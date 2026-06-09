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Thời sự

Đặt quyền lợi trẻ em lên hàng đầu

Văn Chung
Văn Chung
09/06/2026 05:25 GMT+7

Ngày 8.6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự án luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Tại hội nghị, ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật VN, cho rằng dự án luật cần quy định chặt chẽ điều kiện giải quyết nuôi con nuôi nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em được nhận làm con nuôi; đánh giá thực chất điều kiện của người nhận con nuôi; bổ sung quy định đánh giá điều kiện nuôi dưỡng trên cơ sở khảo sát thực tế đối với các trường hợp cần thiết; làm rõ tiêu chí về năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là đối với trẻ em khuyết tật, trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt.

Đặt quyền lợi trẻ em lên hàng đầu- Ảnh 1.

Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Cao Xuân Thạo phát biểu tại hội nghị

ẢNH: TIẾN ĐẠT

Dự thảo cũng cần quy định cơ chế từ chối nhận con nuôi đối với người có tiền sử bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó ban Giám sát bảo vệ quyền trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN, nhận định: điều 15 dự thảo về quy định người xin con nuôi phải hơn người được nhận làm con nuôi ít nhất 20 tuổi và nhiều nhất 50 tuổi. Theo bà, tùy trường hợp cụ thể, khoảng cách độ tuổi tối đa giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi có thể nhiều hơn 50 tuổi nếu được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phản biện xã hội về các nội dung như điều kiện của người được nhận làm con nuôi, xác nhận người đủ điều kiện được nhận làm con nuôi…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Cao Xuân Thạo cho biết Ban Thường trực Ủy ban sẽ chỉ đạo Ban Dân chủ, Giám sát và phản biện xã hội xây dựng văn bản phản biện để gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan có liên quan để góp phần hoàn thiện dự thảo luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

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