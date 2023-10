'Đất rừng phương Nam' thu hơn 20 tỉ chưa đầy một ngày công chiếu

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và dàn diễn viên chính trong phim ĐPCC

Mới đây, bộ phim điện ảnh Đất rừng phương Nam vừa đón "tin vui" khi đạt doanh thu hơn 20 tỉ đồng sau chưa đầy một ngày chiếu sớm. Dù từng bị đặt lên "bàn cân" với bản truyền hình song tác phẩm này của nhà sản xuất Trấn Thành và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vẫn nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Hiện tại, phim vẫn còn suất chiếu sớm vào ngày 14 và 15.10 và chính thức công chiếu rộng rãi tại các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 16.10.

Trước đó, trong buổi ra mắt tác phẩm điện ảnh này, Trấn Thành từng chia sẻ đây là một bộ phim đầy tâm huyết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và cả ê kíp làm phim. Anh tiết lộ theo thống kê của đoàn, nếu phim thu về hơn 100 tỉ đồng thì riêng Trấn Thành lời được khoảng 6 triệu đồng. Hơn 100 tỉ đồng thì mới đi về sát điểm hòa vốn. Vì vậy, Trấn Thành rất hy vọng khán giả sẽ nhiệt tình ủng hộ ra rạp xem Đất rừng phương Nam.

Nhà sản xuất - diễn viên Trấn Thành chia sẻ doanh thu hơn 100 tỉ đồng thì phim mới hòa vốn ĐPCC

Đất rừng phương Nam xoay quanh hành trình tìm cha của bé An (Hạo Khang thủ vai). Theo đó, sau khi chia tay thầy giáo Bảy (Hứa Vĩ Văn), An và mẹ (Hồng Ánh) bắt đầu hành trình xuôi về phương nam để tìm cha. Mẹ của An mất khi bị kẹt trong một cuộc biểu tình còn cậu bé được Út Lục Lâm (Tuấn Trần) cưu mang, chăm sóc và dạy luôn cả nghề ăn cắp để kiếm sống. Nhưng biến cố lại ập đến, bé An lạc mất Út Lục Lâm và phải một mình tìm cha. Cuộc phiêu lưu của An đi qua lục tỉnh Nam Kỳ với thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ và gặp gỡ những con người với tình yêu quê hương ở những năm đầu kháng chiến chống Pháp thế kỷ 20. Đó là Bác Ba Phi (Trấn Thành), cha con ông Tiều (Tiến Luật), bé Xinh (Bảo Ngọc), chú Ba bắt rắn (Công Ninh), Cò (Đỗ Kỳ Phong), Võ Tòng (Mai Tài Phến), chủ tiệm cầm đồ Ba Sang (Nghệ sĩ Trung Dân), Tư Ù (Tuyền Mập)...

Bên cạnh đó nội dung phim thì ca khúc chủ đề là Bài ca đất phương Nam do NSƯT Trọng Phúc trình bày cùng với hàng trăm diễn viên cũng khiến mọi người "nổi da gà". Bản phối mới của nhạc sĩ Đức Trí được nhiều khán giả nhận xét mang giai điệu mạnh mẽ và hào hùng.