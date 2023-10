Hai thế hệ diễn viên 'Đất rừng phương nam' hội ngộ xúc động

Dàn diễn viên hai thế hệ của Đất rừng phương nam bồi hồi khi gặp gỡ ĐPCC

Sự kiện ra mắt phim Đất rừng phương nam chính thức diễn ra từ chiều 11.10 với sự góp mặt của đội ngũ làm phim: đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, các diễn viên như Hạo Khang, Hồng Ánh, Tuấn Trần, Trấn Thành, Hứa Vĩ Văn, Băng Di… Đoàn phim đã tổ chức suất chiếu đặc biệt để tri ân diễn viên và ê kíp của bản truyền hình Đất phương nam (1997). Phút giây dàn diễn viên gạo cội đã in hằn trong tâm trí bao khán giả bước lên sân khấu cùng thế hệ diễn viên mới đã khiến nhiều khán giả xúc động. Cả đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và dàn diễn viên của bản điện ảnh cũng không khỏi bồi hồi khi được đứng cạnh đạo diễn Vinh Sơn, "Bác Ba Phi" Mạc Can, "bé An" Hùng Thuận, "thằng Cò" Phùng Ngọc, "Tư Mắm" Cát Phượng, "Út Trong" Thuý Loan, "bà Tư Ù" Mai Thanh Dung, Thanh Vy (mẹ bé An)…



Trong phút giây bồi hồi đó, Nhà giáo ưu tú, nghệ sĩ Mạnh Dung (ông Ba bắt rắn của bản truyền hình) đã chia sẻ: "Chúng ta từng ở trong ngôi nhà Đất phương nam và giờ đây ở trong ngôi nhà Đất rừng phương nam. Cả hai ngôi nhà đều nằm cùng nhau trên mảnh đất phim Việt. Và để mỗi bộ phim được ra đời, được đưa tới khán giả đều trải qua những ngày khổ cực, phức tạp nhất. Tới hôm nay, bộ phim Đất rừng phương nam đã được ra mắt khán giả, tôi tin phim sẽ mang những điều thú vị, mới mẻ nhất tới người xem" ĐPCC

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng bày tỏ lòng cảm kích: "Tôi rất biết ơn thế hệ trước, những diễn viên đã tham gia Đất phương nam. Hôm nay là buổi chiếu đặc biệt để thế hệ sau báo cáo cho thế hệ trước và cũng để khoe là chúng tôi đã có thể tri ân câu chuyện này bằng bản phim như vậy" ĐPCC

Nhà sản xuất, diễn viên Trấn Thành chia sẻ khoảnh khắc này với mình rất thiêng liêng và xúc động. Anh bộc bạch: "Mình chỉ thấy được nhiều khoảnh khắc hai thế hệ giao lưu với nhau trên thế giới. Giờ đây, tại đây lần đầu tiên ở Việt Nam có hai thế hệ nối tiếp nhau, trong buổi chiếu của Đất rừng phương nam. Sau hơn một phần tư thế kỷ, chúng ta lại cùng gặp nhau trong một tác phẩm để gửi tới khán giả" ĐPCC

Sau khi xem phim xong, Hùng Thuận - diễn viên đóng bé An của Đất phương nam, đã không kìm được cảm xúc của mình: "Đất rừng phương nam đã đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc đặc biệt, ngay từ giọng hò trong phim tới những khung hình đầu tiên. Cảm giác như mình xuyên không về quá khứ khi từng vai diễn, từng câu hò hiện lên trên màn ảnh". Thậm chí, anh còn hứa sẽ bao trọn một rạp để ủng hộ nhà làm phim cũng như bày tỏ lòng tri ân của mình tới Đất phương nam và bé An - nhân vật đã gắn liền với cả tuổi thơ của mình ĐPCC

Ba sao nhí Hạo Khang, Bảo Ngọc và Kỳ Phong của bản điện ảnh gặp gỡ "bác Ba Phi" Mạc Can của bản truyền hình. Dù gặp vấn đề sức khỏe, nghệ sĩ gạo cội vẫn ngồi xe lăn đến hội ngộ dàn diễn viên năm xưa ĐPCC

"Thằng Cò" Kỳ Phong bên cạnh diễn viên Phùng Ngọc từng đóng vai Cò trong bản truyền hình ĐPCC

Diễn viên Hồng Ánh hạnh phúc khi được gặp nghệ sĩ gạo cội Thanh Vy ĐPCC

"Tư Mắm" Cát Phượng phấn khích khi gặp gỡ "Tư Mắm" Băng Di ĐPCC

Hứa Vĩ Văn dìu nghệ sĩ Thanh Điền lên giao lưu với khán giả, họ đều đảm nhận vai thầy giáo Bảy trong hai phiên bản điện ảnh - truyền hình ĐPCC

Diễn viên Tuyền Mập tặng hoa tri ân nghệ sĩ Mai Thanh Dung - người đóng vai dì Tư Ù trước cô 26 năm ĐPCC

Trấn Thành bên cạnh nghệ sĩ Mạc Can, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và đạo diễn Vinh Sơn - người cầm trịch bộ phim Đất phương nam ĐPCC

Cuộc hội ngộ của dàn diễn viên hai thế hệ khiến khán giả bồi hồi ĐPCC