

Đoàn kiểm tra các phòng thi ẢNH: NAM LONG

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra lưu ý tại nơi in sao đề thi cần bố trí máy khóa sóng để đảm bảo an toàn; lực lượng công an tăng cường phân luồng giao thông, hạn chế tiếng ồn; bố trí thêm kệ để đề thi tại nơi in sao đề thi...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, các địa phương đang giai đoạn "nước rút" thực hiện sáp nhập xã, bỏ cấp huyện. Tuy nhiên, các thành viên ban chỉ đạo kỳ thi 2 cấp đã và đang thực hiện hết mình, cố gắng hoàn thành hết nhiệm vụ, đặt mọi quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu... Tỉnh cũng ghi nhận và thực hiện theo ý kiến của đoàn kiểm tra để kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ GD-ĐT ẢNH: NAM LONG

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng đánh giá cao công tác chuẩn của Vĩnh Long. Tỉnh đã triển khai kế hoạch, phân công thành viên ban chỉ đạo rất cụ thể. Công tác dạy, học, đánh giá xếp loại học sinh đã thực hiện tốt. Phương án phối hợp để xử lý các vấn đề khi diễn ra kỳ thi được tỉnh quan tâm tốt, không để gián đoạn thi. Cơ sở vật chất về kỳ thi được tỉnh đảm bảo... Đặc biệt, công tác hỗ trợ thí sinh được triển khai rất tốt.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng đề nghị bám sát các chỉ thị của T.Ư; hoàn thành công tác ôn tập kỳ thi, phân công rõ ràng cho từng thành viên để có kết quả tốt nhất. Xây dựng các kịch bản, phương án dự phòng ứng phó sự cố trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.