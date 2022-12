‘Đất rừng phương Nam’ khai máy cảnh quay đầu tiên với hơn 300 diễn viên

Đây là một trong những bối cảnh đầu tiên của “hành trình chú bé đi tìm cha” trong phim Đất rừng phương Nam.

Để khởi động cho dự án chứa đựng tinh thần của một vùng đất địa linh nhân kiệt ở giai đoạn chống Pháp hào hùng, đoàn phim Đất rừng phương Nam chính thức khai máy bằng những cảnh quay tái hiện khu chợ nổi nhộn nhịp tại rừng tràm Trà Sư, An Giang.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ, vì điều kiện không cho phép mà phiên bản truyền hình đành phải ngậm ngùi bỏ đi yếu tố “rừng” trong tiểu thuyết Đất rừng phương Nam và chỉ được mang tên Đất phương Nam. Với phiên bản điện ảnh, anh cho biết, sau nhiều ngày khảo sát bối cảnh, ê-kíp quyết định lựa chọn rừng tràm Trà Sư để thể hiện chất “rừng” như trong tiểu thuyết vì nơi đây vẫn còn lưu giữ nét đẹp hoang sơ và hùng vĩ về rừng Nam bộ qua ngòi bút miêu tả của nhà văn Đoàn Giỏi.

Cảnh quay đầu tiên của Đất rừng phương Nam tái hiện một chợ nổi đặc trưng của miền Tây Nam bộ vào thập niên 1920 với hơn 300 diễn viên quần chúng. Từ hình ảnh hậu trường được đoàn làm phim chia sẻ, có thể thấy một cổng chợ bề thế được dựng lên với biển hiệu của các cửa tiệm được vẽ tay mang nét cổ xưa như “Tiệm vàng - cầm đồ Kim Sang”, “Hiệu buôn vải Vĩnh Tường”...

Hệ thống kênh rạch của rừng tràm cũng giúp đoàn phim dàn cảnh hàng chục chiếc ghe thuyền tập hợp, làm nên một chợ nổi đậm chất miền Tây.





Hoạ sĩ thiết kế Bùi Bảo Quốc cho biết, vì hiện tại rừng tràm Trà Sư đang được khai thác làm khu du lịch sinh thái, có một số cơ sở vật chất không hợp với bối cảnh phim nên chợ nổi này phải dựng mới 70% và đây được xem là một trong những đại cảnh lớn nhất của phim.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không khỏi xúc động vào ngày khai máy khi cuối cùng cũng nhìn thấy dự án ấp ủ đã “thành hình thành tiếng”. Anh cho biết, một số nhân sự của phim bao gồm các diễn viên chính đã đến bối cảnh từ mấy ngày trước để tập dợt với máy quay, nhưng vào ngày quay chính thức, nhìn chợ nổi đông đúc và nhộn nhịp anh thấy mình lạc vào không gian miền Tây những năm 1920 chống Pháp khốc liệt.

Theo hoạ sĩ thiết kế Bùi Bảo Quốc, sau đại cảnh ở rừng tràm Trà Sư, ê-kíp sẽ đến với một thách thức khác là phục dựng bối cảnh Sài Gòn thập niên 1920 diễn ra ở thị xã Tân Châu, An Giang. Giám đốc sản xuất Nguyễn Trí Viễn chia sẻ, nơi đây vẫn còn giữ được nhiều kiến trúc nhà cổ để tái hiện Sài Gòn hoa lệ một thời. Ê-kíp rất cảm kích chính quyền và người dân nơi đây đã hỗ trợ nhiệt tình cho quá trình xây dựng bối cảnh. Bên cạnh đó, anh tiết lộ dọc theo hành trình đi tìm cha của chú bé An, Đất rừng phương Nam sẽ có những bối cảnh trải dài từ Sài Gòn đến các tỉnh miền Tây. Rất nhiều đại cảnh với số lượng diễn viên quần chúng lên đến hàng trăm và sau nhiều lần nâng lên đặt xuống, đoàn phim vẫn quyết tâm tìm ra giải pháp để không bỏ một bối cảnh nào của câu chuyện.

Đất rừng phương Nam phiên bản điện ảnh được kế thừa và phát triển từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và tác phẩm truyền hình nổi tiếng Đất phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.

Đất rừng phương Nam kể về hành trình phiêu lưu của An - một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Cùng với An, khán giả sẽ trải nghiệm sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Kỳ Lục Tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp của nhân dân đầu thế kỷ 20. Bên cạnh đó, tình cảm gia đình, tình bạn, tình người, tình thầy trò, tình yêu nước là những cung bậc cảm xúc sâu sắc sẽ đọng lại qua mỗi bước chân của An và bạn bè.