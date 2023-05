Đặt taxi điện VinFast trên ứng dụng gọi xe be, được hoàn tiền đến 20%

Hai tháng sau khi kí kết hợp tác với Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM), Be Group vừa chính thức kích hoạt tính năng beVinFast trên nền tảng đa dịch vụ be. Đồng nghĩa với việc từ nay, khách hàng của be có thể đặt dịch vụ taxi điện của GSM thông qua tính năng beVinFast, bên cạnh các dịch vụ gọi xe ô tô sẵn có như beCar và beTaxi.

Be Group chính thức triển khai tính năng beVinFast, tiên phong đưa trải nghiệm xe điện đến gần hơn với người Việt

Đại diện Be Group cho biết trong giai đoạn đầu triển khai beVinFast, khách hàng sẽ được trải nghiệm di chuyển bằng xe điện với dịch vụ GreenCar - taxi tiêu chuẩn với xe VinFast VF e34 sơn màu xanh Cyan đặc trưng. Tính năng độc đáo này tiếp tục thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ của Be Group trong việc nâng tầm trải nghiệm di chuyển cho mọi khách hàng.

Bà Vũ Hoàng Yến - Tổng giám đốc Be Group - chia sẻ, với quy mô hàng trăm ngàn tài xế cùng với nền tảng gần 10 triệu khách hàng được sử dụng rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam, Be tự nhận định vai trò và trách nhiệm quan trọng trong mục tiêu phổ cập thói quen sử dụng phương tiện xanh đến hàng triệu người dùng Việt một cách hiệu quả, nhanh chóng.

"Đây là nhiệm vụ đầy thách thức nhưng với năng lực tiên phong và đột phá của sản phẩm VinFast, chúng tôi tin rằng việc hợp tác sâu với GSM hoàn toàn có thể giúp hiện thực hóa tham vọng phủ xanh đường phố trong thời gian ngắn hơn. Người dùng cũng như tài xế sẽ được trải nghiệm vận chuyển an toàn, không tiếng ồn với chi phí hợp lý" - bà Yến nói.

Đặc biệt, để khuyến khích người dùng trải nghiệm tính năng beVinFast, khách hàng đặt dịch vụ sẽ được hoàn tiền lên đến 20% khi thanh toán bằng thẻ tín dụng Cake by VPBank cũng như hàng loạt ưu đãi khác ngay trên nền tảng.



Dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam được GSM đưa vào hoạt động ngày 14.4 tại Hà Nội và đang tiếp tục mở rộng theo kế hoạch tới ít nhất 5 tỉnh, thành phố trên cả nước ngay trong năm nay. Khách hàng có thể đặt Taxi Xanh SM qua số tổng đài toàn quốc 1900 2088 như taxi truyền thống hoặc qua ứng dụng Taxi Xanh SM trên AppStore và Google Play Store như các hãng xe công nghệ.

Giá mở cửa cho 1 km đầu tiên của dịch vụ GreenCar là 20.000 đồng. Với 24 km tiếp theo, giá cước đối với xe VF 5 Plus 14.000 đồng/km, xe VF e34 là 15.500 đồng/km. Từ km thứ 26 trở đi, giá cước lần lượt 12.000 đồng/km đối với VF 5 Plus và 12.500 đồng/km đối với VF e34. Mức giá dành cho dịch vụ LuxuryCar cố định 21.000 đồng/km cho toàn bộ hành trình.

Đại diện Vingroup cho biết, hãng taxi đặt mục tiêu phủ sóng toàn quốc trong năm nay. Công ty này xác định quy mô đầu tư đến 10.000 ô tô và 100.000 xe máy điện.