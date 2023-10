Bé An 'Đất rừng phương nam' không ngại bị so sánh với Hùng Thuận

Hạo Khang gặp gỡ diễn viên Hùng Thuận tại buổi ra mắt Đất rừng phương nam ĐPCC

Chia sẻ với Thanh Niên tại buổi ra mắt phim điện ảnh Đất rừng phương nam hôm 11.10, Hạo Khang - diễn viên nhí đóng vai bé An trong tác phẩm, nói em rất vui sau khi được xem hoàn chỉnh bộ phim. Diễn viên 13 tuổi cho biết mình chỉ xem 1 tập đầu của phim truyền hình Đất phương nam (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn) để biết được nét diễn của Hùng Thuận và phần nào hiểu được tính cách của bé An trong tác phẩm. Hạo Khang cũng từng chia sẻ trước đó: "Em chỉ coi một tập đầu của phim Đất phương nam vì bác đạo diễn Vinh Sơn có nói với em rằng mình không nên xem, vì khi mình xem sẽ bị diễn một lối cũ và em đã nghe lời bác để mình có thể diễn một bé An mới cho khán giả xem". Cậu bé cũng được đạo diễn Vinh Sơn dạy câu thoại tiếng Pháp để vào vai tốt nhất.



Vai bé An từng được Hùng Thuận thể hiện rất thành công trong phiên bản truyền hình năm 1997 nên Hạo Khang không tránh khỏi việc bị so sánh với "tiền bối". Nhắc đến vấn đề này, sao nhí thật thà: "Với em thì em không ngại bị so sánh cho lắm vì mỗi phiên bản sẽ có một nét diễn khác nhau. Ví dụ em có nét diễn kiểu này còn chú Hùng Thuận sẽ có nét diễn kiểu kia. Nếu khán giả so sánh và thấy được điểm yếu của em thì em nghe và cố gắng hơn mỗi ngày để sửa những lỗi đó".

Hạo Khang với tạo hình bé An trong phim điện ảnh Đất rừng phương nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ĐPCC

Hạo Khang chia sẻ em là người vốn yêu thích các chương trình sinh tồn và mê khám phá nên việc rời thành phố về vùng quê Nam bộ quay phim là một trải nghiệm thú vị khi được cưỡi trâu trên đồng, bắt cá dưới sình, bơi lội… Nhớ lại quãng thời gian đồng hành cùng đoàn phim, "bé An" quên hết những khó khăn, chỉ nhớ mãi những cảnh đẹp mà mình cùng đoàn phim đã đi qua. "Em không áp lực gì trên phim trường cả vì đối với em, thời gian quay bộ phim Đất rừng phương nam giống như một cuộc dạo chơi ở vùng đất phương nam vậy".

Bên cạnh đó, Hạo Khang chia sẻ em dễ dàng thân thiết với hai bạn diễn cùng trang lứa là Bảo Ngọc (vai Xinh) và Kỳ Phong (vai Cò). Các diễn viên nhí có nhiều trải nghiệm thú vị cùng nhau: cưỡi trâu trên đồng, lội sình bắt cá, vào rừng bắt rắn… và gắn kết hệt như bộ ba An - Cò - Xinh trên phim.

Hạo Khang - Kỳ Phong - Bảo Ngọc lần lượt thủ vai An - Cò - Xinh trong phim ĐPCC

Trong tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Hạo Khang và nghệ sĩ Hồng Ánh vào vai hai mẹ con, có phân cảnh đầy xúc động ở đầu phim. Trên phim trường, hai diễn viên thân thiết với nhau như mẹ con thật sự, đoàn phim có món gì ngon, em đều xin hai phần để đem cho mẹ ruột lẫn "má" Hồng Ánh.

Hạo Khang tâm sự khó khăn nhất trong quá trình quay phim là những phân cảnh em phải khóc vì chưa tiếp xúc nhiều với phim ảnh nên những cảnh này đối với em là một thử thách. Chính Hồng Ánh là người đã hỗ trợ rất nhiều để sao nhí có thể nhập vai tốt nhất. "Em với cô Hồng Ánh gặp được nhau như là một 'tín hiệu vũ trụ'. Lúc hai người gặp nhau là gắn kết luôn. Em nhớ mãi tới giờ về lần quay cảnh má An bị bắn, cô Hồng Ánh ngồi cùng em, ôm em, vuốt tóc, âu yếm, giúp em đẩy cảm xúc, có những tưởng tượng tốt nhất về tình cảnh nhân vật và rơi được những giọt nước mắt tự nhiên".

Trong Đất rừng phương nam, Hạo Khang có phân cảnh mẹ con đầy cảm xúc với nghệ sĩ Hồng Ánh. Trước đó, nữ diễn viên kỳ cựu từng khen là sao nhí thông minh, tình cảm và rất lăn xả. Hết phim hai người vẫn xưng hô má con ĐPCC

Chị Phạm Thị Hòa (mẹ Hạo Khang) đồng hành với diễn viên nhí trong suốt quá trình quay phim để chăm sóc và theo sát việc học tập của con trai. Chị chia sẻ Hạo Khang và diễn viên Hồng Ánh rất thân thiết trên phim trường và sau Đất rừng phương nam, họ còn hợp tác trong một bộ phim khác. "Mỗi lần tới là hai người lại ôm nhau, gọi má với con. Nói chung trong phim làm sao thì ngoài đời họ y như vậy, hai má con rất tương tác với nhau", chị chia sẻ.



Mẹ Hạo Khang cho biết quá trình quay phim, diễn viên nhí được đoàn phim ưu ái, sắp xếp thời gian linh hoạt để em có thể học online, không ảnh hưởng đến chuyện học tập. "Đoàn phim sắp xếp thời gian rất ổn. Ví dụ ban ngày Hạo Khang phải quay từ sáng đến khoảng 5 giờ, 5 giờ rưỡi là về khách sạn. Con nghỉ ngơi một tiếng sau đó sẽ vào học online đến khoảng 8 giờ rưỡi. Còn hôm nào phải quay đêm thì con được ngủ tới trưa, chiều dậy học tới khoảng 4 giờ rồi 4 giờ 30 là ra set quay", chị Hòa chia sẻ.

Hạo Khang có nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi quay Đất rừng phương nam ĐPCC

Khi Đất rừng phương nam ra rạp, không tránh được những bình luận khen chê về tác phẩm cũng như các diễn viên, chị Hòa chia sẻ mình đã làm tư tưởng với con từ trước. Mẹ Hạo Khang bộc bạch: "Tôi có nói với con vấn đề con bị so sánh hay không không quan trọng mà mình phải làm sao để thể hiện vai diễn tốt nhất có thể. Phim có người xem thì phải có ý kiến trái chiều. Tôi nói con nếu khán giả chê thì mình phải cố gắng những phim tiếp theo còn nếu được khen, con phải cố gắng hơn nữa để thay đổi theo hướng tích cực hơn".

Chị bày tỏ thêm rằng mình để Hạo Khang theo đuổi sở thích, đam mê một cách tự nhiên và ủng hộ con trai nếu tương lai muốn theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, gia đình muốn em tập trung vào ưu tiên hàng đầu đó là việc học. Trong khi đó, Hạo Khang thành thật chia sẻ em không thể "tiên tri" được tương lai có theo nghề diễn hay không.