Tuyển sinh ĐH 2025: Thí sinh lo lắng cạnh tranh mạnh mẽ giữa các phương thức

Điều này khiến thí sinh (TS) lo lắng có những biến động về mức độ cạnh tranh và điểm chuẩn giữa các phương thức.

L O VỀ QUY TRÌNH XÉT TUYỂN MỚI

Theo hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ do Bộ GD-ĐT ban hành, năm nay tất cả TS (bao gồm cả TS được xét tuyển thẳng) phải thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến, đưa tất cả nguyện vọng (NV) xét tuyển lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Trong thời gian từ ngày 16.7 đến 17 giờ ngày 28.7, TS đăng ký, điều chỉnh, bổ sung NV không giới hạn số lần. Các NV của TS vào tất cả các trường đăng ký theo ngành/chương trình, được xếp thứ tự từ 1 đến hết. Các NV này sẽ được xử lý trên hệ thống và mỗi TS chỉ trúng tuyển 1 NV cao nhất trong số các NV đã đăng ký.

Trên 70% thí sinh thi đợt 1 tham dự đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025, cao nhất trong các năm qua ẢNH: NHẬT THỊNH

TS chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành, tức không thực hiện lựa chọn phương thức và tổ hợp xét tuyển. Vì vậy, các trường có sử dụng nhiều phương thức, tổ hợp để xét tuyển thì phần mềm phải xét tất cả các phương thức, tổ hợp cho TS theo đúng thông tin tuyển sinh đã công bố. Song song đó, các trường sử dụng đồng thời nhiều tổ hợp, phương thức cho một ngành/nhóm ngành để xét tuyển, phải xác định và công bố quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Như vậy, so với năm ngoái, quy trình xét tuyển có những thay đổi quan trọng: không còn xét tuyển sớm mà xét đồng thời các phương thức chung đợt; quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển với trường hợp sử dụng nhiều tổ hợp, phương thức cho một ngành. Trước những điểm mới này, TS bày tỏ sự lo lắng khi tham gia xét tuyển năm nay.

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, một TS bày tỏ băn khoăn, lo ngại liệu việc xét tuyển đồng thời các phương thức và quy đổi điểm tương đương có làm giảm ưu thế của các phương thức xét tuyển ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT hay không. Băn khoăn này cũng là lý do khiến một số TS đạt 800 - gần 1.000/1.200 điểm bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM ở đợt 1, vẫn tham gia dự thi đợt 2 dù kết quả đã tương đương điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024 ngành mong muốn.

TS Minh Kh. (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) mong muốn xét tuyển ngành công nghệ sinh học Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). TS này cho biết đã đạt 884 điểm bài thi đợt 1 - cao hơn điểm chuẩn ngành này năm ngoái (835/1.200 điểm). Tuy nhiên, với bối cảnh xét tuyển năm nay, TS này mong muốn cải thiện bài thi ở mức 900 điểm để có thể an toàn hơn. Cùng lý do trên, TS Phương Nh. (Trường Trung học thực hành - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) tham dự thi đánh giá năng lực đợt 2 dù đã đạt gần 1.000 điểm bài thi đợt 1. Lý giải nguyên nhân thi lại, Phương Nh. cho hay: "Em có NV xét tuyển vào Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), vốn là những ngành có điểm chuẩn cao so với mặt bằng chung. Quan trọng hơn, với những đổi mới trong cách thức xét tuyển năm nay, việc xét tuyển chung đợt và quy đổi thang điểm về 30, em sợ điểm chuẩn sẽ gắt hơn".

N GUYÊN TẮC XÉT TUYỂN ĐẢM BẢO TS GIỎI TRÚNG TUYỂN

Đại diện các trường ĐH đã bày tỏ quan điểm trước nỗi lo lắng của TS. Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, cố vấn về tuyển sinh và đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhìn nhận: "TS lo lắng là đúng bởi cách thức xét tuyển mới sẽ có tác động ít nhiều đến xét tuyển. Tuy nhiên, các trường ĐH khi thực hiện quy đổi điểm tương đương và quy trình xét tuyển vẫn theo nguyên tắc TS giỏi đảm bảo trúng tuyển dù ở phương thức nào".

Riêng với phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, tiến sĩ Hạ cho biết 2 năm nay các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM đã thực hiện việc chạy dữ liệu đối sánh kết quả học tập của sinh viên trúng tuyển bằng phương thức này với kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập bậc ĐH. "Thống kê cho thấy sinh viên trúng tuyển bằng điểm thi năng lực có sự tương đồng kết quả thi tốt nghiệp THPT, đồng thời có kết quả học tập ổn hơn so với các phương thức khác. Do đó, TS không nên lo lắng về mức độ cạnh tranh giữa 2 phương thức xét tuyển này", tiến sĩ Hạ nói thêm.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), cũng dự báo: "Sự thay đổi cách thức xét tuyển sẽ tác động không nhiều đến việc xét tuyển của TS. Tác động và áp lực lớn hơn sẽ dành cho các trường ĐH, CĐ". Tuy nhiên, thạc sĩ Tiến lưu ý TS không nên chủ quan, cần phải theo dõi kỹ thông tin tuyển sinh của các trường mình quan tâm. Trong đó, lưu ý kỹ các thông tin như tổ hợp xét tuyển, cách thức quy đổi điểm, đặc biệt là các yêu cầu về minh chứng hồ sơ xét tuyển vào các phương thức xét tuyển của trường công bố.

Để đạt kết quả tốt nhất trong xét tuyển năm nay, thí sinh cần đạt kết quả tốt nhất tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh: Nhật Thịnh

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cũng cho rằng quy chế tuyển sinh năm nay có một số thay đổi về cách thức xét tuyển như việc thực hiện xét tuyển chung một đợt, không chia chỉ tiêu cho từng phương thức, quy đổi thang điểm chung. Những điều chỉnh này có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo ra một mặt bằng đánh giá thống nhất, đảm bảo công bằng giữa các TS, dù đăng ký xét tuyển theo phương thức nào. "Tất cả TS đều được đưa vào cùng một hệ quy chiếu, các phương thức đều thực hiện bình đẳng với nhau nên dù TS chọn xét theo học bạ, theo điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực hay phương thức khác đều có cơ hội như nhau. Đồng thời, chính sự thay đổi này cũng làm tăng mức độ cạnh tranh giữa các TS", thạc sĩ Dung đánh giá.

Cũng chính vì vậy, theo thạc sĩ Dung, TS cần chủ động hơn để nâng cao khả năng trúng tuyển ngành, trường mình mong muốn bằng cách tìm hiểu thông tin, chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc đăng ký. Song song với việc đầu tư cho học tập và ôn luyện các em cũng phải dành thời gian cho việc đặt NV và sắp xếp NV xét tuyển một cách thông minh để tăng cơ hội trúng tuyển cho bản thân.

Đồng quan điểm, thạc sĩ Cù Xuân Tiến khuyên: "Để đạt kết quả tốt nhất trong xét tuyển năm nay, TS cần đạt kết quả tốt nhất tại kỳ thi tốt nghiệp THPT; theo dõi thông tin tuyển sinh của các trường để sắp xếp thứ tự NV một cách khoa học. TS không nên đăng ký quá ít và cần phải chia nhóm để gia tăng các cơ hội trúng tuyển vào ngành mình yêu thích".