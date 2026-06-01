Phát hiện và tố giác kịp thời các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em

Duy Tính
01/06/2026 12:15 GMT+7

Một trong những nội dung trọng tâm của Tháng hành động vì trẻ em của TP.HCM là bảo vệ quyền trẻ em trước các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Ngày 1.6, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề: "Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số", diễn ra từ ngày 1 - 30.6. Ngoài chăm sóc sức khỏe, tinh thần thì vấn đề bạo lực với trẻ em, xâm hại trẻ em được đặt ra một cách mạnh mẽ.

Theo kế hoạch, các địa phương, đơn vị tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và cộng đồng về quyền trẻ em; phòng chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước; chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Sở Y tế yêu cầu 100% xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt sẽ được quan tâm, hỗ trợ và tặng quà, học bổng trong dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6 và suốt tháng hành động vì trẻ em.

TP.HCM triển khai nhiều giải pháp chăm sóc trẻ em và bảo vệ quyền trẻ em

ẢNH: DUY TÍNH

Một trong những nội dung trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc phát hiện, thông tin và tố giác kịp thời các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em đến cơ quan chức năng. TP.HCM tiếp tục phổ biến rộng rãi các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh vi phạm quyền trẻ em như tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (111), đường dây nóng hỗ trợ trẻ em và phụ nữ (1022), số điện thoại phản ứng nhanh của Công an TP.HCM (113), Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM (18009069), Trung tâm công tác xã hội - quỹ bảo trợ trẻ em Bình Dương (18001106).

Bên cạnh đó, các địa phương được yêu cầu tăng cường rà soát, quản lý trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để kịp thời phát hiện, hỗ trợ và can thiệp các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trẻ em, trẻ bị bỏ rơi hoặc có nguy cơ bị xâm hại.

Trong tháng hành động, TP.HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ em như khám bệnh, khám sàng lọc, tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe tâm thần; hỗ trợ trẻ khuyết tật, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tim bẩm sinh hoặc phải điều trị dài ngày.

Ngoài ra, TP.HCM đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; tổ chức dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước và kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em. Các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt hè cũng được tăng cường nhằm tạo môi trường học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
