Tuyển sinh ĐH 2025: Nhiều ngành học chỉ dành cho thí sinh giỏi

Quy định ngưỡng đầu vào này không chỉ áp dụng cho 2 khối ngành đặc thù về sức khỏe và sư phạm như trước đây.

H ỌC LỰC TỐT MỚI ĐƯỢC XÉT TUYỂN

Theo quy chế tuyển sinh năm 2025, thí sinh (TS) xét tuyển vào các ngành đào tạo có cấp chứng chỉ hành nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe và đào tạo giáo viên cần đáp ứng ngưỡng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định. Với các phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng đầu vào các ngành này do Bộ GD-ĐT công bố hằng năm sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT. Với các phương thức tuyển sinh khác, ngưỡng đầu vào là học lực lớp 12 xếp loại từ tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (trừ các ngành giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật; ngành giáo dục mầm non trình độ CĐ) và các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng - hàm - mặt, dược học. Các ngành còn lại của 2 khối ngành này, TS có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Thí sinh tham gia đợt 2 thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM để xét tuyển ĐH, CĐ năm nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Dựa vào quy định chung này, các trường ĐH đưa ra những quy định theo thực tế tuyển sinh từng trường.

Tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên và phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết trường đã ban hành thông tin tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ ngành giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2025, bao gồm ngưỡng đầu vào tuyển sinh các ngành theo từng phương thức. Trong đó, nhiều ngành TS cần đạt học lực cả năm lớp 12 loại tốt trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển. Ví dụ, phương thức xét tuyển học sinh lớp chuyên chỉ áp dụng đối với TS tốt nghiệp THPT năm 2025 và có học lực cả năm lớp 12 chuyên đạt loại tốt. Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt cũng chỉ áp dụng đối với TS tốt nghiệp THPT năm 2025. TS cần có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt môn chính đạt từ 5 trở lên, đồng thời phải thỏa một trong hai điều kiện: có học lực cả năm lớp 12 đạt loại tốt hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

"Điều kiện học lực hoặc điểm xét tốt nghiệp chỉ là điều kiện tối thiểu để nộp hồ sơ xét tuyển. Việc TS có trúng tuyển hay không thì phải căn cứ vào kết quả TS đạt được theo quy định ở từng phương thức, trường sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu", tiến sĩ Trung Phong lưu ý.

Với khối ngành sức khỏe, các trường cũng có những quy định riêng về ngưỡng đầu vào, thậm chí có trường đưa ra điều kiện cao hơn quy định chung của Bộ GD-ĐT. Ví dụ, Trường ĐH Dược Hà Nội quy định điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển với phương thức kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT. Trong đó, ngoài điểm SAT cần đạt từ 1.400 điểm với ngành dược và 1.350 với ngành khác, TS cần có kết quả học tập được đánh giá mức tốt cả 3 năm THPT. Đồng thời, kết quả học tập THPT từng năm học lớp 10, 11, 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển cũng không được dưới 8,0. Tương tự, Trường ĐH Dược Hà Nội cũng có quy định cao hơn quy định chung với phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT đối với học sinh giỏi các lớp chuyên của trường THPT năng khiếu/chuyên. Ngoài tiêu chí về các môn chuyên tương ứng ngành học theo quy định, TS cũng cần đạt kết quả học tập được đánh giá mức tốt cả 3 năm, TS cần có kết quả học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển không dưới 8,0.

Cũng xét tuyển khối ngành sức khỏe, Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột quy định ngưỡng đầu vào với phương thức xét điểm bài thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Trong đó, 2 ngành y khoa và dược học, TS cần có học lực xếp loại tốt năm lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,0 trở lên. Đồng thời, TS xét tuyển 2 ngành này cần có kết quả bài thi năng lực đạt từ 700 điểm trở lên với ngành y khoa, 600 điểm trở lên với ngành dược học.

Đào tạo giáo viên là một trong những ngành cần đáp ứng ngưỡng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định ảnh: Đào Ngọc Thạch





T HÊM NHIỀU NGÀNH CÓ NGƯỠNG ĐẦU VÀO RIÊNG

Năm nay, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT có quy định chuẩn đầu vào khi tuyển sinh các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật. Theo chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực pháp luật trình độ ĐH, các ngành thuộc lĩnh vực này gồm: luật, luật hiến pháp và luật hành chính, luật dân sự và tố tụng dân sự, luật hình sự và tố tụng hình sự, luật kinh tế, luật quốc tế. Đáng chú ý, quy định về chuẩn đầu vào chương trình đào tạo yêu cầu người học cần có tổng điểm xét tuyển tối thiểu đạt 60% điểm đánh giá tối đa của thang điểm. Các cơ sở đào tạo quy định chuẩn đầu vào dựa trên các kỳ thi, xét tuyển và các hình thức đánh giá khác hoặc những yêu cầu cụ thể về kiến thức, năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm đối với người học từng chương trình đào tạo nhưng phải bảo đảm đánh giá được kiến thức toán và ngữ văn, hoặc toán hoặc ngữ văn đạt tối thiểu 60% điểm đánh giá tối đa của thang điểm.

Căn cứ trên quy định trên, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết khi xây dựng phương án tuyển sinh ĐH chính quy năm 2025, trường đã đưa vào quy định riêng về chuẩn đầu vào với ngành thuộc nhóm pháp luật. Cụ thể, phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành này cần đạt tối thiểu từ 720 điểm. Đồng thời, thành phần điểm tiếng Việt, toán học mỗi môn tối thiểu bằng 180 điểm. Với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 kết hợp thành tích nổi bật, nhóm ngành pháp luật cần có điểm xét tuyển môn toán, ngữ văn mỗi môn tối thiểu 6,0 điểm.

Không tuyển sinh ngành đặc thù theo quy định chung của Bộ GD-ĐT, một số trường có quy định ngưỡng học lực tối thiểu trong một số phương thức. Chẳng hạn như quy định xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội). Với phương thức này, trường yêu cầu TS có chứng chỉ IELTS đạt từ 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 72 trở lên. TS sẽ sử dụng điểm quy đổi từ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với 2 môn còn lại trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (trừ tiếng Anh) thuộc 4 tổ hợp xét tuyển (D01, A01, D09, D10). Nhưng ngoài điều kiện có chứng chỉ tiếng Anh, TS cần phải đạt tối thiểu 8,0 điểm môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm 2 môn toán, ngữ văn đạt tối thiểu 15 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang, cũng cho biết trường đang xây dựng dự thảo ngưỡng đầu vào xét tuyển với các ngành thuộc lĩnh vực nông-lâm-ngư của trường. Hiện các ngành của trường đang thực hiện sơ tuyển TS căn cứ trên kết quả học tập THPT theo các môn phù hợp với chương trình đào tạo từng ngành. Nhiều năm nay, trường đã thực hiện yêu cầu đầu vào điểm tiếng Anh với nhiều ngành.