'Đất rừng phương nam' gây sốt với thước phim 'nhá hàng'

Hơn 1 năm kể từ ngày khởi động dự án, mới đây, đoàn phim Đất rừng phương nam lần lượt cho tung first-look poster và những thước phim đầu tiên đầy ấn tượng. First-look poster gây xúc động mạnh khi khắc họa sự mất mát, đau thương với hình ảnh mẹ bé An (do Hồng Ánh thủ vai) đang ôm chặt con (Hạo Khang) giữa khung cảnh loạn lạc. Dù được thiết kế tối giản nhưng poster đầu tiên của Đất rừng phương nam tạo ấn tượng thị giác mạnh, làm bật lên được tinh thần chung của bộ phim.

First-look poster của Đất rừng phương Nam ĐPCC

Thước phim "nhá hàng" đầu tiên được tung ra tối 9.5 lại càng khiến khán giả hào hứng. Đoạn clip mở ra với phân cảnh mẹ An (Hồng Ánh) hớt hải tìm con giữa dòng người loạn lạc, tiếng hét thất thanh “An ơi, má nè con” như lạc lõng và tuyệt vọng trong tiếng súng đì đùng. Âm thanh chát chúa ấy dẫn dắt sang khung cảnh mênh mang, buồn bã của An và một người anh mới quen. Ấn tượng nhất lại là khung cảnh An chơ vơ trên con thuyền trôi giữa dòng nước, tất cả như hòa tan vào màn sương. Khi câu hát thân thương quen thuộc: "Nhắn ai đi về, miền đất phương nam" vang lên, khán giả như được ùa về với những ký ức tuổi thơ xưa cũ.

Cảnh chạy giặc loạn lạc được tái hiện trong phim ĐPCC

Phân cảnh An lạc mẹ gây xúc động mạnh ĐPCC

Poster và đoạn clip đầu tiên của Đất rừng phương nam đang được cộng đồng mạng bình luận và chia sẻ rầm rộ. Nhiều người bày tỏ sự mong chờ, háo hức sớm được thưởng thức bộ phim. Khán giả cũng dành nhiều lời khen cho phần tái dựng cảnh quan đẹp mê hồn nhưng đượm buồn của miệt sông nước Nam bộ. Được biết Đất rừng phương nam có bối cảnh trải dài từ TP.HCM, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Trà Vinh. Đoàn phim cũng mong muốn tái hiện lại sát nhất có thể thời kỳ Pháp thuộc và tinh thần đấu tranh bảo vệ vùng đất cha ông của người dân nơi đây.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: “Bản thân tôi là một người con miền Nam, nhưng phải đến khi quay Đất rừng phương nam, được “lăn lộn” vào từng tấc đất ở miền đất này, tôi mới “thấm” hết những tinh hoa, những khác biệt của các địa danh khác nhau. Và tôi hy vọng Đất rừng phương nam sẽ đem đến những thước phim đẹp nhất về vùng đất này”.

Khung cảnh sông nước Nam bộ đẹp huyền ảo khi lên phim ĐPCC

Phần hình ảnh, cảnh quan Đất rừng phương nam bản điện ảnh được nhiều người khen ngợi ĐPCC

Câu chuyện Đất rừng phương nam đặt trong bối cảnh đầu thế kỷ 20 khi Việt Nam phải chịu ách đô hộ của thực dân Pháp. Thế nên bên cạnh những cánh đồng cò bay thẳng cánh, con nước yên trôi hay “trời xanh mây trắng bên dòng Cửu Long Giang”, phim cũng đưa khán giả trở về với một giai đoạn đầy biến loạn và đau thương của dân tộc. Nhưng bật lên trên đó là hình ảnh những con người Nam bộ nghĩa tình, bình dị, đầy kiên cường.

Phim Đất rừng phương nam dự kiến ra rạp ngày 20.10

Đất rừng phương nam phiên bản điện ảnh được kế thừa và phát triển từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Phim kể về hành trình phiêu lưu của An, một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Đồng hành cùng với An, khán giả được khám phá sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Kỳ Lục Tỉnh, lần nữa ngưỡng vọng sự hào hiệp của những người nông dân bám đất, bám rừng tràn trề tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỷ 20.

Phim do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng "cầm trịch", có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: Trấn Thành, Hồng Ánh, Tuấn Trần, Công Ninh, Hứa Vĩ Văn, Mai Tài Phến, Hạo Khang... Đất rừng phương nam dự kiến khởi chiếu ngày 20.10.2023.